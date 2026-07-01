Colombia

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el presupuesto de 2027 dependerá de una reforma tributaria

El titular de la cartera advirtió que, sin una ley de financiamiento o un cambio impositivo, el Ejecutivo no podrá sostener la viabilidad fiscal ni corregir el desequilibrio de las cuentas públicas

Guardar
Google icon
Germán Ávila afirmó que el Presupuesto General de la Nación de 2027 dependerá de una reforma tributaria o de una ley de financiamiento - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Germán Ávila afirmó que el Presupuesto General de la Nación de 2027 dependerá de una reforma tributaria o de una ley de financiamiento - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el Presupuesto General de la Nación de 2027 volverá a depender de una reforma tributaria o de una ley de financiamiento, porque el Gobierno considera que sin nuevos ingresos no podrá sostener la viabilidad fiscal ni corregir el desequilibrio de las cuentas públicas.

El diagnóstico oficial parte de una restricción concreta: el gasto es inflexible en un 93%, según explicó el funcionario durante una rueda de prensa del Banco de la República.

A juicio del ministro, ese margen limitado para recortar erogaciones obliga a concentrar la discusión en el aumento del recaudo.

Ávila dijo que la propuesta será presentada con la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso, el próximo 20 de julio. El objetivo es que la discusión tributaria de finales de este año responda tanto a las necesidades inmediatas de caja como a una estrategia que vaya más allá de la vigencia de 2026.

PUBLICIDAD

El presidente Petro celebra la aprobación del presupuesto y pide a cerveceros usar materia prima nacional - crédito Banco de la República
El Gobierno sostiene que sin nuevos ingresos no podrá sostener la viabilidad fiscal ni corregir el desequilibrio de las cuentas públicas - crédito Banco de la República

El ministro sostuvo que la iniciativa retomará elementos ya trabajados en la anterior ley de financiamiento y en propuestas formuladas durante emergencias económicas. Según planteó, el texto buscará una reforma progresiva que aumente el recaudo sin golpear a los hogares de menores ingresos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta será recuperar cerca de $16 billones en ingresos tributarios que no quedaron incorporados en el Presupuesto General de la Nación de 2026. Ávila señaló que la reforma no solo deberá cubrir ese faltante, sino fortalecer de manera más amplia los ingresos de 2027.

Vamos a retomar muchos los elementos que hemos trabajado en la pasada ley de financiamiento y en las emergencias económicas, con el fin de proponer una alternativa de una reforma tributaria progresiva, que no atente contra sectores de menores ingresos en el país”. dijo el ministro Germán Ávila.

PUBLICIDAD

Ese faltante aparece en un escenario marcado por las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que, según el Gobierno, exigen recuperar ingresos para recomponer el equilibrio de las finanzas públicas.

La nueva discusión tributaria, de acuerdo con el funcionario, deberá atender al mismo tiempo la vigencia inmediata y una corrección estructural.

El Ejecutivo atribuye parte del déficit a la caída de la ley de financiamiento

El ministro de Hacienda, Germán Ávila se pronunció luego de que la Cámara de Representantes aprobara el presupuesto con 74 votos a favor y 24 en contra - crédito @MinHacienda/X
El ministro de Hacienda explicó que el gasto es inflexible en un 93%, por lo que el ajuste fiscal no puede basarse solo en recortes - crédito @MinHacienda/X

El jefe de la cartera de Hacienda Germán Ávila recordó que el presupuesto de 2026 fue aprobado por el Congreso bajo la condición de que estuviera acompañado por una ley de financiamiento.

Según explicó, el Legislativo conocía desde entonces que esa herramienta era necesaria para cubrir las necesidades operativas previstas para ese año.

Después, añadió el ministro, el mismo Congreso negó esa iniciativa y dejó un efecto directo sobre la situación fiscal. “Posteriormente el mismo Congreso, el que había aprobado ese Presupuesto, tomó la decisión de negar la ley de financiamiento creando un problema fiscal, evidente, notorio y complejo en las finanzas públicas, que explican una parte del actual déficit fiscal y primario”, afirmó.

