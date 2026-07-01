Colombia

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

Durante una entrevista, la joven creadora de contenido recordó todos los comentarios que recibió de parte de la empresaria de fajas que no la dejan hacer las paces del todo, pues todavía guarda dolor en su corazón por los ataques

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La creadora de contenido no dudó en señalar a la empresaria de haberla acusado injustamente de oler mal y que esto la perjudicó en su autoestima - crédito @alpuntonoticias/IG

La estancia de La Jesuu en México dejó una definición tajante sobre su vínculo con Yina Calderón: “No hablaría nunca con esa mujer”.

Así lo expuso la creadora de contenido, cuyo nombre de pila es Valentina Ruiz, quien rechazó cualquier posibilidad de reconciliación después de los señalamientos que, según dijo, la afectaron incluso en su percepción personal tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Esta declaración llegó cuando la vallecaucana pasaba una temporada fuera de Colombia tras su participación en el programa digital La Mansión VIP, donde estuvo junto a Aida Victoria Merlano. En ese contexto, un grupo de periodistas le preguntó si había pensado en “pasar la página”, perdonar o retomar el contacto con la empresaria de fajas.

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La caleña no podrá ser salvada de la placa como parte de su castigo - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram
La caleña no podrá ser salvada de la placa como parte de su castigo - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Ruiz dijo que ni siquiera había visto el clip más reciente al que aludía la pregunta, en el que Calderón supuestamente la describía como “inmadura” y confiaba en que “iba a madurar”. Su respuesta fue directa: “Ni siquiera sé de qué clip me estás hablando porque no lo he visto. Y no hablaría nunca con esa mujer, la verdad”.

La influenciadora también descartó cualquier intento de acercamiento. Ante la pregunta sobre una eventual reconciliación, respondió: “No, no lo hace nada”.

La ruptura pasó del ‘reality’ a una acusación que La Jesuu define como una marca personal

Ruiz sostuvo que el quiebre no partió de una amistad frustrada, porque negó que esa relación hubiera existido. “Nunca hemos sido amigas. Pero quizás yo le di la oportunidad en el anterior reality como de conocerla un poco más, pero al final me di cuenta de que siempre ha sido la misma persona”, afirmó.

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La Jesuu expuso a Yina Calderón luego de que la empresaria de fajas criticara a la mascota de Emiro Navarro que está de visita en 'La casa de los famosos Colombia 2025'
La Jesuu expuso a Yina Calderón luego de que la empresaria de fajas criticara a la mascota de Emiro Navarro que está de visita en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

El punto que ubicó como irreversible fue la serie de comentarios sobre su olor corporal. En su relato, Calderón dijo de ella “que yo huelo feo, que yo huelo a mierda, que huelo a vagina sin bañar”, expresiones que describió como “tan fuertes” que la dejaron marcada durante mucho tiempo.

La Jesuu habló de una consecuencia que, según explicó, se extendió más allá del momento de la pelea televisada. “Dentro de la mansión, incluso yo sabiendo que son mentiras, le preguntaba a mis compañeros como que: ‘Ey, ¿yo te huelo feo?’”.

Luego añadió que esos comentarios la hicieron dudar de sí misma, aunque insistió en que eran falsos.

El conflicto se volvió público con insultos y acusaciones de racismo en 2025

La Jesuu
La Jesuu lamentó que en la actualidad se sigan haciendo comentarios racistas - crédito captura de pantalla del Canal RCN

La pelea entre ambas se originó en la convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia y se agravó con el regreso de La Jesuu al programa en la segunda temporada después de ser eliminada. Desde entonces, el distanciamiento creció hasta salir del encierro y trasladarse a entrevistas, redes sociales y videos públicos.

El primer estallido fuera del reality ocurrió en septiembre de 2025, cuando Calderón fue consultada en el programa En mi semana sobre el exparticipante con el que no tendría ningún contacto. “A la Jesuu, fue demasiado lo que me tocó vivir con esa negra, con el respeto de todos los negros, pero esa malparida olía feo, era fastidiosa”, dijo.

La reacción de Ruiz llegó por Instagram, donde compartió el fragmento ante millones de seguidores. Junto al video escribió: “Desgraciadamente, esto sigue pasando en pleno 2025“.

La Jesuu también respaldó la interpretación de un seguidor que calificó esas palabras como racismo. Su respuesta fue una pregunta que fijó posición sobre el episodio: “¿Y es que, cómo más se le puede llamar, muchachos?”.

Yina Calderón insistió semanas después en que su señalamiento era por higiene y no por raza

La Jesuu le respondió a Yina Calderón por controversia con Andrea Valdiri y la llamo "mitomana" - crédito @lajesuu/ Instagram
La Jesuu le respondió a Yina Calderón por controversia con Andrea Valdiri y la llamo "mitomana" - crédito @lajesuu/ Instagram

En esa grabación, la empresaria de fajas insistió en la misma línea de ataque personal. “Ella huele feo y en la casa de los famosos olía feo porque sencillamente no se bañaba, no se cepillaba y mantenía chupando dedo debajo de un comedor durante todo el día”, afirmó.

Frente a ese historial, La Jesuu cerró cualquier puerta a una recomposición del vínculo. “No le deseo absolutamente nada malo, tampoco me interesa saber nada de ella y ya”.

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