Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo sueña con su primera final de la Copa del Mundo, mientras que Modrić quiere repetir lo hecho en Rusia 2018 -crédito Sam Navarro Imagn Images/REUTERS- James Lang/REUTERS

La acción de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 continúa, y en Canadá se vivirá un duelo de estrellas de talla mundial.

La Portugal de Cristiano Ronaldo viene de empatar ante Colombia en Miami, mientras que la Croacia de Luka Modrić logró llevarse el segundo lugar, y espera que la tercera ocasión en el Mundial sea la vencida, tras la final perdida en Rusia 2018, y quedar a un paso de un partido decisivo en Qatar 2022.

Por su parte, Cristiano Ronaldo sueña con levantar su primera Copa del Mundo en la historia, tras convertirse en el primer futbolista a lo largo de la historia en jugar seis torneos de esta clase (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022).

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El duelo de leyendas del Real Madrid se vivirá en Canadá, y es uno de los partidos más atractivos en la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026-crédito Sam Navarro Brian Snyder -Imagn Images REUTERS

El partido se jugará el 2 de julio de 2026 en el estadio de Toronto a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports (610-1610), DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, DAZN, Directv 4K, como en el Gol Caracol, en Fútbol RCN, y en sus mismas aplicaciones.

El juez central del partido será el noruego Espen Eskås.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Portugal

Ruben Días persiguiendo a Luis Díaz en el Colombia vs. Portugal-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía REUTERS

El equipo dirigido por Roberto Martínez quedó en el segundo lugar del grupo K tras empatar sin goles ante Colombia en el estadio de Miami, el 27 de junio de 2026.

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De esta forma, el cuadro luso llega a este juego enfrentando a una de las grandes selecciones del planeta, la Croacia de Zlatko Dalić.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos:

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Portugal 5-0 Uzbekistán

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Portugal 1-1 RD Congo

10 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Portugal 2-1 Nigeria

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Portugal 2-1 Chile

Así quedó el grupo K del Mundial 2026:

Croacia

Abdul Fatawu y Josip Stanisic en la disputa de una pelota-crédito Pilar Olivares/REUTERS

La selección de Croacia por su parte derrotó en un juego intenso el mismo 27 de junio de 2026 a Ghana por 2-1 en el estadio de Filadelfia, Estados Unidos.

El volante del Inter de Milán Petar Sučić adelantó al cuadro balcánico al minuto 31 de partido, pero Derrick Luckassen empató el juego para el equipo dirigido por Carlos Queiroz al minuto 73 de juego.

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Finalmente, al 83 de partido, Nikola Vlašić colocó el 2-1 final a favor de los europeos.

Así viene Croacia en sus cinco presentaciones más recientes:

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Croacia 2-1 Ghana

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Panamá 0-1 Croacia

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Inglaterra 4-2 Croacia

7 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Croacia 2-1 Eslovenia

2 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Croacia 0-2 Bélgica

Así quedó la tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026:

Así va el historial de enfrenamientos directos entre Portugal y Croacia: será el primer duelo en Copas del Mundo

Cristiano Ronaldo en el estadio da Luz de Lisboa-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Portugal y Croacia se medirán en Toronto por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce que abrirá un capítulo inédito: será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en una Copa del Mundo y, además, puede marcar la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo o Luka Modric, los dos con más de 40 años en esta edición.

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El historial favorece con claridad a los lusos. Jugaron 10 veces: cuatro partidos por la Liga de Naciones de la UEFA, cuatro amistosos y dos cruces por la Eurocopa, con saldo de siete victorias de Portugal, un triunfo de Croacia y dos empates.

Ese único éxito croata llegó en 2024, en un amistoso que terminó 2-1 con goles de Luka Modric, Anto Budimir y Diogo Jota. La igualdad más reciente también se registró ese año, en la Nations League, con un 1-1 por las anotaciones de Joško Gvardiol y João Félix.

El cruce en Toronto será el primero entre ambos en una Copa del Mundo. Hasta ahora, todos los enfrentamientos entre portugueses y croatas se habían dado en torneos europeos o en amistosos. En la Eurocopa se cruzaron por primera vez en 1996, con goleada de Portugal por 3-0, y luego volvieron a verse en los octavos de final de Francia 2016, cuando el equipo de Cristiano Ronaldo ganó por la mínima diferencia.

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El partido suma un componente generacional. Cristiano Ronaldo y Luka Modric llegaron a Norteamérica con más de 40 años y afrontan un duelo que puede convertirse en su última aparición en una Copa del Mundo.

Ambas selecciones figuran entre las potencias europeas de las últimas tres décadas. Sus procesos comenzaron a consolidarse a finales de los años 90 y después produjeron actuaciones destacadas tanto en los Mundiales como en la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo quedó bajo cuestionamiento tras la fase de grupos. Portugal llegó a esta instancia después de una fase de grupos en la que empató con RD Congo. Tras ese partido, algunos jugadores lusos fueron criticados por declarar que Cristiano Ronaldo es solo “uno más de la nómina”, pese a que ha sido el líder y referente del plantel en los últimos 15 años y conquistó títulos como la Eurocopa 2016 y la Nations League 2021.

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La discusión se amplió con un cuestionamiento al entrenador Roberto Martínez. El periodista Chris Sutton escribió en un artículo para la BBC: “Cristiano Ronaldo tiene 41 años, pero ha jugado todos los minutos con Portugal hasta ahora, lo cual me parece vergonzoso para Roberto Martínez. Nunca he conocido a un entrenador que se entregue tanto a un jugador como él”.

Sutton añadió en el medio británico: “Portugal cuenta con jugadores increíbles, pero, por muy grande que fuera Ronaldo en su día, se ven limitados por tenerlo permanentemente en el campo como delantero centro”. También sostuvo que “Croacia también está envejeciendo y tampoco es el equipo que fue en su día”.

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Esa observación alcanza también al seleccionado balcánico. Modric tiene 40 años y sobre él pesa el rumor de un retiro del deporte al finalizar la Copa del Mundo.

Así va el historial entre croatas y portugueses en el Mundial 2026:

18 de noviembre de 2024 - UEFA Nations League: Croacia 1-1 Portugal

5 de junio de 2024 - UEFA Nations League: Portugal 2-1 Croacia

8 de junio de 2024 - Amistosos internacionales: Portugal 1-2 Croacia

17 de noviembre de 2020 - UEFA Nations League: Croacia 2-3 Portugal

5 de septiembre de 2020 - UEFA Nations League: Portugal 4-1 Croacia

6 de septiembre de 2018 - Amistosos internacionales: Portugal 1-1 Croacia

25 de junio de 2016 - Eurocopa: Croacia 0-1 Portugal (ganaron los lusos en tiempos extra)

10 de junio de 2013 - Amistosos internacionales: Croacia 0-1 Portugal

12 de noviembre de 2002 - Amistosos internacionales: Portugal 2-0 Croacia

19 de junio de 1996 - Eurocopa: Croaica 0-3 Portugal

Así va el cuadro del Mundial 2026