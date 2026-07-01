Mundial 2026: alertan a viajeros colombianos por riesgo de contagio y reintroducción de enfermedades al regresar al país

El Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional de Salud recomiendan completar el esquema de vacunación y aplicar la triple viral al menos 14 días antes del viaje al Mundial 2026 - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa IA Infobae

El Mundial 2026 encendió alertas de salud para los viajeros colombianos que planean asistir a partidos en Estados Unidos, México y Canadá, porque la alta movilidad internacional, la concentración de personas durante varias semanas y la exposición a brotes activos elevan el riesgo de contagio y de reintroducción de enfermedades al regreso al país.

La recomendación central de autoridades y especialistas es revisar el esquema de vacunación y completar las dosis necesarias antes del viaje (ida o regreso a Colombia), con especial atención al sarampión y a la vacuna triple viral aplicada al menos 14 días antes de la salida.

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La dimensión del torneo refuerza esa advertencia. Hasta mitad de junio se registraba una delegación de más de 106.000 viajeros, en un evento distribuido en 16 sedes de los tres países anfitriones, con aglomeraciones previstas en estadios, aeropuertos, zonas de aficionados y sistemas de transporte público.

Según el análisis de Mancel Martínez, director de la Especialización en Epidemiología de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, ese escenario aumenta la probabilidad de transmisión de patógenos en los países sede y su posterior retorno a los lugares de origen.

Martínez señaló que “abordar este evento desde la perspectiva de la epidemiología y la salud pública es vital para prevenir emergencias que saturen los sistemas sanitarios y pongan en riesgo la salud de los viajeros”, dijo a Portafolio.

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La prevención para el Mundial 2026 también incluye cuidado frente al calor, el alcohol, los accidentes de tránsito, las infecciones de transmisión sexual y los efectos del viaje sobre la salud mental - crédito Darren Yamashita/Reuters

La enfermedad que más inquieta a las autoridades y a los expertos es el sarampión, por el aumento de notificaciones en las Américas y por la presencia de alertas en ciudades vinculadas al recorrido del torneo.

El análisis pone el foco en Guadalajara, donde jugó la Selección Colombia, en Ciudad de México, donde se reportan brotes activos, y en Atlanta, por su cercanía con Carolina del Sur.

Datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud sostienen esa preocupación. Aunque Estados Unidos, México y Canadá no exigen una vacuna obligatoria general para ingresar, el Ministerio de Salud de Colombia recomienda que los viajeros cuenten con inmunización contra sarampión y rubéola.

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La exigencia sanitaria colombiana quedó plasmada en la Circular Conjunta 004 de 2026 del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, que pide tener el esquema al día, incluida la vacuna triple viral, por lo menos 14 días antes del viaje. El texto también subraya la necesidad de portar el carné de vacunación.

Martínez advirtió que “el sarampión es altamente contagioso y no debe subestimarse; más allá del exantema y la fiebre, el virus provoca ‘amnesia inmunitaria’, destruyendo entre el 11% y el 74% de los anticuerpos previamente adquiridos, cuya recuperación puede tardar años”. Entre las secuelas graves mencionó neumonía, encefalitis, ceguera, sordera y panencefalitis esclerosante subaguda, descrita como un daño neurológico mortal a largo plazo.

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El llamado preventivo enfrenta un obstáculo adicional: las falsificaciones en registros de vacunación, como ya ocurrió con Covid-19 y fiebre amarilla, junto con la presencia de grupos anticiencia y antivacunas que no cumplen los esquemas requeridos. Ese factor eleva el riesgo individual y colectivo en un contexto de movilidad masiva.

El sarampión concentra la principal preocupación sanitaria del Mundial 2026 por los brotes activos en ciudades vinculadas al recorrido del torneo como Guadalajara y Ciudad de México - crédito Unam

El riesgo sanitario del torneo no se limita al sarampión. La distribución geográfica de las sedes expone a los viajeros a enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, con una amenaza particular de dengue en ciudades mexicanas de menor altitud como Guadalajara y Monterrey, donde el riesgo de brotes locales es alto.

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El análisis también advierte sobre la posibilidad de que turistas procedentes de zonas endémicas colombianas introduzcan el virus a vectores locales competentes.

A eso se suma el Zika y el Chikungunya, que mantienen alerta de transmisión autóctona en México, y cuyo impacto puede ser especialmente grave en mujeres embarazadas por las complicaciones congénitas.

Otro riesgo señalado es el Hantavirus para quienes elijan ecoturismo, campamentos o alojamientos rurales en áreas periféricas de ciudades norteamericanas. Martínez indicó que “el Hantavirus supone un riesgo silencioso pero letal, particularmente para aquellos turistas que opten por alternativas de ecoturismo, campamentos o alojamientos rurales en las periferias de las ciudades norteamericanas”.

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La vigilancia debe incluir además al virus del Nilo Occidental, endémico en Estados Unidos y Canadá, con circulación coincidente con la temporada estival en que se jugará el campeonato. En paralelo, las aglomeraciones pueden facilitar la circulación de nuevas variantes de Covid-19 y de otros virus respiratorios como influenza y virus sincitial respiratorio.

Los expertos también alertan sobre infecciones gastrointestinales asociadas al consumo de alimentos en la vía pública, a los cambios en la dieta y a las condiciones de higiene de los eventos masivos.

Entre los agentes mencionados figuran Norovirus, Salmonella, E. coli y Hepatitis A, y ante síntomas como diarrea, vómito, dolor abdominal o fiebre la recomendación es buscar atención médica de inmediato.

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Los expertos alertan sobre Hantavirus, virus del Nilo Occidental, Covid-19, influenza y virus sincitial respiratorio por la movilidad internacional y las aglomeraciones del torneo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Para un viajero colombiano, la respuesta práctica es concreta: debe salir con vacunas al día, aseguramiento médico internacional, medidas básicas de higiene y cuidado reforzado frente al calor, los desplazamientos y el consumo de alcohol. También se aconseja tener actualizada la vacuna contra la fiebre amarilla, sobre todo si habrá escalas o visitas a zonas endémicas, con aplicación al menos 10 días antes del viaje.

El torneo que se disputa desde junio y que terminará el domingo 19 julio, en pleno verano norteamericano, y la exposición prolongada al sol en filas, estadios y celebraciones puede aumentar el riesgo de deshidratación, agotamiento, golpes de calor, estrés térmico y eventos físicos en multitudes. Los cambios de ciudad y los trayectos largos también incrementan la fatiga.

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También se remarcan los riesgos asociados a infecciones de transmisión sexual y VIH, así como a accidentes de tránsito vinculados al alcohol, al cansancio y a los recorridos extensos.

Los microsueños aparecen como un factor relevante para quienes conduzcan en México, Estados Unidos, Canadá o al regresar a Colombia.

La salud mental figura entre los puntos menos discutidos. Martínez explicó que “la salud mental y el bienestar psicosocial de los aficionados también se ven impactados, aunque poco se discuten. La alta presión del viaje, el choque cultural y el denominado ‘síndrome del viajero’ pueden desencadenar trastornos de ansiedad y estrés agudo”.

Según el análisis, la desregulación emocional ligada al fanatismo deportivo puede derivar en episodios de violencia o conflictos interpersonales.

También advierte que, tras el torneo o frente a resultados adversos, algunos asistentes podrían atravesar episodios de depresión, en un contexto en el que la posible exposición a racismo o xenofobia exige mayor resiliencia psicológica.