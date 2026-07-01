Colombia

Capturaron en Bucaramanga a un joven requerido por homicidio agravado: lo señalan por el asesinato de un menor de edad

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez felicitó a la Policía y subrayó que la vigilancia constante en las vías garantiza que quienes huyen de la justicia sean ubicados y presentados ante las autoridades

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Capturado por homicidio en Bucaramanga - crédito Colprensa - @PedroSanchezCol/X
Capturado por homicidio en Bucaramanga - crédito Colprensa - @PedroSanchezCol/X

Durante acciones de control adelantadas sobre la vía que conecta Betulia con Bucaramanga, la Policía Nacional logró la detención de un joven de 20 años requerido por las autoridades judiciales por el delito de homicidio agravado.

El procedimiento, desarrollado en medio del Plan Cazador, se enfocó en la verificación de antecedentes y el registro de personas y vehículos que transitaban por ese corredor vial en el departamento de Santander.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, resaltó en X: “Sin pausa. Sin tregua. Con contundencia contra el crimen”, al referirse a la eficacia de la operación policial.

La captura del joven se produjo gracias a la intervención de la Seccional de Tránsito y Transporte, tras identificar al sospechoso, quien tenía orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación por el asesinato de un menor de edad ocurrido en Piedecuesta durante 2025.

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Ministro de Defensa destacó captura de prófugo y reforzó mensaje de control permanente en las carreteras - crédito @PedroSanchezCol/X
Ministro de Defensa destacó captura de prófugo y reforzó mensaje de control permanente en las carreteras - crédito @PedroSanchezCol/X

Las autoridades detallaron que, durante los controles preventivos, los uniformados detectaron inconsistencias en la documentación del detenido.

Al realizar la consulta en las bases de datos judiciales, se confirmó que el individuo figuraba como prófugo por un crimen de alto impacto, motivo por el cual fue puesto a disposición de las instancias judiciales competentes.

El ministro de Defensa expresó: “Este resultado demuestra que la Fuerza Pública mantiene un control permanente en las vías del país y que quienes intentan evadir la justicia serán ubicados y puestos a disposición de las autoridades”. Subrayó, además, la importancia de la colaboración ciudadana y el respaldo a la institucionalidad para combatir la delincuencia.

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El operativo, parte de la estrategia nacional de seguridad, evidenció el fortalecimiento de los dispositivos de vigilancia y control en los corredores viales, con el fin de prevenir la comisión de delitos y capturar a personas requeridas por las autoridades.

Por último, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez extendió su reconocimiento al personal policial involucrado en la detención y animó a la ciudadanía a seguir denunciando hechos delictivos.

Operativo de tránsito permitió la captura de sospechoso buscado por homicidio - crédito @PedroSanchezCol/X
Operativo de tránsito permitió la captura de sospechoso buscado por homicidio - crédito @PedroSanchezCol/X

Pronunciamiento de las autoridades ante la captura del joven requerido por homicidio: “Continuamos en ese Plan Cazador”

El procedimiento ocurrió en un puesto de control de la Seccional de Tránsito y Transporte instalado en el corregimiento Tienda Nueva, jurisdicción del municipio de Betulia, sobre la ruta que comunica Barrancabermeja con Bucaramanga.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante departamental de Policía en Santander, detalló que la detención se logró cuando los uniformados interceptaron un camión donde el sospechoso viajaba como acompañante.

Al verificar la identidad del individuo, los agentes detectaron que figuraba como requerido por la justicia y enfrentaba antecedentes judiciales por homicidio agravado.

“La Policía Nacional en el departamento de Santander logra la captura de un ciudadano que era buscado por el delito de homicidio agravado”, explicó el oficial.

El capturado habría participado en hechos violentos ocurridos el año anterior, donde perdió la vida un menor de edad, generando alarma en la comunidad local, dijeron las autoridades.

El operativo se enmarcó dentro del Plan Cazador, estrategia que la institución mantiene activa para ubicar y detener a personas solicitadas por distintas autoridades judiciales en la región.

Plan cazador permitió detener a hombre buscado por asesinato de menor en Piedecuesta - crédito @PedroSanchezCol/X

“Continuamos en ese plan cazador, capturando a todas las personas que tienen orden de captura por diferentes delitos a lo largo y ancho del departamento”, señaló el coronel Arévalo Montenegro.

El comandante invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades denunciando cualquier hecho criminal. Mencionó la existencia de un cartel de los más buscados y recordó que se ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de miembros de grupos armados organizados y hasta 30 millones por datos sobre delincuentes pertenecientes a estructuras de delincuencia común organizada.

El oficial reiteró el llamado a la comunidad: “Agradecemos cualquier información e invitamos a denunciar a través de la línea 123”.

Finalmente, la Policía reafirmó su compromiso con la seguridad y la justicia en la región, destacando la importancia de la cooperación ciudadana para combatir el crimen y garantizar la tranquilidad en Santander.

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