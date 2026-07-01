Colombia

Falcao García se hace viral tras reaccionar a canción inspirada en su nombre: “Excelente ambiente laboral”

La encargada de mostrar al jugador colombiano mientras escuchaba el tema, rodeado de sus compañeros, fue Melissa Martínez, que aprovechó la oportunidad para retratar su reacción al oír la canción compuesta por Alexy Hernández

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El futbolista no dudó en reírse de la situación, promovida por Melissa Martínez - crédito @melissamartineza/IG

Radamel Falcao García se ha convertido en una de las figuras del Mundial 2026 de la FIFA, como uno de los integrantes del equipo de narradores y comentaristas de los partidos para ESPN. Sus opiniones también han sido válidas para los conocedores en el balompié, por lo que su aceptación ha sido total.

En medio del trabajo y con el profesionalismo que lo ha caracterizado, el Tigre —como es conocido entre sus seguidores— también ha mostrado espacio para el esparcimiento y la diversión con sus compañeros de trabajo, como ocurrió recientemente mientras se movilizaban en una van.

La encargada de compartir el momento fue la presentadora Melissa Martínez, que los acompaña desde el inicio del mundial y fue la encargada de revelar el momento en el que el futbolista escucha un tema que se viralizó hace años en redes sociales inspirado en él.

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Alexy Hernández es la autora de la canción "Viva Colombia, viva Falcao", que fue lanzada hace 9 años en YouTube - crédito Alexy Hernández/YouTube
Alexy Hernández es la autora de la canción "Viva Colombia, viva Falcao", que fue lanzada hace 9 años en YouTube - crédito Alexy Hernández/YouTube

“Excelente ambiente laboral (de verdad), momento épico cuando le enseñó a @palomo_espn la canción del Tigre @falcao🤣🙌🏻”, escribió la comentarista y presentadora de deportes barranquillera.

La reacción del delantero central no fue ajena para los integrantes del equipo de la cadena deportiva, pues sentado en una silla en la parte de atrás del transporte, estallaba en risas y carcajadas, mientras sus compañeros acompañaban con el coro.

“Viva Colombia, viva Falcao... El Tigre más fuerte, valiente que tiene la cancha... Viva Colombia, viva Falcao..”, coreaban Melissa y otros integrantes acompañando con aplausos.

ESPN confirmó oficialmente la llegada de Falcao al equipo de transmisión junto a Fernando Palomo y Carlos Valdés en roles clave - crédito @ESPNColombia / X
ESPN confirmó oficialmente la llegada de Falcao al equipo de transmisión junto a Fernando Palomo y Carlos Valdés en roles clave - crédito @ESPNColombia / X

Los comentarios por la reacción del futbolista no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores de Martínez escribieron: “Siempre quise saber qué cara ponía Falcao cuando escuchaba esa canción, jajaja”; “Creo que en la costa queríamos ponerle ese tema a Falcao, lo lograste, Meli, lo hiciste por todos”; “Qué bacano es tener amigos costeños, no pueden decir que no les alegramos la vida”, entre otros.

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Canciones que celebran la trayectoria de Falcao en el extranjero

El impacto de Radamel Falcao en la cultura popular colombiana no solo se refleja en sus logros deportivos, sino también en las canciones que artistas de distintos géneros le han dedicado. Estas piezas musicales, creadas entre 2013 y 2014, trazan un recorrido por los momentos más intensos y emotivos de la carrera del delantero.

La lesión sufrida por el jugador en la previa del Mundial de Brasil 2014 inspiró a Moisés Beltrán a componer Señor, sana a Falcao. El tema, cargado de un tono de súplica, se convirtió en un refugio emocional para quienes seguían con angustia la recuperación del futbolista.

En enero de 2013 apareció una de las primeras canciones dedicadas al delantero: La canción de El Tigre Falcao, de Leiner Serpa. La pieza, de poco más de cinco minutos, recorre los inicios del futbolista y destaca tanto su faceta humana como deportiva. Para los seguidores del número 9, este tema se ha transformado en un clásico que evoca nostalgia y admiración.

Las canciones del jugador ya acumulan millones de vistas en YouTube - crédito EFE
Las canciones del jugador ya acumulan millones de vistas en YouTube - crédito EFE

Durante su paso por clubes de Argentina, Portugal y España, la figura del delantero inspiró diversas creaciones musicales.

Una de ellas, en ritmo de cumbia villera, narra la carrera internacional de Falcao hasta noviembre de 2013. La letra resalta su capacidad goleadora y el respeto que generaba entre los defensores rivales, evocando la atmósfera que vivió durante su etapa en River Plate.

El grupo Katamarán sumó su homenaje en 2013 con Anda suelto un Tigre, fusionando pop y ska. La canción, lanzada un año antes del Mundial de Brasil, buscaba posicionar a Falcao como un referente indiscutible del fútbol colombiano y celebraba su consagración como goleador en el extranjero.

La música popular también se sumó a los tributos, con Tigre del Fútbol de Marta Inés. El tema plasma la pasión que el delantero despierta en el pueblo colombiano y el orgullo nacional que representa su éxito fuera del país. En 2013, varias canciones de este género se dedicaron a exaltar la figura del “Tigre”.

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