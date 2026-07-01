Actriz colombiana reveló los detalles de lo que vivió en Venezuela durante los recientes terremotos: “Pensé que nos íbamos a morir”

La actriz Alejandra Sandoval relata el terror que vivió con su hija en un cine durante el terremoto en Venezuela - crédito @alejasandovalp/IG

La actriz colombiana Alejandra Sandoval, recordada por su participación en la exitosa producción Las muñecas de la mafia, abrió su corazón al relatar por primera vez la dramática experiencia que vivió junto a su hija menor durante los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela.

La artista confesó que llegó a creer que ambas perderían la vida mientras se encontraban en una sala de cine cuando comenzaron los movimientos telúricos.

El testimonio de la actriz se conoció días después de que su hija mayor, la creadora de contenido y bailarina Valeria Sandoval, revelara la angustia que vivió desde Colombia intentando comunicarse con su familia, pues al día siguiente de la situación, la influenciadora contó que durante cerca de 40 minutos desconoció el paradero de su madre y de su hermana de diez años, una incertidumbre que describió como uno de los episodios más difíciles de su vida.

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Ahora fue la propia Alejandra Sandoval quien decidió contar lo ocurrido desde el interior del centro comercial donde se encontraba viendo una película junto a la pequeña Miranda, cuando el terremoto sorprendió a cientos de personas.

Alejandra Sandoval contó cómo vivió el terremoto en Venezuela - crédito @alejasandovalp/ Instagram

“Yo estaba en cine cuando empezó el momento en que nos dimos cuenta de que estaba temblando, porque primero la pantalla se fue a negro. Pensábamos que se había dañado la proyección de la película. Me puse de pie, agarré a Miranda esperando que pasara el temblor, pero lo que ocurrió fue que todo empezó a empeorar. Ahí entendí que no era un temblor cualquiera. Era tan fuerte, tan fuerte todo, que abracé a la niña y dije: ‘Bueno, aquí nos vamos a morir’. Literalmente eso fue lo que pensé. Sentía que el piso se iba a caer, que el techo se iba a desplomar. En mi mente solo existía la idea de abrazarla, protegerla y esperar a ver qué pasaba”, relató la actriz visiblemente conmovida.

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La colombiana también explicó que, durante los primeros segundos, la reacción de quienes estaban dentro de la sala fue de desconcierto. Sin embargo, cuando la intensidad del movimiento aumentó, todos comenzaron a evacuar el lugar en busca de un espacio abierto que les brindara mayor seguridad.

“Todo el mundo estaba viviendo la misma situación y empezamos a reaccionar. Salimos hacia un espacio donde no había construcciones, árboles ni postes cerca, un sitio donde al menos estábamos protegidos de algo que pudiera caer sobre nosotros. Después llegaron por nosotras, pero fueron minutos eternos”, recordó.

Aunque Alejandra Sandoval y su familia lograron salir ilesas, la tragedia dejó profundas heridas emocionales, incluso, la actriz reveló que varias personas cercanas fallecieron durante la emergencia, entre ellas una joven de apenas 29 años que había conocido por un motivo cotidiano.

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La hija mayor de Alejandra Sandoval pasó 40 minutos sin saber de su familia tras el sismo en Venezuela - crédito @valeriasandoval/Instagram

La noticia, aseguró, terminó de dimensionar la magnitud de la catástrofe y la afectó profundamente: “Tenía algunas personas que sí conozco y supe que fallecieron. Había una niña de 29 años que era quien me atendía cuando llevaba mi celular al servicio técnico. Yo soy cero hábil con la tecnología y ella siempre tenía muchísima paciencia para explicarme todo. Eso me golpeó durísimo porque, aunque no fuera una amiga cercana o una familiar, era alguien que conocías. Ahí uno entiende que la tragedia tiene nombres, rostros y personas reales”, expresó.

La actriz confesó que, varios días después del terremoto, continúa enfrentando las secuelas psicológicas de lo vivido. Incluso reveló que ha sentido la necesidad de permanecer cerca de su familia en todo momento y que ha cambiado algunas rutinas por el temor que aún la acompaña.

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“Todavía estoy medio... que quiero que, si Jorge va a salir, salgamos los tres juntos. Vinimos en familia a apoyar un centro de acopio porque todavía no ha pasado ni una semana y siento la necesidad de que estemos juntos. La primera vez que volvimos a salir lo hicimos con camisetas iguales, con nuestros apellidos atrás. Suena intenso, pero todavía estoy en ese proceso de shock. Creo que la otra semana tendré que buscar apoyo psicológico y emocional para poder verbalizar todo esto con un profesional”, reconoció.

La solidaridad sostiene a Alejandra Sandoval en Venezuela - redes sociales

En medio del dolor, Alejandra Sandoval destacó la respuesta de la ciudadanía para ayudar a los damnificados. Según explicó, ha sido testigo de innumerables muestras de solidaridad por parte de personas que, incluso sin contar con recursos económicos, han encontrado otras formas de colaborar.

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“Creo que todas las personas aquí están colaborando como pueden. Hay quienes no pueden ayudar económicamente, pero se ofrecen para cocinar, transportar ayudas, acompañar o clasificar donaciones. La solidaridad ha sido tan grande que muchas personas ya no saben ni dónde llevar las ayudas porque hay muchísimos centros de acopio. Eso nos ha unido como sociedad”, afirmó.

En otra transmisión realizada días después, Alejandra Sandoval agradeció las muestras de cariño recibidas desde distintos países y confirmó que tanto ella como su familia lograron conservar su vivienda, aunque reconoció que miles de venezolanos perdieron absolutamente todo.

La artista explicó que, además de intentar colaborar con las víctimas, ha comenzado un proceso personal para encontrar sentido a una experiencia que cambió por completo su manera de ver la vida.

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