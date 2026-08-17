El “milagro” entre los escombros: una imagen de la Virgen quedó intacta tras el terremoto en Chocó

Los organismos de socorro continúan evaluando daños y la escena causó sorpresa - crédito @NubiaCarolinaCC / X

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El terremoto de 7,4 que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó, dejó un panorama de destrucción en todo el departamento. Varios sectores quedaron en ruinas y las viviendas completamente destruidas, por lo que varios videos que demuestran la tragedia se han difundido en las plataformas digitales y los medios de comunicación.

Uno de ellos sorprendió al país y se viralizó rápidamente, pues ocurrió en Quibdó, capital del departamento que fue epicentro del fuerte sismo. Allí se aprecia a una escultura de la Virgen que permanece intacta sobre el suelo dentro de un negocio de ropa del centro de Quibdó, aunque el techo cayó y buena parte del local quedó destruida.

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Pese a los daños en todo el local, la escultura no sufrió daños, lo que se convirtió rápidamente en tema de conversación en las plataformas digitales. De acuerdo con el informe de Noticias Caracol, que llegó hasta el lugar de la emergencia, los comerciantes decidieron que dejarían la imagen en el mismo lugar como forma de agradecimiento por las personas que continúan con vida tras el sismo del 10 de agosto de 2026.

El caso se convirtió en una de las imágenes particulares que dejó la emergencia en la capital del Chocó, teniendo en cuenta que el local en el que se presentó contaba con 70 años de funcionamiento. Además de mostrar el contraste entre los escombros y la imagen religiosa que siguió en pie.

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La reportera del noticiero nacional recorrió el sitio y describió la escena de la siguiente manera: “La Virgen quedó intacta. Estamos haciendo un recorrido por este negocio en el centro de Quibdó”.

Una imagen tomada desde un dron reveló los daños causados por el terremoto en Quibdó - crédito Juan David Duque/Reuters

Cabe mencionar que el establecimiento sufrió daños en varias zonas destinadas a la atención de los clientes, como la caja, los vestidores y otros espacios del almacén, que quedaron afectados por el colapso de la estructura.

De acuerdo con el reporte, los propietarios solían abrir a las 7:00 a. m., pero el lunes habían decidido entrar más tarde, sin esperar que sobre las 7:34 a. m. se presentara la emergencia. Al llegar, encontraron el negocio prácticamente en ruinas.

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Tras revisar los daños, los comerciantes recuperaron parte de la ropa y la almacenaron. Sin embargo, la infraestructura del negocio quedó completamente destruida y ahora están a la espera de la caracterización y los apoyos de las autoridades.

Varias estructuras colapsaron en medio de la tragedia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Además de las pérdidas materiales, el establecimiento representa una fuente de trabajo en la ciudad, por lo que sus dueños revelaron la intención de reabrir el negocio.

Entre los comentarios de los católicos ante la imagen grabada por Noticias Caracol se encuentran algunos como: “Que bueno que Dios sí hizo algo está vez y salvó a la Virgen” y “Madre santísima protege al país”.

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Sin embargo, otros que no son creyentes o que siguen otras corrientes religiosas criticaron la publicación de la nota: “Entonces lo que ustedes dan a entender es que Dios no protegió a niños ancianos y animales... pero sí a una imagen de yeso? De razón este país es tan atrasado por creencias políticas y religiosas”.

Las autoridades trabajan por verificar el estado de la ciudad - crédito Juan David Duque/ Reuters

Mientras sigue encendida la discusión en redes sociales, los organismos de socorro continúan trabajando en el Chocó y a nivel nacional en los departamentos que resultaron afectados por esta tragedia.

Un reporte de salud publicado por la Gobernación la tarde del 16 de agosto confirmó que el terremoto dejó 309 personas heridas. De ellas, 101 recibieron atención en el Hospital San Francisco de Asís y 36 fueron remitidas a Medellín –14 debido a lesiones causadas directamente por el sismo y 22 para aliviar la saturación del centro hospitalario departamental–.

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El informe también indicó que, al momento del corte, dos personas permanecían hospitalizadas.