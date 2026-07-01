Presidente de la Andi cuestionó a Iván Cepeda por llamado a la desobediencia civil si De la Espriella no renuncia a la ciudadanía estadounidense

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia; Iván Cepeda, excandidato presidencial - crédito @ANDI_Colombia/X/Prensa Iván Cepeda

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, cuestionó el anuncio de Iván Cepeda de declararse en desobediencia civil si Abelardo de la Espriella no renuncia a la ciudadanía estadounidense y advirtió que esa vía abre una “puerta peligrosa”.

“La oposición es legítima. La crítica es necesaria. La vigilancia al poder es indispensable. Pero llamar a desconocer la autoridad sin una causal objetiva, probada y decidida por las instituciones competentes es abrir una puerta peligrosa: la de sustituir el Estado de derecho por la presión por fuera de la institucionalidad (sic)”, indicó el presidente del gremio de empresarios.

PUBLICIDAD

Mac Master criticó esa postura porque sostuvo que carece de razones objetivas y jurídicas suficientes para convocar a la ciudadanía a desobedecer la institucionalidad democrática. El presidente de la Andi afirmó que un resultado electoral no puede enfrentarse con ultimátums políticos ni con presiones por fuera del Estado de derecho.

Bruce Mac Master cuestionó el anuncio de Iván Cepeda de declararse en desobediencia civil si Abelardo de la Espriella no renuncia a la ciudadanía estadounidense y advirtió que esa vía abre una “puerta peligrosa” - crédito @BruceMacMaster/X

“El anuncio de Iván Cepeda de irse a la desobediencia civil carece de razones objetivas, y jurídicas suficientes para convocar a la ciudadanía a desobedecer la institucionalidad democrática. En una democracia, las inconformidades se tramitan con pruebas, recursos legales, control político, jueces, Congreso, opinión pública y vigilancia ciudadana. No con ultimátums políticos (sic)”, aseveró.

PUBLICIDAD

También afirmó que la desobediencia civil no puede convertirse en un recurso para desconocer un resultado electoral. Mac Master señaló que, en democracia, las inconformidades deben tramitarse con pruebas, recursos legales, control político, jueces, Congreso, opinión pública y vigilancia ciudadana.

Mac Master sostuvo además que ese tipo de acciones solo tiene sentido ante abusos evidentes, leyes injustas o rupturas reales del orden constitucional. A su juicio, usarla de forma preventiva frente a un gobierno que aún no se ha posesionado desfigura su sentido y debilita la confianza en las reglas.

Añadió que le resultó llamativa la forma en que Cepeda planteó las condiciones para no declararse en desobediencia civil. También calificó esas exigencias como impositivas y alejadas de la idea de un acuerdo nacional.

PUBLICIDAD

Bruce Mac Master calificó las exigencias de Iván Cepeda como impositivas y alejadas de la idea de un acuerdo nacional - crédito @BruceMacMaster/X

Las exigencias de Cepeda al presidente electo

Iván Cepeda, identificado en el texto fuente como excandidato presidencial del Pacto Histórico, anunció que se declarará en desobediencia civil si De la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense y si no descarta la posibilidad de extraditar al presidente Gustavo Petro. También exigió que aclare si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de Estados Unidos.

Cepeda sostuvo que De la Espriella, al haber adquirido esa ciudadanía, contrajo compromisos y obligaciones incompatibles con el ejercicio de la Presidencia en Colombia. Según dijo, esa condición lo pondría ante un conflicto de lealtades y “tendría que tomar partido por esta última”.

PUBLICIDAD

El dirigente político también pidió que explique cuál fue la colaboración que sostuvo con ese país en el caso de Alex Saab. Además, reclamó que las autoridades estadounidenses aclaren si el mandatario electo ha sido o es agente o colaborador de la DEA, la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad.

Iván Cepeda indicó que Abelardo de la Espriella debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU. - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda afirmó, sin presentar pruebas según el texto fuente, que De la Espriella supuestamente tiene un estrecho vínculo con Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche. Sobre ese punto, añadió que ese hombre “ha sido informante de las agencias federales”.

También dijo que esas circunstancias se suman a una supuesta interferencia de Donald Trump en el proceso electoral de Colombia del 21 de junio. A esa acusación añadió su pedido de explicaciones a autoridades de Estados Unidos sobre si dos fiscales del distrito de Brooklyn, Nueva York, investigan al presidente Petro.

PUBLICIDAD

Cepeda advirtió que, si esas solicitudes no se cumplen, se declarará en desobediencia civil e invitará a quienes votaron por él a hacer lo mismo de forma pacífica. Frente a ese escenario, Mac Master planteó que la oposición y la crítica tienen lugar en democracia, pero no como mecanismo para desconocer la autoridad por fuera de las instituciones competentes.