Esa es la razón por la que el Ejecutivo insiste en que el presupuesto de la próxima vigencia debe llegar acompañado de una fuente adicional de ingresos. Para el Gobierno, esa combinación es uno de los pilares para respaldar las apropiaciones contempladas para 2027.

El titular del Ministerio de Hacienda también rechazó la idea de que el ajuste pueda descansar solo en recortes. “El problema fiscal colombiano es imposible de resolver si no se logran nuevos ingresos tributarios a partir de una ley de financiamiento o una reforma tributaria”, señaló.

El trámite del presupuesto debe completarse antes del 1 de octubre para evitar su expedición por decreto - crédito Colprensa
La propuesta de reforma tributaria será presentada con el nuevo periodo legislativo del Congreso que comienza el 20 de julio - crédito Colprensa

Ávila añadió que habrá algunos ajustes por el lado del gasto, pero sostuvo que el problema principal es estructural y está ligado a la capacidad de generación de ingresos.

En esa línea, concluyó: “El problema estructural fiscal colombiano es un problema de ingresos, ya que entre otras cosas los gastos son altamente inflexibles. No dependen del Gobierno la posibilidad de una reducción significativa del gasto; el gasto es inflexible en un 93% y está sujeto a normas legales y constitucionales que no está en manos del Gobierno modificarlas”.

Temas Relacionados

Presupuesto General de la NaciónMinisterio de HaciendaGermán ÁvilaAgenda legislativaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy miércoles 1 de julio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 1 de julio, esta fue la jugada ganadora

Pedro Arnulfo Sánchez rechazó la muerte del soldado José Mariano Dumaza: “No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables”

El soldado, con nueve años de servicio en el Ejército Nacional, fue asesinado durante una operación de seguridad, generando llamados a reforzar la protección de la fuerza pública

Pedro Arnulfo Sánchez rechazó la muerte del soldado José Mariano Dumaza: “No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables”

Internautas difunden videos y fotos que apuntan a Feid como el exnovio que dejó plantada a Karol G: estaría relacionado con un viaje a Japón

En medio de su asistencia al concierto de Rosalía, la cantante colombiana compartió que una de sus exparejas evitaba celebrar los cumpleaños a su lado, lo que llevó a los usuarios en redes sociales a especular sobre la identidad del exnovio mencionado

Internautas difunden videos y fotos que apuntan a Feid como el exnovio que dejó plantada a Karol G: estaría relacionado con un viaje a Japón

Paloma Valencia aseguró que la democrácia también implica aceptar los resultados “cuango no nos favorecen”

Al referirse a su propio rol durante el gobierno de Gustavo Petro, la exaspirante a la presidencia aseguró que su sector hizo oposición con debate y con ideas sin estropear lo que dicta la Constitución Política de 1991

Paloma Valencia aseguró que la democrácia también implica aceptar los resultados “cuango no nos favorecen”

Desde julio ya no se podrá usar esta tarjeta en el metro de Medellín: la razón y qué alternativas hay

El plástico azul con fotografía, ya no funcionan dentro del sistema integrado de movilidad del área metropolitana

Desde julio ya no se podrá usar esta tarjeta en el metro de Medellín: la razón y qué alternativas hay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

La actriz Ester Expósito confesó qué fue lo que más le gustó de su visita a Colombia: “Es de otro nivel”

La actriz Ester Expósito confesó qué fue lo que más le gustó de su visita a Colombia: “Es de otro nivel”

Internautas difunden videos y fotos que apuntan a Feid como el exnovio que dejó plantada a Karol G: estaría relacionado con un viaje a Japón

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

Actriz colombiana reveló los detalles de lo que vivió en Venezuela durante los recientes terremotos: “Pensé que nos íbamos a morir”

Silvy Araujo presumió su figura después de tres semanas de haber dado a luz a su bebé: “Necesito que todo vuelva a su lugar”

Deportes

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron

Teófilo Gutiérrez compartió contundente frase sobre el futuro de la Tricolor en el Mundial 2026: “Colombia llegará a la final”

Colombia arrasó en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín: la delegación “Cafetera” cosechó 20 medallas en su participación

Esta es la agenda de la selección Colombia previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026