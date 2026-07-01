Colombia

Actriz colombiana reveló los detalles de lo que vivió en Venezuela durante los recientes terremotos: “Pensé que nos íbamos a morir”

Alejandra Sandoval recordó el momento en que creyó que perdería la vida junto a su hija menor en medio de la tragedia que sacudió al vecino país y confesó que aún enfrenta las secuelas emocionales

Guardar
Google icon
La actriz Alejandra Sandoval relata el terror que vivió con su hija en un cine durante el terremoto en Venezuela - crédito @alejasandovalp/IG
La actriz Alejandra Sandoval relata el terror que vivió con su hija en un cine durante el terremoto en Venezuela - crédito @alejasandovalp/IG

La actriz colombiana Alejandra Sandoval, recordada por su participación en la exitosa producción Las muñecas de la mafia, abrió su corazón al relatar por primera vez la dramática experiencia que vivió junto a su hija menor durante los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela.

La artista confesó que llegó a creer que ambas perderían la vida mientras se encontraban en una sala de cine cuando comenzaron los movimientos telúricos.

El testimonio de la actriz se conoció días después de que su hija mayor, la creadora de contenido y bailarina Valeria Sandoval, revelara la angustia que vivió desde Colombia intentando comunicarse con su familia, pues al día siguiente de la situación, la influenciadora contó que durante cerca de 40 minutos desconoció el paradero de su madre y de su hermana de diez años, una incertidumbre que describió como uno de los episodios más difíciles de su vida.

PUBLICIDAD

Ahora fue la propia Alejandra Sandoval quien decidió contar lo ocurrido desde el interior del centro comercial donde se encontraba viendo una película junto a la pequeña Miranda, cuando el terremoto sorprendió a cientos de personas.

Alejandra Sandoval habla de su embarazo a los 15 años - crédito @alejasandovalp/ Instagram
Alejandra Sandoval contó cómo vivió el terremoto en Venezuela - crédito @alejasandovalp/ Instagram

“Yo estaba en cine cuando empezó el momento en que nos dimos cuenta de que estaba temblando, porque primero la pantalla se fue a negro. Pensábamos que se había dañado la proyección de la película. Me puse de pie, agarré a Miranda esperando que pasara el temblor, pero lo que ocurrió fue que todo empezó a empeorar. Ahí entendí que no era un temblor cualquiera. Era tan fuerte, tan fuerte todo, que abracé a la niña y dije: ‘Bueno, aquí nos vamos a morir’. Literalmente eso fue lo que pensé. Sentía que el piso se iba a caer, que el techo se iba a desplomar. En mi mente solo existía la idea de abrazarla, protegerla y esperar a ver qué pasaba”, relató la actriz visiblemente conmovida.

PUBLICIDAD

La colombiana también explicó que, durante los primeros segundos, la reacción de quienes estaban dentro de la sala fue de desconcierto. Sin embargo, cuando la intensidad del movimiento aumentó, todos comenzaron a evacuar el lugar en busca de un espacio abierto que les brindara mayor seguridad.

“Todo el mundo estaba viviendo la misma situación y empezamos a reaccionar. Salimos hacia un espacio donde no había construcciones, árboles ni postes cerca, un sitio donde al menos estábamos protegidos de algo que pudiera caer sobre nosotros. Después llegaron por nosotras, pero fueron minutos eternos”, recordó.

Aunque Alejandra Sandoval y su familia lograron salir ilesas, la tragedia dejó profundas heridas emocionales, incluso, la actriz reveló que varias personas cercanas fallecieron durante la emergencia, entre ellas una joven de apenas 29 años que había conocido por un motivo cotidiano.

Alejandra Sandoval en una foto de sus redes sociales
La hija mayor de Alejandra Sandoval pasó 40 minutos sin saber de su familia tras el sismo en Venezuela - crédito @valeriasandoval/Instagram

La noticia, aseguró, terminó de dimensionar la magnitud de la catástrofe y la afectó profundamente: “Tenía algunas personas que sí conozco y supe que fallecieron. Había una niña de 29 años que era quien me atendía cuando llevaba mi celular al servicio técnico. Yo soy cero hábil con la tecnología y ella siempre tenía muchísima paciencia para explicarme todo. Eso me golpeó durísimo porque, aunque no fuera una amiga cercana o una familiar, era alguien que conocías. Ahí uno entiende que la tragedia tiene nombres, rostros y personas reales”, expresó.

La actriz confesó que, varios días después del terremoto, continúa enfrentando las secuelas psicológicas de lo vivido. Incluso reveló que ha sentido la necesidad de permanecer cerca de su familia en todo momento y que ha cambiado algunas rutinas por el temor que aún la acompaña.

