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Gustavo Petro se pronunció luego de que el desempleo en Colombia bajara el 8%: “El alza de salarios no acaba el empleo formal”

El presidente colombiano aseguró que la baja de la tasa de desocupación desmiente las tesis económicas que, a su juicio, han orientado al país en las últimas décadas

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Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la caída del desempleo en Colombia a 8,0% en mayo de 2026 y sostuvo en X que el alza de los salarios reales no acaba con el empleo formal.

“El alza de salarios reales no acaba el empleo formal, al contrario, ha crecido más que el empleo informal (sic)”, indicó.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el dato quedó por debajo del 9,0% de mayo de 2025.

Gustavo Petro reaccionó a la caída del desempleo en Colombia a 8,0% en mayo de 2026 y sostuvo en X que el alza de los salarios reales no acaba con el empleo formal - crédito Enea Lebrun/REUTERS
Gustavo Petro reaccionó a la caída del desempleo en Colombia a 8,0% en mayo de 2026 y sostuvo en X que el alza de los salarios reales no acaba con el empleo formal - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Tras conocerse la cifra de mayo de 2026, el presidente Petro dijo que la baja de la tasa de desocupación desmiente las tesis económicas que, a su juicio, han orientado al país en las últimas décadas. También afirmó que el aumento de los salarios reales no destruye el empleo formal y que este ha crecido más que el empleo informal.

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“Otra vez para el mes de mayo baja la desocupación laboral, llegamos al 8% cuando era 9% hace un año(sic)”, escribió el mandatario. Luego agregó: “Nuevamente es desacertada la teoría económica que ha dirigido el país en las últimas décadas (sic)”.

El dato de mayo fue el más bajo para ese mes desde 2001. El Dane informó además que la mejora coincidió con mayor participación laboral, más ocupación y una menor brecha de género.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que el aumento de los salarios reales no destruye el empleo formal y que este ha crecido más que el empleo informal - crédito @petrogustavo/X

Las cifras que acompañan la caída de la desocupación

La población ocupada aumentó en 956 mil personas frente a mayo de 2025, con una variación de 4,0%. A la vez, la población desocupada se redujo en 203 mil personas, con una variación de -8,7%.

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La Tasa Global de Participación pasó de 64,0% a 64,9%. La Tasa de Ocupación subió de 58,2% a 59,7%.

La medición desestacionalizada también mostró una mejora. La tasa de desocupación ajustada por estacionalidad fue de 8,1%, por debajo del 8,6% del mes inmediatamente anterior.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desocupación fue de 8,5% en mayo de 2026, frente al 9,0% del mismo mes de 2025. En su versión desestacionalizada preliminar, esa misma tasa también fue de 8,5%, frente al 8,8% de abril.

Informalidad y brechas en el mercado laboral

La proporción de ocupados informales bajó 0,8 puntos porcentuales a nivel nacional. El Dane la ubicó en 54,3% para el total nacional, en 41,6% en 23 ciudades y áreas metropolitanas y en 40,3% en 13 ciudades y áreas metropolitanas.

Entre mujeres y hombres, la brecha de desocupación también se redujo. La tasa femenina fue de 9,9% y la masculina de 6,6%, con una diferencia de 3,3 puntos porcentuales, inferior a los 4,5 puntos de mayo de 2025.

Administración pública, educación y salud lideraron el aumento del empleo en Colombia, mientras comercio y reparación de vehículos registraron la mayor caída - crédito Dane
Administración pública, educación y salud lideraron el aumento del empleo en Colombia, mientras comercio y reparación de vehículos registraron la mayor caída - crédito Dane

Esa reducción anual de la brecha fue de 1,2 puntos porcentuales. El informe oficial indicó que la variación en la tasa de las mujeres fue estadísticamente significativa.

La desocupación juvenil se situó en 15,3% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2026. En ese grupo, las tasas más altas se registraron en Quibdó con 35,8%, Cartagena con 23,1% y Sincelejo con 22,2%.

Dónde y en qué sectores se movió el empleo

Por dominios geográficos, el aumento de la población ocupada se explicó sobre todo por Otras cabeceras, con 6,1% y una contribución de 1,6 puntos porcentuales. También influyeron Centros poblados y rural disperso, con 7,9% y otra contribución de 1,6 puntos porcentuales.

En 13 ciudades y áreas metropolitanas hubo un alza de 1,3%, con una contribución de 0,6 puntos porcentuales, aunque sin variación significativa. En 10 ciudades, el aumento fue de 3,3% y aportó 0,2 puntos porcentuales.

Por ramas de actividad, el mayor incremento del empleo se concentró en Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 405 mil personas más ocupadas. Después se ubicaron industria manufacturera, con 218 mil, y actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con 143 mil.

Quibdó registró la mayor tasa de desocupación en el trimestre marzo-mayo de 2026 con 23,9%, mientras Villavicencio tuvo la menor entre las principales ciudades con 7,5%, según el Dane - crédito Dane
Quibdó registró la mayor tasa de desocupación en el trimestre marzo-mayo de 2026 con 23,9%, mientras Villavicencio tuvo la menor entre las principales ciudades con 7,5% - crédito Dane

El principal retroceso sectorial se registró en Transporte y almacenamiento, con 44 mil personas menos ocupadas. A la vez, la caída de la población desocupada se concentró en Centros poblados y rural disperso, donde bajó 30,5% y aportó -5,1 puntos porcentuales a la variación.

En el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, la tasa nacional de desocupación fue de 8,5%. La tasa de ocupación se ubicó en 59,4% y la Tasa Global de Participación en 64,9%.

Las mayores tasas se observaron en Quibdó, con 23,9%, Cartagena con 12,8% y Riohacha con 12,1%. Las menores estuvieron en Villavicencio con 7,5%, Pereira A.M. con 7,8% y Neiva con 8,2%.

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