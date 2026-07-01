Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron

La FIFA designó al francés Clément Turpin como árbitro del partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - crédito Maria Lysaker/Reuters

El francés Clement Turpin será el árbitro encargado de impartir justicia en el partido entre Colombia y Ghana, encuentro valido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

El partido se disputará el viernes 3 de julio de 2026 en el Estadio de Kansas City (Estados Unidos) a partir de 8:30 p. m. hora colombiana.

Turpin estará acompañado de sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages como asistentes. Los españoles Alejandro Hernández Hernández y José Enrique Naranjo Pérez fueron asignados como cuarto árbitro y reservista, mientras que aún faltaba la confirmación del juez a cargo del VAR.

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El árbitro con experiencia en instancias decisivas de la Champions League, será el encargado de impartir justicia entre "Cafeteros" y "Black Stars"-crédito FIFA

Este será el tercer encuentro que tendrá el juez central francés en la cita mundialista. Los anteriores partidos fueron la victoria de Inglaterra ante Croacia (4-2) y el empate sin goles entre Australia y Paraguay.

En esos partidos sancionó un penalti a favor de Inglaterra, mostró dos tarjetas amarillas y no expulsó a ningún futbolista.

La elección de Clement Turpin responde a su recorrido en el circuito internacional de la UEFA. El francés es uno de los jueces de mayor trayectoria en competiciones europeas y ha sido una presencia habitual en designaciones de la Champions League y de las ediciones recientes de la Eurocopa, según información recopilada por el portal digital 365Scores.

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Ese mismo medio señaló que su estilo se caracteriza por el diálogo constante con los futbolistas y por una conducción firme en materia disciplinaria, con una conducción sin gestos ampulosos y con prioridad por la conversación tranquila dentro del campo.

Clément Turpin ya dirigió dos partidos en el Mundial 2026, sancionó un penalti para Inglaterra, mostró dos tarjetas amarillas y no expulsó a ningún futbolista - crédito Hannah Mckay/Reuters

Historial de Clement Turpin con la selección Colombia

El encuentro ante Ghana será el primer partido que arbitrará el francés Clement Turpin para la Selección Colombia de Mayores.

Su antecedente más directo con la “Tricolor” se remonta al Mundial Sub-17 de India 2017, cuando pitó el debut del Grupo A entre Colombia y Ghana. Aquel cruce terminó 1-0 para el seleccionado africano.

Turpin también llega con recorrido frente a referentes colombianos en Europa, al ser un juez habitual en instancias decisivas de la UEFA Champions League. En la final de 2022 en París, fue el árbitro principal del Liverpool de Inglaterra, donde se encontraba el colombiano Luis Díaz, aunque perdió 1-0 ante el Real Madrid; el colombiano fue titular y jugó 65 minutos.

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Luis Díaz fue titular y jugó 65 minutos en la final de la Champions League 2022 que arbitró Clément Turpin y que Liverpool perdió 1-0 ante Real Madrid - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters

En ese mismo torneo lo hizo en más de una ocasión con el volante James Rodríguez durante sus etapas en Real Madrid (España) y Bayern Múnich (Alemania), y también coincidió con el recordado extremo Juan Guillermo Cuadrado en partidos europeos cuando el antioqueño jugaba en la Juventus de Italia.

Igualmente, llegó a pitarle al delantero colombiano Radamel Falcao García, tanto en la Ligue 1 de Francia cuando era capitán del AS Mónaco como en competencias internacionales del viejo continente.

Agenda de la Selección Colombia

La Selección Colombia afrontará el viernes 3 de julio un partido ante Ghana por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026, con una agenda oficial de actividades entre Miami y Kansas que ordena sus últimos movimientos antes de un cruce que marcará su regreso a las rondas decisivas después de ocho años.

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Según la Federación Colombiana de Fútbol, el 1 de julio la delegación tiene prevista una toma de imágenes a las 9:30 en el Inter Miami CF Stadium, horario que corresponde a las 8:30 en Colombia. Ese mismo día, a las 2:00 p. m. (hora local), el plantel viajará a Kansas, ciudad en la que completará su preparación para el partido.

La Federación Colombiana de Fútbol programó actividades entre Miami y Kansas para los días 1 y 2 de julio antes del partido ante Ghana - crédito Paul Childs/Reuters

Para el 2 de julio, el calendario incluye tres actividades en territorio estadounidense: conferencia de prensa, zona mixta y una nueva toma de imágenes, todas aún sin horario confirmado.

Ese recorrido previo llega con la Tricolor en el primer puesto del Grupo K, después de sumar siete puntos en tres partidos: venció 3-1 a Uzbekistán ante 80.824 espectadores en el estadio Azteca, derrotó 1-0 a un seleccionado africano en Guadalajara frente a 45.358 asistentes y empató 0-0 con Portugal el 27 de junio en Miami.

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El dato central para Colombia es que llegará al partido con toda su nómina disponible. Ninguno de sus convocados está suspendido ni lesionado, y lo mismo ocurre con Ghana.