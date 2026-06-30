Políticos cuestionaron anuncio de Iván Cepeda de declarar una ‘desobediencia civil’ contra Abelardo de la Espriella: “Un mecanismo de extorsión”

Congresistas electos y dirigentes políticos acusaron a Iván Cepeda de alterar la democracia y de obstaculizar la transición de gobierno del 7 de agosto - crédito Colprensa/EFE

Las polémicas declaraciones del recién vencido en las urnas, Iván Cepeda, que anunció el posible llemado a una ‘desobediencia civil pacífica’ contra el presidente electo Abelardo de la Espriella ya generó un fuerte ruido en el ámbito político del país.

El ahora líder de la oposición aseguró que sus razones para movilizar a la gente a la calle se deben, principalmente, a la doble nacionalidad del abogado, además de su contundente campaña para conseguir una posible extradición del saliente mandatario Gustavo Petro.

“Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense, para obtenerla prestó juramento de nacionalización en ese país lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, señaló el opositor del nuevo gobierno.

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Ante sus palabras, varios congresistas electos y de vieja data se despacharon contra el senador, asegurando que estaría alterando la democracia del país, además de instrumentalizar a la ciudadania para impedir una transición de gobierno el próximo 7 de agosto.

Daniel Briceño, del Centro Democrático, calificó el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil como una extorsión contra el nuevo gobierno - crédito X

Tal fue el caso del elegido representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, que tildó las declaraciones como una “extorsión” de la izquierda para impedir un nuevo gobierno.

“El llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda no es otra cosa que un mecanismo de extorsión en el que ponen a calentar desde ya a sus primeras líneas para oponerse con la violencia con el 2022 al gobierno de Abelardo De La Espriella. Desespero absoluto”, señaló el ahora congresista.

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Por su parte, el excandidato presidencial y exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también se despachó contra Cepeda, al comparar su petición con la situación actual del presidente Gustavo Petro, que mantiene su ciudadanía italiana.

“Los argumentos de Iván Cepeda para llamar a la desobediencia civil son ridículos, comenzando por el que De la Espriella haya obtenido nacionalidad de los Estados Unidos (cuando su titiritero Gustavo Petro consiguió y tiene nacionalidad italiana). En cambio son numerosas las justificaciones para investigar conductas delictivas del gobierno de Gustavo Petro comenzando por el retiro de altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas para atender las exigencias de criminales, además de muchas otras cosas”, señaló Peñalosa.

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Enrique Peñalosa rechazó los argumentos de Iván Cepeda y comparó la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella con la ciudadanía italiana de Gustavo Petro - crédito X

Asimismo, el exalcalde de Bogotá aseguró todavía el país espera respuestas por visitas polémicas de Petro, como su estancia en Ecuador, supuestamente, para reunirse con un poderoso narco.

“Y espero que en el futuro tengamos información sobre lo que Gustavo Petro fué a hacer encerrado tres dias en una casa en Manta, ciudad donde se concentra el narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador”, concluyó Peñalosa.

Entretanto, otros políticos el país también cuestionaron el pronunciamiento del excandidato presidencial, asegurando que atentan contra la democracia del país y el normal desarrollo de la política.

“Ivan Cepeda llama a la desobediencia civil y a no reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella. Esto es una amenaza gravísima contra nuestras instituciones y la misma democracia. Les guste o no, el pueblo eligió y su decisión está por encima de los caprichos dictatoriales de la izquierda”, señaló Katherine Miranda.

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Katherine Miranda afirmó que el rechazo de Iván Cepeda a la victoria de Abelardo de la Espriella constituye una amenaza contra las instituciones y la democracia - crédito X

Por su parte, desde el oficialismo celebraron el anuncio de Iván Cepeda, exigiendo al nuevo presidente que desista de conservar su ciudadanía estadounidense y evitar relaciones directas con el país gobernado por Donald Trump.

“Exigimos que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, renuncie a su ciudadanía estadounidense. No se puede jurar lealtad a una Nación distinta a la que se asumirá la responsabilidad de defender los intereses primordiales como lo es la soberanía, sería jurar en falso y eso además es pecado. Quien ocupe la Presidencia de la República debe tener un compromiso claro, exclusivo e inquebrantable con la soberanía de Colombia”, señaló Isabel Zuleta.

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Isabel Zuleta respaldó el cuestionamiento a Abelardo de la Espriella y exigió que renuncie a su ciudadanía estadounidense para asumir la Presidencia de Colombia - crédito X