“Todavía estoy medio... que quiero que, si Jorge va a salir, salgamos los tres juntos. Vinimos en familia a apoyar un centro de acopio porque todavía no ha pasado ni una semana y siento la necesidad de que estemos juntos. La primera vez que volvimos a salir lo hicimos con camisetas iguales, con nuestros apellidos atrás. Suena intenso, pero todavía estoy en ese proceso de shock. Creo que la otra semana tendré que buscar apoyo psicológico y emocional para poder verbalizar todo esto con un profesional”, reconoció.

Dos edificios residenciales altos con fachadas deterioradas flanquean una calle. Escombros en la base de los edificios. Árboles y vehículos circulan por la calle
La solidaridad sostiene a Alejandra Sandoval en Venezuela - redes sociales

En medio del dolor, Alejandra Sandoval destacó la respuesta de la ciudadanía para ayudar a los damnificados. Según explicó, ha sido testigo de innumerables muestras de solidaridad por parte de personas que, incluso sin contar con recursos económicos, han encontrado otras formas de colaborar.

“Creo que todas las personas aquí están colaborando como pueden. Hay quienes no pueden ayudar económicamente, pero se ofrecen para cocinar, transportar ayudas, acompañar o clasificar donaciones. La solidaridad ha sido tan grande que muchas personas ya no saben ni dónde llevar las ayudas porque hay muchísimos centros de acopio. Eso nos ha unido como sociedad”, afirmó.

En otra transmisión realizada días después, Alejandra Sandoval agradeció las muestras de cariño recibidas desde distintos países y confirmó que tanto ella como su familia lograron conservar su vivienda, aunque reconoció que miles de venezolanos perdieron absolutamente todo.

La artista explicó que, además de intentar colaborar con las víctimas, ha comenzado un proceso personal para encontrar sentido a una experiencia que cambió por completo su manera de ver la vida.

Temas Relacionados

Alejandra SandovalValeria SandovalTerremoto en VenezuelaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Germán Vargas Lleras habría anticipado la postura de la izquierda colombiana si perdía las elecciones: “Inicia una guerra civil”

Iván Cepeda, tras la derrota en las urnas, anunció que tanto él como su partido incurrirán en la desobediencia civil

Germán Vargas Lleras habría anticipado la postura de la izquierda colombiana si perdía las elecciones: “Inicia una guerra civil”

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este miércoles 1 de julio

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este miércoles 1 de julio

Alejandro Char denunciará al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia: “Buscan sembrar caos”

El presidente colombiano vinculó los negocios de la familia Char con la ola de violencia urbana que afecta a Barranquilla por las bandas criminales

Alejandro Char denunciará al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia: “Buscan sembrar caos”

Medicina Legal reveló que Natalia Villalba, hallada en una maleta, murió tras recibir un golpe contundente en la cabeza: “Fue descuartizada”

El caso tiene como principal señalado a Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico a quien las autoridades ubicaron después en Ecuador tras su intempestiva salida de Colombia

Medicina Legal reveló que Natalia Villalba, hallada en una maleta, murió tras recibir un golpe contundente en la cabeza: “Fue descuartizada”

Nuevo ministro de Hacienda propone ajuste de $60 billones para sanear las finanzas del país: “Lo primero es controlar el gasto”

El funcionario designado aseguró que la próxima administración heredará un fuerte desequilibrio presupuestal, una elevada carga de deuda y un déficit que obligará a tomar decisiones inmediatas

Nuevo ministro de Hacienda propone ajuste de $60 billones para sanear las finanzas del país: “Lo primero es controlar el gasto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

Silvy Araujo presumió su figura después de tres semanas de haber dado a luz a su bebé: “Necesito que todo vuelva a su lugar”

Falcao García se hace viral tras reaccionar a canción inspirada en su nombre: “Excelente ambiente laboral”

Noticias RCN renueva su equipo del mediodía y suma a reconocida presentadora junto a Inés María Zabaraín: “Gracias por la oportunidad y confianza”

Influenciadora bogotana se quejó de las marcas colombianas y contó mala experiencia que tuvo con una tienda en San Victorino en Bogotá

Deportes

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron

Teófilo Gutiérrez compartió contundente frase sobre el futuro de la Tricolor en el Mundial 2026: “Colombia llegará a la final”

Colombia arrasó en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín: la delegación “Cafetera” cosechó 20 medallas en su participación

Esta es la agenda de la selección Colombia previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026