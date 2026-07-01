La JEP confirmó la responsabilidad penal del último secretariado de las Farc por secuestros durante el conflicto armado

La Sección de Apelación mantuvo la decisión sobre privaciones de la libertad de civiles y uniformados durante el conflicto armado, y precisó el alcance jurídico de la declaratoria emitida en este expediente prioritario - crédito JEP

La sanción de la Justicia Especial de Paz (JEP) por los secuestros de miembros de la fuerza pública y civiles durante el conflicto armado quedó ratificada para los siete integrantes del último secretariado de las Farc en el macrocaso 01.

La Sección de Apelación confirmó y ajustó la declaratoria de responsabilidad penal de siete integrantes del último secretariado mencionados en la decisión.

La JEP resolvió mantener la sanción por esos secuestros. La decisión declaró responsables a siete integrantes del último secretariado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y además halló responsabilidad adicional en cinco de los siete por mando y por no haber evitado otros crímenes.

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Sobre ese grupo, la Sección de Apelación mantuvo la decisión y precisó su alcance jurídico.

Figura Rodrigo Londoño Echeverri como último comandante y coordinador del bloque Magdalena Medio.

También aparece Jaime Alberto Parra Rodríguez como excomandante del bloque Oriental. La decisión incluye además a Milton de Jesús Toncel Redondo como comandante del bloque Sur y a Pablo Catatumbo Torres Victoria como comandante del bloque Occidental.

Se enciona a Pastor Lisandro Álava Lascarro como comandante del bloque Magdalena Medio.

Completan la lista Julián Gallo Cubillos como comandante del Frente Urbano Antonio Nariño y miembro del bloque Oriental, y Rodrigo Granda Escobar como el canciller de las Farc-EP. La Sección de Apelación confirmó y ajustó la responsabilidad penal de todos ellos.

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La decisión declaró responsables a siete miembros del último secretariado como autores mediatos por dominio del aparato organizado de poder en que se convirtió la guerrilla, por los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio y por los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.

Ese ajuste de la responsabilidad penal se inscribe en el macrocaso 01. Allí se juzgan los secuestros de miembros de la Fuerza Pública y civiles durante el conflicto armado.

Aún no hay claridad sobre el número total de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en Colombia - crédito AFP

La Sección de Apelación añadió que cinco de los siete condenados también son penalmente responsables por el mando que ejercían sobre la estructura armada y por no haber evitado hechos clasificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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Entre ellos figuran la tortura, los tratos crueles, los atentados contra la dignidad personal, la violencia sexual, el desplazamiento forzado y otros actos inhumanos.

El equipo de Iván Cancino pone en revisión a la JEP y plantea un viraje sobre la política de paz

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella puso en marcha el 30 de junio su empalme en Bogotá con una agenda que arrancó por JEP y “paz total”, dos de los ejes que el equipo de transición anticipa revisar mientras prepara cambios en justicia, defensa, hacienda, energía y agricultura para la llegada de la nueva administración.

El esquema de transición reúne 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores, bajo la coordinación del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, según El Tiempo. De acuerdo con el diario, De la Espriella presentó el proceso como “el primer empalme anticorrupción en la historia de Colombia” durante el acto formal de instalación, difundido en su cuenta oficial de X.

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Iván Cancino, designado para el área, dijo que seguirá la política criminal del presidente electo e incluirá acercar el sistema a zonas rurales, fortalecer conciliación, articular con las cortes y ajustar el enfoque de seguridad - crédito Cristian Bayona/Colprensa / DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

Las primeras reuniones del equipo base del presidente electo se realizaron a puerta cerrada durante varias horas en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Allí, las cabezas del empalme expusieron una agenda inicial concentrada en justicia, defensa, hacienda, minas y energía, y agricultura.

Iván Cancino encabeza la mesa técnica de justicia junto con Margarita Araujo y Hernando Herrera. En declaraciones al diario, explicó que su trabajo parte de la política criminal propuesta por el presidente electo y mencionó como ejes pensar en el abogado litigante, acercar la justicia a las comunidades rurales, fortalecer los centros de conciliación, articular necesidades con las cortes y revisar la JEP.

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Cancino formuló además una línea de seguridad más dura frente a los grupos armados y las organizaciones criminales. “El presidente ha sido claro que aquí hay que someter a los grupos delincuenciales y no darles más gabelas y luchar de manera frontal contra la corrupción”, dijo al medio.