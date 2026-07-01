Cayó alias Gato Negro: con circular roja de Interpol, era uno de los hombres más buscados de Ecuador por homicidio y fuga de presos

Capturan en Barranquilla a alias Gato Negro, uno de los más buscados de Ecuador - crédito mininterior de Ecuardor, John Reimberg

La captura de Galo Javier Suárez Román, conocido como alias Gato Negro, en Barranquilla, representa un avance relevante en la lucha contra el crimen transnacional en la región.

Las autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos participaron de manera conjunta en el operativo que permitió localizar y detenerlo siendo considerado el segundo al mando de la organización criminal Los Tiguerones.

La detención de Suárez Román fue posible gracias a la colaboración entre la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia. El ministro de Defensa de Ecuador, John Reimberg, confirmó que la operación fue resultado de un trabajo coordinado entre instituciones de los tres países.

PUBLICIDAD

“Gato Negro” tenía una notificación roja de Interpol y era requerido por la justicia ecuatoriana desde 2017, año en que fue condenado por un asesinato. En 2019, Suárez Román protagonizó una fuga de la Penitenciaría del Litoral, hecho que lo mantuvo prófugo de las autoridades durante varios años. Además de esa condena, se le investiga por la supuesta planificación y financiamiento de un atentado terrorista.

El ministro de Defensa de Ecuador, John Reimberg, confirmó que la operación fue resultado de un trabajo coordinado entre instituciones de los tres países - crédito @JohnReimberg/X

La captura de Suárez Román responde a una solicitud internacional y refuerza la cooperación entre los organismos de seguridad de la región. Según la información oficial, el detenido será extraditado a Ecuador para que cumpla la condena pendiente. Es considerado una pieza central dentro de Los Tiguerones, organización señalada de participar en homicidios y extorsiones, delitos que han agravado la crisis de seguridad en Ecuador.

PUBLICIDAD

Para las autoridades ecuatorianas, mantener a alias Gato Negro en libertad suponía una amenaza a la seguridad nacional. El hecho de que se encontrara fuera del país había generado alertas en toda la región, dadas las conexiones de la organización delincuencial con distintos hechos violentos.

La detención de uno de los líderes de Los Tiguerones se da en un contexto de refuerzo de las acciones de inteligencia y cooperación internacional. El operativo demuestra la capacidad de respuesta coordinada ante criminales de alto perfil que buscan refugio fuera de sus países de origen.

Cayó alias Alex Pereira: tenía 9 órdenes de captura y circulares de Interpol

La orden de expulsión desde Panamá se produjo después de que las autoridades de ese país detectaran el uso de documentación falsa por parte del capturado, que habría salido de Colombia de manera irregular - crédito Migración Colombia

La captura de Alex Pereira en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro marcó el cierre de una operación internacional que involucró a autoridades migratorias de Colombia y Panamá. El sujeto, identificado como uno de los líderes más buscados por la justicia, enfrentaba nueve órdenes de captura y era perseguido en 196 países gracias a las circulares azul y roja de Interpol.

PUBLICIDAD

El arresto de Pereira se concretó tras su intento fallido de ingresar a Panamá con documentos falsos. Las autoridades panameñas detectaron la irregularidad y procedieron a su expulsión, lo que permitió su traslado inmediato a Colombia. En Medellín fue puesto a disposición de los organismos judiciales para responder por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio, hurto agravado, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes.

La cooperación entre entidades migratorias de ambos países permitió la ubicación precisa del hombre que era señalado como cabecilla de la estructura criminal Oficina de la Costa Bolívar. Desde Cartagena, esta organización coordinaba extorsiones y gestionaba homicidios por encargo, extendiendo su influencia a través de alianzas con otras redes delictivas.

PUBLICIDAD

Las autoridades ofrecían hasta $20 millones como recompensa por información que condujera a su arresto - crédito Migración Colombia

Quienes seguían la pista de Pereira destacaron que la recompensa por su captura ascendía a 20.000 dólares, cifra ofrecida a la persona que aportara información clave sobre su paradero. La estrategia conjunta entre Migración Colombia y organismos judiciales nacionales e internacionales permitió finalmente materializar su arresto y frenar parte de las operaciones del grupo criminal.

Las investigaciones judiciales señalaron que Pereira había salido de Colombia de manera irregular antes de ser detectado en Panamá. La utilización de documentación falsa fue el elemento que propició su detención y posterior expulsión, evidenciando la capacidad de los controles migratorios para combatir a la delincuencia organizada.

PUBLICIDAD