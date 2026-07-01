Silvy Araujo presumió su figura después de tres semanas de haber dado a luz a su bebé: “Necesito que todo vuelva a su lugar”

La creadora de contenido presumió su figura y contó detalles de sus rutinas de ejercicio - crédito @rechismes/IG

La llegada de Olivia Hernández Araújo marcó un momento de profunda emoción tanto para Silvy Araújo como para su pareja, Felipe Hernández Pino.

El nacimiento de la primogénita de la creadora de contenido y empresaria fue anunciado públicamente el 7 de junio de 2026, dos días después de que la pequeña viniera al mundo, a través de una serie de imágenes compartidas en redes sociales.

La confirmación, acompañada de fotografías en las que la familia aparece unida en el hospital, generó una respuesta masiva entre los seguidores y personalidades del entretenimiento colombiano.

Silvy escribió lo siguiente: “Bienvenida, Olivia Hernández Araújo 🩷🙏🏼🥹. Junio 5, 2026”.

La empresaria emocionó a sus seguidores con esta revelación - crédito @silvyaraujo/IG

Recientemente, a través de una publicación en sus InstaStories la influenciadora compartió un video en el que muestra cómo está su figura a tan solo 20 días de haber dado a luz a la pequeña Olivia.

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En el clip, Araújo compartió que la inflamación de su vientre continúa notándose y aclaró que, aunque está complementando una buena alimentación con rutina de ejercicios, no incluirá en su rutina la carga de peso, esperando que “todo se acomode en su lugar”.

Y agregó: “Así vamos veinte días posparto. Entonces, obviamente, todavía tengo barriguita por acá. Vamos poco a poco. Voy a hacer un poquito de respiración, movilidad, unos cuantos ejercicios. Todavía no es que no le voy a meter pesas fuertes ni nada. ¿Por qué? Porque no quiero hacer más presión. Tengo todo un poquito abierto; necesito que todo vuelva a su lugar. Entonces, ya al mes ya voy a ir retomando poco a poco las pesas y le voy aumentando más y más“.

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Felipe y Silvy se mostraron cautivados por su primera hija - crédito silvyaraujo / Instagram

Durante el embarazo, la creadora de contenido mantuvo informada a su comunidad digital sobre cada etapa, mostrando detalles de su día a día y enfatizando la importancia del cuidado de la salud.

Sus rutinas de ejercicio y su disciplina en el gimnasio fueron parte constante de sus publicaciones, despertando admiración entre quienes la siguen.

Semanas antes del parto, organizó un baby shower decorado en tonos rosados y con detalles de osos de peluche, evento en el que resaltó el ambiente de cariño que acompañaría la llegada de Olivia.

La noticia del nacimiento repercutió rápidamente en plataformas sociales. Diversas figuras públicas, como Luisa Fernanda W, Daniela Salazar y Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, manifestaron su alegría y dejaron mensajes de felicitación en las publicaciones de Araújo.

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Contemplar a la pequeña se volvió uno de sus momentos favoritos - crédito silvyaraujo / Instagram

También el cantante Ryan Castro y la actriz Johanna Fadul se sumaron a las muestras de afecto.

La publicación con las primeras imágenes de Olivia, incluyendo primeros planos de sus manos y detalles de su ropa, reflejó la emoción de la pareja por esta nueva etapa.

Así fueron sus primeros meses de embarazo

Araujo comentó que durante los primeros meses pasó por un fuerte brote en su cara, pues las hormonas estaban “haciendo de las suyas”. Sin embargo, aseguró que lo más complicado de vivir fue el proceso de las náuseas.

El diario visual de Silvy Araujo sobre el embarazo que está conmoviendo a sus seguidores - crédito @silvyaraujo/IG

“Lo más fuerte fueron las náuseas y los vómitos. Vomitaba todos los días y varias veces. Y aunque me sentía falta, la mayoría de personas no sabían que estaba embaraza. Tenía trabajo, compromisos y cero energía. Esto fue sin duda lo más difícil del primer trimestre. Hubo días en que sentía que no podía con mi vida”, reveló la influenciadora.

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Incluso, llegó a sentirse culpable y reveló que lloraba todos los días porque llegó a dudar de las emociones que le generaba la llegada de su primogénita describiéndolo como “una montaña rusa de emociones”.

“Lindo me consentía muchísimo, no podía ni entrar a la cocina sin ganas de vomitar. Cocinar era una misión imposible para mí”, escribió sobre el aporte de su esposo.