Teófilo Gutiérrez compartió contundente frase sobre el futuro de la Tricolor en el Mundial 2026: “Colombia llegará a la final”

El oriundo de Ciudad Celina (Buenos Aires) habló sobre el objetivo que tiene con el cuadro "Cafetero" en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito @FCFSeleccionCol/X

La mesa está servida: la selección Colombia disputará el 3 de julio de 2026 el partido ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA de Norteamérica.

El cuadro “Cafetero” viajará el 1 de julio de 2026 desde Miami, ciudad en la cual empató ante Portugal en la última fecha de la fase de grupos, y emprenderá su viaje para la sede del partido.

Con el paso de los minutos, crece la expectativa por el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. En la previa del cruce entre los “Black Stars” y los “Cafeteros”, voces autorizadas del entorno Tricolor se refieren a lo que será el encuentro. En ese marco, el delantero del Junior de Barranquilla Teófilo Gutiérrez habló sobre la selección en la que estuvo entre 2009 y 2016, con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026.

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El goleador barranquillero lanzó un mensaje curioso tras el empate entre Colombia y Perú-crédito Juan Páez/Colprensa

En diálogo con el VBAR de Caracol Radio y los medios de comunicación, el 30 de junio de 2026, Teófilo Gutiérrez fue consultado sobre lo que será el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en la cita de selecciones más importante del planeta:

“Yo lo dije: Colombia va a llegar a la final. Es un buen equipo y está mostrando carácter. En lo personal, espero que Lucho se adueñe más del equipo, porque tiene una gran capacidad. Ojalá entre fresco a este partido y pueda darnos muchos goles y alegrías”, explicó.

Por otra parte, mostró confianza en los 26 jugadores que están representando al cuadro “Cafetero” en su séptima participación en este tipo de torneos:

“Se ha visto mucha sorpresa. Esperemos que los muchachos estén muy concentrados y tengan determinación a la hora de definir los partidos. Y que jueguen como en el último partido. La verdad, lo hicieron muy bien y el país está muy contento”, agregó.

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Agenda de la selección Colombia de cara al juego ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La agenda oficial de la selección Colombia se concentrará en dos ciudades: Miami y Kansas, lugares de las últimas actividades logísticas, mediáticas y deportivas antes de un cruce que marcará su regreso a las rondas decisivas después de ocho años.

Ese recorrido previo comienza el 1 de julio con una toma de imágenes a las 9:30 a. m. en el Inter Miami CF Stadium, horario que equivale a las 8:30 a. m. en Colombia, y seguirá ese mismo día con el viaje de la delegación a Kansas a las 2:00 p. m. , según informó la Federación Colombiana de Fútbol. El partido se jugará el 3 de julio a las 8:30 p. m. hora de Colombia, en el estadio de Kansas.

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El 2 de julio, ya en la ciudad del partido, la agenda contempla tres actividades con horario aún por confirmar: conferencia de prensa, zona mixta y una nueva toma de imágenes. La programación fue organizada por la Federación Colombiana de Fútbol para ordenar la cobertura de prensa y la logística del grupo que dirige Néstor Lorenzo.

Colombia llegará a ese encuentro después de terminar primera del Grupo K tras sumar dos victorias y un empate. El equipo aseguró su clasificación a la fase eliminatoria y ahora enfrentará a una selección de Ghana dirigida por Carlos Queiroz, extécnico de la Tricolor.

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Néstor Lorenzo habló sobre el objetivo que tiene con la selección Colombia en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo habló sobre lo que quiere lograr con la selección Colombia-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía REUTERS

En diálogo con la FIFA, Néstor Lorenzo explicó que no quiere prometer el título, pero que tanto el equipo como su cuerpo técnico estará enfocado en llegar al último partido del Mundial 2026:

“No quiero hacer promesas, porque la única promesa que puedo dar es que prometo dar lo mejor de mí y que el equipo va a dar lo mejor de sí. Después, Dios dirá. Por eso hablo de ir partido a partido. Ahora, el realismo tiene que ver con lo que soñás, con lo que creés, con lo que luchás cada día, y en eso estamos enfocados: en llegar hasta el último día de la competencia con posibilidades de ganar siempre. Después, Dios dirá hasta dónde llegamos. Ojalá sea el mejor momento de la Selección Colombia y hagamos el mejor Mundial de la Selección Colombia en la historia de los mundiales. Ese sería nuestro objetivo máximo, ¿no?"

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