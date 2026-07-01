Colombia

Alejandro Char denunciará al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia: “Buscan sembrar caos”

El presidente colombiano vinculó los negocios de la familia Char con la ola de violencia urbana que afecta a Barranquilla por las bandas criminales

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Alejandro Char - crédito Colprensa/Enea Lebrun/REUTERS
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa/Enea Lebrun/REUTERS

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro por injuria y calumnia, a raíz de las recientes declaraciones del jefe de Estado, quien vinculó los negocios de la familia Char con la ola de violencia urbana que afecta a Barranquilla.

El mandatario de la ciudad de Barranquilla indicó que le han “otorgado pode al Dr. Mauricio Pava” para que interponga la denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“A raíz de las afirmaciones realizadas por Gustavo Petro en la red social X, en la noche del pasado 29 de junio de 2026, hemos otorgado poder al Dr. Mauricio Pava Lugo para que interponga denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (sic)”, indicó Char.

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Gustavo Petro corrigió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char sobre las instrucciones que le dio al interventor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda y @AlejandroChar/X
Alejandro Char indicó que le han “otorgado pode al Dr. Mauricio Pava” para que interponga la denuncia penal contra Gustavo Petro - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/@AlejandroChar/X

Según Alejandro Char, las declaraciones del presidente Gustavo Petro solo “buscan sembrar caos” en Barranquilla que, según el alcalde la ciudad, fue abandonada por el Gobierno nacional.

El mandatario de la capital del Atlántico cuestionó la política de “Paz Total” y afirmó que los barranquilleros “hacen frente a las consecuencias” que ha generado esa política.

“Las afirmaciones del presidente saliente buscan sembrar caos en Barranquilla, que ha sido abandonada por el Gobierno central, y entorpecer la labor que, con mucho esfuerzo, estamos haciendo los barranquilleros para hacer frente a las consecuencias que la fracasada “Paz Total” nos ha dejado en materia de seguridad urbana (sic)“, aseveró Alejandro Char.

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Alejandro Char - crédito @AlejandroChar/X
Alejandro Char cuestionó la política de “Paz Total” y afirmó que los barranquilleros “hacen frente a las consecuencias” que ha generado esa política - crédito @AlejandroChar/X

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro elevó la tensión con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al responsabilizar directamente a la familia Char por la inseguridad en la ciudad. Según Petro, el aumento de delitos estaría vinculado a la operación de bandas armadas que actúan como cobradores de un sistema de créditos informal.

En sus redes sociales, el mandatario sostuvo que estas bandas garantizan el cobro de préstamos de un “banco paralelo” y permiten el lavado de activos. Petro conectó este fenómeno con la política local, asegurando que la familia del alcalde estaría involucrada en la compra de votos y en prácticas de extorsión en los barrios de Barranquilla.

La respuesta de Petro surgió después de que Char criticó el manejo de la seguridad por parte del Gobierno nacional, afirmando que el país enfrenta mayores índices de criminalidad. Petro revirtió el señalamiento y lo enfocó en Barranquilla, donde atribuyó la crisis de seguridad a un esquema financiero ilícito que, según él, rodea a la familia Char.

El presidente de la República atribuyó el deterioro de la seguridad en la capital del Atlántico a un esquema de financiación y cobro agresivo que, conforme a su versión, rodea a la familia del alcalde local - crédito @petrgustavo/X
Gustavo Petro atribuyó el deterioro de la seguridad en la capital del Atlántico a un esquema de financiación y cobro agresivo que, conforme a su versión, rodea a la familia del alcalde local - crédito @petrgustavo/X

En su denuncia, el presidente afirmó: “Las bandas con que amenazan a los deudores del Banco de los Char compran votos” y también “se apoderan de los barrios con la extorsión” porque creen que “el alcalde es el socio”. Para Petro, la violencia en la ciudad va más allá de un problema social y responde a intereses financieros concretos.

Petro explicó que las “bandas armadas” aseguran el pago de préstamos mediante amenazas a los deudores. Escribió que “la inseguridad de Barranquilla proviene, precisamente, de las bandas armadas que aseguran que se paguen los créditos que entrega la familia Char, en su banco paralelo, y los aseguran amenazando con armas a las y los deudores para que paguen”.

El presidente añadió un componente financiero al señalar que el pago forzado de estos créditos resulta clave para el lavado de activos. “Necesitan que paguen porque si no los activos no se lavan”, sostuvo Petro al describir este supuesto circuito irregular.

Para ilustrar su visión, Petro comparó este modelo con una banca basada en la coerción. Afirmó: “Es en la forma de la familia Char de Barranquilla, en donde se cree que el sistema financiero puede ser eficaz con las armas sobre los deudores”, antes de mencionar a la familia Médici para subrayar la dimensión histórica y social del fenómeno.

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