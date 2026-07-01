Colombia

Ciudadanos chinos cuestionaron que en Colombia llamen “chino” a otras personas: “¿Es por los ojos un poco rasgados?”

Según los asiáticos, resulta confuso llamar de esta manera a personas que no tienen rasgos distintivos de esa región

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El uso cotidiano del término "chino" para referirse a jóvenes en Colombia desconcierta a quienes nacieron en China, quienes perciben la costumbre como una rareza cultural - crédito unchinoymedio_oficial / TikTok

La expresión “chino” en Colombia suele usarse para referirse a una persona joven, sin importar su origen asiático. Esta costumbre, aunque cotidiana para los colombianos, puede causar confusión entre quienes nacieron en China. Así lo discutieron en el podcast Un chino y medio, donde compartieron sus impresiones sobre el uso de este término.

Durante la conversación, uno de los presentadores expresó su desconcierto: “¿Por qué crees que los latinos son así? A lo mejor están trabajando y le llaman al cliente chino, así sin más.” Su compañero añadió: “Además, hay gente que ni siquiera son chinos y tienen algún amigo que se llama Chino. Y digo: ‘What the fuck?’”. La charla evidenció que, para los extranjeros, resulta sorprendente la facilidad con la que se usa el apodo.

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Incluso uno de ellos preguntó: “Pero eso es porque tienen los ojos un poco rasgados y le llaman el chino, ¿no? ¿o no?”, ante esto la invitada, una colombiana de ascendencia asiática, explicó que en el país, “chino” no tiene connotación racial, sino que equivale a decir niño o joven.

Los hombres del podcast declararon que no entendían esta costumbre colombiana - crédito unchinoymedio_oficial / TikTok
Los hombres del podcast declararon que no entendían esta costumbre colombiana - crédito unchinoymedio_oficial / TikTok

Relató: “Allá en Colombia muchas veces la gente mayor se refiere al chino, pero es como al nené, como al niño, como el chino.” Incluso compartió una frase habitual: “Este chino marica,” aclarando que el sentido es similar a decir “este niño travieso”.

En redes sociales, varios usuarios defendieron el uso del término: “Tenemos la mala costumbre de poner sobre nombre a todos, y nos parece mucha gracia, pero eso no debería ser, nos falta tener más respeto a alguien que no conocemos,” reconoció un internauta.

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Otros acotaron: “Todo es de manera cariñoso, no despectivo.” Algunos precisaron que la expresión solo es común en el interior del país y que se aplica principalmente a personas jóvenes, aunque también puede usarse si quien la pronuncia es mayor.

Circulan por primera vez las cabinas de TransMiCable en la localidad de San Cristóbal - crédito Alcaldía de Bogotá
En Bogotá es común llamar chino a un joven de manera cariñosa - crédito Alcaldía de Bogotá

La palabra chino tiene un significado particular en Colombia, donde se utiliza de manera cotidiana para referirse de forma afectuosa a un niño, joven o muchacho. Esta acepción es especialmente común en Bogotá y en el altiplano cundiboyacense, donde ha sido adoptada como parte esencial del habla popular.

El origen de este regionalismo se relaciona con influencias indígenas, pues en lenguas como el quechua, china designaba a una muchacha o mujer joven. Durante la colonia, el término se adaptó y se difundió entre la población. Además, se consolidó en la vida urbana a mediados del siglo XX, cuando era frecuente llamar chinos mandaderos a los ayudantes o trabajadores jóvenes, y ese uso se extendió hasta aplicarse a cualquier persona menor de edad.

Actualmente, llamar chino a un niño es una señal de confianza y cercanía. El término no implica ninguna ofensa y, al contrario, funciona como un vocativo cariñoso. Incluso existen derivados como chinazo y chinita, utilizados tanto en contexto familiar como entre amigos.

La palabra es empleada especialmente en el centro del país - crédito IDU
La palabra es empleada especialmente en el centro del país - crédito IDU

El vocablo adquirió matices sociales en la Bogotá de inicios del siglo XX. Allí, la expresión chino bogotano se asociaba a menores pobres, huérfanos o trabajadores informales, como lo evidencian registros históricos y prensa de la época. Con el tiempo, su significado se amplió y hoy convive con otros regionalismos como pelado, guámbito o sardino.

Por otra parte, la palabra chino también se utiliza en Colombia para referirse a la nacionalidad o cultura de China, lo que puede provocar confusión en contextos interculturales, sobre todo en redes sociales como quedó reflejado en la publicación del podcast.

En Colombia reside una comunidad de entre 20.000 y 25.000 ciudadanos chinos, principalmente en ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. La cifra asciende a más de 50.000 personas al considerar descendientes y familias mixtas. Este grupo participa activamente en sectores como el comercio minorista, la importación, la gastronomía tradicional y, cada vez más, en empresas industriales y de infraestructura.

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