Colombia

Xi Jinping, presidente de China, se pronunció sobre las elecciones en Colombia y la victoria de Abelardo de la Espriella: esto dijo

El mandatario asiático señaló que su país y Colombia han sido socios estratégicos durante 46 años de relaciones diplomáticas

Guardar
Google icon
El jefe de Estado asiático reafirmó los lazos que unen a Colombia y China - crédito Reuters
El jefe de Estado asiático reafirmó los lazos que unen a Colombia y China - crédito Reuters

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de junio de 2026 a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y a José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente, tras finalizar el escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en los 32 departamentos, el Distrito Capital y la circunscripción del exterior.

El candidato del movimiento político Defensores de la Patria se impuso con 12.960.166 votos, frente a los 12.708.312 obtenidos por Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, según los resultados oficiales leídos en el formulario E-26 por la Comisión Escrutadora Nacional.

Al confirmarse la victoria de De la Espriella, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación en el que planteó su disposición a profundizar los vínculos bilaterales y a ampliar la cooperación en distintos ámbitos.

PUBLICIDAD

Xi Jinping señaló que el país asiático y Colombia han sido socios estratégicos durante 46 años de relaciones diplomáticas - crédito Embajada de China en Colombia
Xi Jinping señaló que el país asiático y Colombia han sido socios estratégicos durante 46 años de relaciones diplomáticas - crédito Embajada de China en Colombia

En la carta dirigida al presidente electo, Xi Jinping señaló que China y Colombia “son socios estratégicos” y situó el vínculo en el marco de “los 46 años de relaciones diplomáticas”, periodo en el que, según escribió, los lazos “han pasado la prueba de las vicisitudes internacionales y siempre han mantenido un buen ímpetu de desarrollo”.

El mandatario chino atribuyó ese avance a “la continua consolidación de la confianza mutua política”, al “arraigo profundo del afecto mutuo entre ambos pueblos” y a “la consecución constante de nuevos avances en la cooperación de la Franja y la Ruta de alta calidad”.

PUBLICIDAD

A la par, sostuvo que concede “alta importancia al desenvolvimiento de las relaciones sino-colombianas” y agregó: “Estoy dispuesto a trabajar junto con usted para profundizar en mayor medida los intercambios y la cooperación binacionales en los diversos ámbitos y orientar la Asociación Estratégica China-Colombia a subir nuevos peldaños, en mayor beneficio de ambos pueblos”.

En el cierre de su mensaje, Xi Jinping expresó: “Es mi sincero deseo que, bajo su liderazgo, el Gobierno y el pueblo colombianos logren nuevos y mayores éxitos en la construcción nacional”.

Otros mensajes de líderes mundiales a Abelardo de la Espriella<b> </b>

La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, remitió una carta oficial de felicitación al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con ocasión de su victoria en las elecciones presidenciales, según un comunicado del equipo de De la Espriella.

Takaichi Sanae recordó la estrecha cooperación a lo largo de más de ciento diez años de relaciones diplomáticas con Colombia y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral - crédito prensa Abelardo de la Espriella
Takaichi Sanae recordó la estrecha cooperación a lo largo de más de ciento diez años de relaciones diplomáticas con Colombia y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En el mensaje, enviado en nombre del Gobierno y del Pueblo del Japón, “destacó el carácter estratégico de la relación bilateral y señaló que Colombia es un socio de gran importancia, con el que Japón comparte valores y principios fundamentales”.

Asimismo, la funcionaria recordó la estrecha cooperación a lo largo de más de ciento diez años de relaciones diplomáticas y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral.

Con respecto al mensaje, “el presidente electo recibió esta carta con gratitud y reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente para seguir fortaleciendo la relación entre los dos países”.

La victoria de Abelardo de la Espriella también fue reconocida por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que en sus redes sociales expresó su intención de fortalecer la relación con el país.

