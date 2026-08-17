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Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro de fallecidos y desaparecidos

La actualización del balance se produjo después de cruzar los reportes iniciales con registros oficiales para evitar duplicidades en el conteo de víctimas

La UNGRD actualizó el balance del terremoto y reportó 289 personas fallecidas y 143 desaparecidas con corte al sábado 15 de agosto -crédito Raquel Cunha/REUTERS
La UNGRD actualizó el balance del terremoto y reportó 289 personas fallecidas y 143 desaparecidas con corte al sábado 15 de agosto -crédito Raquel Cunha/REUTERS
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La actualización del balance oficial del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó una diferencia que llamó la atención: cinco personas dejaron de aparecer en el registro de fallecidos y 177 salieron del consolidado de desaparecidos. La Ungrd explicó que el cambio no corresponde necesariamente a nuevos hallazgos, sino a la revisión de los datos reportados desde los territorios.

Con corte a las 7:30 de la mañana del domingo 16 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó 289 personas fallecidas, 143 desaparecidas y 117.222 afectadas por la emergencia. Horas antes, el balance hablaba de 294 muertos y 320 desaparecidos.

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La cifra de personas afectadas aumentó a 117.222, mientras las autoridades continúan verificando la información en los municipios golpeados -crédito Mario Baos/EFE
La cifra de personas afectadas aumentó a 117.222, mientras las autoridades continúan verificando la información en los municipios golpeados -crédito Mario Baos/EFE

La entidad señaló que los primeros reportes fueron recopilados, en buena parte, mediante información verbal entregada por autoridades y organismos presentes en las zonas afectadas. A medida que avanzó la emergencia, esos datos comenzaron a compararse con registros oficiales de la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y los organismos de socorro.

Ese proceso permitió identificar posibles duplicidades y corregir el consolidado. Una misma persona podía aparecer en diferentes reportes y ser contabilizada más de una vez mientras se verificaba la información. Por eso, la reducción de los desaparecidos no debe interpretarse como que las 177 personas retiradas de la lista fueron encontradas con vida. La explicación de la Ungrd apunta a una depuración del registro mientras continúa la verificación de los datos. El balance, por tanto, puede presentar nuevas modificaciones conforme las autoridades reciban información confirmada desde los municipios afectados.

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El terremoto, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, mantiene un impacto amplio. Aunque algunos indicadores relacionados con las víctimas mortales fueron corregidos a la baja, la cantidad de personas afectadas aumentó en el último reporte. La Ungrd pasó de contabilizar 115.461 personas afectadas a registrar 117.222. En total, 54.382 familias figuran dentro del balance de damnificados por la emergencia, que registra afectaciones en 450 municipios del país.

Los primeros reportes de la emergencia fueron contrastados con registros oficiales de la Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro -crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE
Los primeros reportes de la emergencia fueron contrastados con registros oficiales de la Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro -crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Las labores de atención también dejan un registro de 3.937 personas heridas y 353 rescatadas por los organismos de socorro. Estos datos hacen parte del consolidado que continúa siendo revisado por las autoridades mientras avanzan las operaciones en las zonas donde se reportaron daños. El impacto sobre las viviendas refleja otra de las dimensiones de la emergencia. De acuerdo con el reporte actualizado, 81.536 viviendas presentan algún tipo de avería y 14.705 quedaron destruidas. A esto se suman 66 edificios que colapsaron como consecuencia del desastre.

La infraestructura pública y los servicios esenciales también resultaron afectados. El balance incluye 234 centros de salud con daños, 2.535 instituciones educativas afectadas y 308 vías que presentan algún tipo de afectación. Los organismos de socorro también mantienen registros relacionados con animales. Hasta el corte informado por la Ungrd, 205 animales fueron rescatados y otros 754 aparecían reportados como afectados por la emergencia.

La variación en las cifras de muertos y desaparecidos evidencia la importancia de consolidar la información proveniente de diferentes fuentes antes de establecer un balance definitivo. En las primeras horas de una emergencia, los datos pueden llegar de manera fragmentada y requieren posteriores cruces para determinar con mayor precisión la situación de cada persona.

Las labores de atención continúan en las zonas afectadas por el terremoto, donde también se reportan daños en viviendas, vías, hospitales e instituciones educativas -crédito Luisa González/REUTERS
Las labores de atención continúan en las zonas afectadas por el terremoto, donde también se reportan daños en viviendas, vías, hospitales e instituciones educativas -crédito Luisa González/REUTERS

Por esa razón, la Ungrd mantiene abierto el proceso de verificación. La entidad advirtió que el balance podría cambiar durante las próximas horas debido a que continúan las labores de búsqueda, atención y revisión de la información en los territorios afectados.

La revisión busca que el reporte refleje con mayor exactitud la situación de las comunidades afectadas. Por ahora, las autoridades continúan recopilando información desde los municipios y contrastándola con las bases disponibles, una tarea necesaria para establecer cuántas personas requieren atención y cuáles son los daños registrados en cada zona.

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