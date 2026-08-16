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Tatán Mejía hizo una reflexión tras el terremoto: “¿Ya se dieron cuenta de que no estamos tan divididos como nos quieren hacer creer?”

Después de participar en las campañas de donaciones para los damnificados del terremoto, el deportista publicó un mensaje en redes en el que señaló que la unidad que afloró en la emergencia desmiente la polarización que, a su juicio, se promueve desde la política

El deportista usó su experiencia apoyando las donaciones para Buenaventura y otras zonas golpeadas para lanzar una reflexión - crédito @tatanmejia/IG

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Tatán Mejía, uno de los famosos afectados —su vivienda se abrió por la mitad, según dijo en sus redes— por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026, usó sus redes sociales para lanzar un mensaje que rápidamente se viralizó: no sobre el sismo en sí, sino sobre lo que la tragedia reveló de los colombianos.

La pregunta que disparó el debate no fue sobre política ni sobre partidos. “¿Ustedes ya se dieron cuenta de que aquí nadie le preguntó al otro por quién votó para ayudarlo?”, escribió el motocrossista tras participar en las campañas de donaciones para los damnificados en regiones como Buenaventura y el Chocó

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La reflexión que el terremoto hizo posible

El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros, dejó cerca de 240 muertos y más de 3.700 heridos en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Fue el movimiento telúrico de mayor magnitud registrado en el país en la última década, según el Servicio Geológico Colombiano.

Fanática confundió a Tatán Mejía y le pidió fotos - crédito @tatanmejia/IG
El paisa destacó que los colombianos han donado sin importar los colores de la política - crédito @tatanmejia/IG

Ante esa escala de destrucción —61 edificios colapsados, 1.575 viviendas averiadas y 18 centros de salud con daños estructurales— la respuesta ciudadana y de figuras públicas fue inmediata. Mejía observó esa respuesta y extrajo una conclusión que convirtió en mensaje público.

“¿Ya se dieron cuenta de que aquí el que donó no dijo: ‘Yo solamente dono para una corriente política y, si usted no es de la mía, yo no le dono’?”, preguntó en otro de los fragmentos del video que compartió.

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Su reflexión apuntó directamente a la brecha entre la polarización política cotidiana y la solidaridad que afloró en la emergencia: “Yo no vi a gente, corrientes ayudando a corrientes. Yo vi a un colombiano ayudando a un colombiano”.

Lo que otros famosos hicieron antes y después del sismo

La Alcaldía Mayor de Bogotá pidió a la ciudadanía ayudar con elementos como Agua potable embotellada, cobijas, mantas, arroz, aceite y demás productos de primera necesidad - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá
La Alcaldía Mayor de Bogotá pidió a la ciudadanía ayudar con elementos como Agua potable embotellada, cobijas, mantas, arroz, aceite y demás productos de primera necesidad - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La reacción de figuras públicas comenzó horas después del temblor, el mismo 10 de agosto. El cantante Ryan Castro se ofreció a sumarse a las ayudas; J Balvin pidió fuerza para los afectados; la presentadora Claudia Bahamón llamó a orar por Chocó, Pereira, Cali y San José del Palmar.

La influencer Karina García, quien estaba embarazada al momento del sismo, describió la angustia del momento con una frase que circuló en redes: “Diosito casi se me sale el bebé”. La presentadora Carolina Cruz, por su parte, aprovechó su experiencia previa para llamar a la prevención: “¿Saben cómo actuar? ¿Lo han hablado con sus hijos y seres queridos?”.

El comediante barranquillero Juanda Caribe fue más allá del mensaje de solidaridad. En una transmisión en vivo por Instagram el 11 de agosto, sus seguidores aportaron 43.283.000 de pesos en 1 hora y 23 minutos. Él completó la cifra con COP 26.717.000 de su propio bolsillo, para un total de COP 70 millones destinados a Chocó, Cali, Manizales y Pereira.

El cierre político del mensaje de Mejía

En las próximas semanas Harry Sasson y ‘Tatán’ Mejía -jurados del certamen- recorrerán el país probando las recetas, conociendo a los participantes - crédito Festival del Pollo
Tatán Mejía dijo que se siente orgulloso de ver cómo los colombianos han respaldado las diferentes iniciativas para salir adelante de la tragedia - crédito Festival del Pollo

La reflexión del deportista no se quedó en el elogio a la solidaridad. Terminó con una pregunta que apuntó directamente a la clase política: “¿Qué tal si dejamos de endiosar políticos de mierda y nos ayudamos a nosotros como colombianos y así salimos adelante?”

El mensaje condensó en pocas líneas lo que la emergencia puso en evidencia: que la unidad que el país exhibió frente a la catástrofe contrasta con la fragmentación que, según Mejía, se alimenta desde la política. “¿Ya se dieron cuenta de que no estamos tan divididos como nos quieren hacer creer?”, preguntó.

La frase circuló ampliamente en redes en los días posteriores al sismo, en medio de una oleada de iniciativas ciudadanas y de figuras públicas que, desde distintos frentes, canalizaron ayuda hacia las zonas más golpeadas del occidente colombiano.

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