Giorgia Meloni - crédito @GiorgiaMeloni/X
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico - crédito @GiorgiaMeloni/X

“Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, recién elegido Presidente de la República de Colombia. Respaldado por su ya profunda relación personal con Italia, estoy listo para colaborar con él y fortalecer aún más nuestras sólidas relaciones bilaterales (sic)”, expuso en su cuenta de X.

De igual manera, Meloni sostuvo que abogarán por el trabajo en conjunto en diferentes áreas como el crimen organizado, las mafias y la lucha contra las drogas.

“Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, como muestra de la cercanía entre nuestras naciones. Le deseo un mandato exitoso, Presidente @ABDELAESPRIELLA. ¡Espero darle la bienvenida a Italia!”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje de felicitación: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA”. En el mismo texto sostuvo: “Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia... La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

Por su parte, Daniel Noboa, mandatario de Ecuador, afirmó que “hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad” y felicitó a De la Espriella por la victoria. También dijo que comparten “la convicción” de que la región requiere “seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sumó a las felicitaciones y lo definió como “presidente electo de Colombia” en un mensaje en X: “Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad”. Firme por la Patria”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que habló con De la Espriella tras el resultado y señaló que “la administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”. El presidente Donald Trump escribió en Truth Social: “Ganó en grande”.

Temas Relacionados

Xi JinpingAbelardo de la EspriellaElecciones ColombiaRelaciones diplomáticasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy miércoles 1 de julio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 1 de julio, esta fue la jugada ganadora

Pedro Arnulfo Sánchez rechazó la muerte del soldado José Mariano Dumaza: “No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables”

El soldado, con nueve años de servicio en el Ejército Nacional, fue asesinado durante una operación de seguridad, generando llamados a reforzar la protección de la fuerza pública

Pedro Arnulfo Sánchez rechazó la muerte del soldado José Mariano Dumaza: “No descansaremos hasta llevar ante la justicia a los responsables”

Internautas difunden videos y fotos que apuntan a Feid como el exnovio que dejó plantada a Karol G: estaría relacionado con un viaje a Japón

En medio de su asistencia al concierto de Rosalía, la cantante colombiana compartió que una de sus exparejas evitaba celebrar los cumpleaños a su lado, lo que llevó a los usuarios en redes sociales a especular sobre la identidad del exnovio mencionado

Internautas difunden videos y fotos que apuntan a Feid como el exnovio que dejó plantada a Karol G: estaría relacionado con un viaje a Japón

Paloma Valencia aseguró que la democrácia también implica aceptar los resultados “cuango no nos favorecen”

Al referirse a su propio rol durante el gobierno de Gustavo Petro, la exaspirante a la presidencia aseguró que su sector hizo oposición con debate y con ideas sin estropear lo que dicta la Constitución Política de 1991

Paloma Valencia aseguró que la democrácia también implica aceptar los resultados “cuango no nos favorecen”

Desde julio ya no se podrá usar esta tarjeta en el metro de Medellín: la razón y qué alternativas hay

El plástico azul con fotografía, ya no funcionan dentro del sistema integrado de movilidad del área metropolitana

Desde julio ya no se podrá usar esta tarjeta en el metro de Medellín: la razón y qué alternativas hay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

La actriz Ester Expósito confesó qué fue lo que más le gustó de su visita a Colombia: “Es de otro nivel”

La actriz Ester Expósito confesó qué fue lo que más le gustó de su visita a Colombia: “Es de otro nivel”

Internautas difunden videos y fotos que apuntan a Feid como el exnovio que dejó plantada a Karol G: estaría relacionado con un viaje a Japón

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

Actriz colombiana reveló los detalles de lo que vivió en Venezuela durante los recientes terremotos: “Pensé que nos íbamos a morir”

Silvy Araujo presumió su figura después de tres semanas de haber dado a luz a su bebé: “Necesito que todo vuelva a su lugar”

Deportes

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron

Teófilo Gutiérrez compartió contundente frase sobre el futuro de la Tricolor en el Mundial 2026: “Colombia llegará a la final”

Colombia arrasó en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín: la delegación “Cafetera” cosechó 20 medallas en su participación

Esta es la agenda de la selección Colombia previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026