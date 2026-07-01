Colombia

Presidente de la Andi cuestionó a Iván Cepeda por llamado a la desobediencia civil si De la Espriella no renuncia a la ciudadanía estadounidense

Bruce Mac Master criticó la postura del excandidato presidencial al considerar que no tiene fundamentos objetivos ni jurídicos, según el presidente del gremio

Guardar
Google icon
Bruce Mac Master - crédito @ANDI_Colombia/X/Prensa Iván Cepeda
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia; Iván Cepeda, excandidato presidencial - crédito @ANDI_Colombia/X/Prensa Iván Cepeda

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, cuestionó el anuncio de Iván Cepeda de declararse en desobediencia civil si Abelardo de la Espriella no renuncia a la ciudadanía estadounidense y advirtió que esa vía abre una “puerta peligrosa”.

“La oposición es legítima. La crítica es necesaria. La vigilancia al poder es indispensable. Pero llamar a desconocer la autoridad sin una causal objetiva, probada y decidida por las instituciones competentes es abrir una puerta peligrosa: la de sustituir el Estado de derecho por la presión por fuera de la institucionalidad (sic)”, indicó el presidente del gremio de empresarios.

PUBLICIDAD

Mac Master criticó esa postura porque sostuvo que carece de razones objetivas y jurídicas suficientes para convocar a la ciudadanía a desobedecer la institucionalidad democrática. El presidente de la Andi afirmó que un resultado electoral no puede enfrentarse con ultimátums políticos ni con presiones por fuera del Estado de derecho.

Bruce Mac Master - crédito @BruceMacMaster/X
Bruce Mac Master cuestionó el anuncio de Iván Cepeda de declararse en desobediencia civil si Abelardo de la Espriella no renuncia a la ciudadanía estadounidense y advirtió que esa vía abre una “puerta peligrosa” - crédito @BruceMacMaster/X

“El anuncio de Iván Cepeda de irse a la desobediencia civil carece de razones objetivas, y jurídicas suficientes para convocar a la ciudadanía a desobedecer la institucionalidad democrática. En una democracia, las inconformidades se tramitan con pruebas, recursos legales, control político, jueces, Congreso, opinión pública y vigilancia ciudadana. No con ultimátums políticos (sic)”, aseveró.

PUBLICIDAD

También afirmó que la desobediencia civil no puede convertirse en un recurso para desconocer un resultado electoral. Mac Master señaló que, en democracia, las inconformidades deben tramitarse con pruebas, recursos legales, control político, jueces, Congreso, opinión pública y vigilancia ciudadana.

Mac Master sostuvo además que ese tipo de acciones solo tiene sentido ante abusos evidentes, leyes injustas o rupturas reales del orden constitucional. A su juicio, usarla de forma preventiva frente a un gobierno que aún no se ha posesionado desfigura su sentido y debilita la confianza en las reglas.

Añadió que le resultó llamativa la forma en que Cepeda planteó las condiciones para no declararse en desobediencia civil. También calificó esas exigencias como impositivas y alejadas de la idea de un acuerdo nacional.

Bruce Mac Master - crédito @BruceMacMaster/X
Bruce Mac Master calificó las exigencias de Iván Cepeda como impositivas y alejadas de la idea de un acuerdo nacional - crédito @BruceMacMaster/X

Las exigencias de Cepeda al presidente electo

Iván Cepeda, identificado en el texto fuente como excandidato presidencial del Pacto Histórico, anunció que se declarará en desobediencia civil si De la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense y si no descarta la posibilidad de extraditar al presidente Gustavo Petro. También exigió que aclare si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de Estados Unidos.

Cepeda sostuvo que De la Espriella, al haber adquirido esa ciudadanía, contrajo compromisos y obligaciones incompatibles con el ejercicio de la Presidencia en Colombia. Según dijo, esa condición lo pondría ante un conflicto de lealtades y “tendría que tomar partido por esta última”.

El dirigente político también pidió que explique cuál fue la colaboración que sostuvo con ese país en el caso de Alex Saab. Además, reclamó que las autoridades estadounidenses aclaren si el mandatario electo ha sido o es agente o colaborador de la DEA, la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda indicó que Abelardo de la Espriella debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU. - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda afirmó, sin presentar pruebas según el texto fuente, que De la Espriella supuestamente tiene un estrecho vínculo con Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche. Sobre ese punto, añadió que ese hombre “ha sido informante de las agencias federales”.

También dijo que esas circunstancias se suman a una supuesta interferencia de Donald Trump en el proceso electoral de Colombia del 21 de junio. A esa acusación añadió su pedido de explicaciones a autoridades de Estados Unidos sobre si dos fiscales del distrito de Brooklyn, Nueva York, investigan al presidente Petro.

Cepeda advirtió que, si esas solicitudes no se cumplen, se declarará en desobediencia civil e invitará a quienes votaron por él a hacer lo mismo de forma pacífica. Frente a ese escenario, Mac Master planteó que la oposición y la crítica tienen lugar en democracia, pero no como mecanismo para desconocer la autoridad por fuera de las instituciones competentes.

Temas Relacionados

Bruce Mac MasterDesobediencia civilIván CepedaAndiColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alejandro Char denunciará al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia: “Buscan sembrar caos”

El presidente colombiano vinculó los negocios de la familia Char con la ola de violencia urbana que afecta a Barranquilla por las bandas criminales

Alejandro Char denunciará al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia: “Buscan sembrar caos”

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

Durante una entrevista, la joven creadora de contenido recordó todos los comentarios que recibió de parte de la empresaria de fajas que no la dejan hacer las paces del todo, pues todavía guarda dolor en su corazón por los ataques

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

Ciudadanos chinos cuestionaron que en Colombia llamen “chino” a otras personas: “¿Es por los ojos un poco rasgados?”

Según los asiáticos, resulta confuso llamar de esta manera a personas que no tienen rasgos distintivos de esa región

Ciudadanos chinos cuestionaron que en Colombia llamen “chino” a otras personas: “¿Es por los ojos un poco rasgados?”

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

El duelo entre la “selección de los Escudos” y los “Ajedrezados” definirá un cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Empresa de energía detectó una reincidencia de conexión ilegal en una discoteca de Cartagena: habría evitado pagos por cerca de $2 millones al mes

La diferencia entre el consumo real y el reporte en el equipo de medición implicaba ingresos no percibidos para la red, luego de que una inspección halló un enlace directo no autorizado

Empresa de energía detectó una reincidencia de conexión ilegal en una discoteca de Cartagena: habría evitado pagos por cerca de $2 millones al mes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

Actriz colombiana reveló los detalles de lo que vivió en Venezuela durante los recientes terremotos: “Pensé que nos íbamos a morir”

Silvy Araujo presumió su figura después de tres semanas de haber dado a luz a su bebé: “Necesito que todo vuelva a su lugar”

Falcao García se hace viral tras reaccionar a canción inspirada en su nombre: “Excelente ambiente laboral”

Noticias RCN renueva su equipo del mediodía y suma a reconocida presentadora junto a Inés María Zabaraín: “Gracias por la oportunidad y confianza”

Deportes

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron

Teófilo Gutiérrez compartió contundente frase sobre el futuro de la Tricolor en el Mundial 2026: “Colombia llegará a la final”

Colombia arrasó en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín: la delegación “Cafetera” cosechó 20 medallas en su participación

Esta es la agenda de la selección Colombia previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026