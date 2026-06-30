El ‘abogado degenerado’, jurista e ‘influencer’ colombiano, fue criticado por burlarse de las víctimas de los terremotos en Venezuela: lo demandaron

El 'Abogado Degenerado' lanza polémicos comentarios sobre las víctimas de los terremotos en Venezuela - crédito Captura de Video Instagram

Al menos 1.700 personas murieron y más de 5.000 resultaron heridas tras dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026, según el reporte de las autoridades locales, con corte al 29 de junio.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs), el primer sismo fue de magnitud 7,2 y ocurrió a las 4:04 (hora local) en la costa central, cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, a unos 280 kilómetros al oeste de Caracas.

El organismo indicó que 39 segundos después se registró un segundo movimiento, con epicentro próximo al municipio de Yumare y una magnitud de 7,5. Equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas para asistir a la población y evaluar el alcance del impacto.

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Aunque en redes sociales, varias celebridades públicas expresaron su solidaridad con las víctimas de los movimientos sísmicos, también se viralizó un video que generó rechazo en las plataformas digitales.

Con corte al 29 de junio, van más de 1.700 fallecidos por los sismos en Venezuela - crédito Miguel Medina/vía REUTERS

El filme en cuestión se trata de unas polémicas declaraciones de Nicolás Calderón, conocido en el mundo digital con el nombre de “Abogado Degenerado”. El abogado colombiano se ha ganado su espacio en las redes debido a sus respuestas poco formales de su profesión.

No obstante, tras los sismos registrados en el vecino país, ha sido objeto de polémica debido a la manera en la que se refirió a la emergencia.

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Inicialmente, el ‘Abogado degenerado’ se refirió a una de las preguntas suministradas por un usuario de nacionalidad venezolana, donde le interrogó por su opinión al respecto. “Tantos seguidores venezolanos y ni una hijueputa mensaje. Pensé que nos insultaban por contenido (sic)”, fue la inquietud de su seguidor.

Acto seguido, Calderón, fiel a su estilo, le respondió: “Un mensaje esperanzador es que aproveche que hay un montón de carne metida entre las hijueputas grietas de esos edificios que se cayeron, saque la carne, cómasela hijueputa, y se va a acabar el hambre. Esta es una oportunidad para acabar el hambre en Venezuela (...) Se meten una dictadura, se les caen todos los hijueputas edificios y siguen vivos. Son unas hijueputas cucarachas mutantes (sic)”.

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El abogado Julián Rendón Toro lo acusó de xenofobia - crédito Capturas de Video Instagram

Rechazo generalizado

El comentario del “Abogado Degenerado” generó todo tipo de rechazo entre los internautas, al considerarlo como unas expresiones de xenofobia e indolencia por parte del creador de contenido.

Incluso, los mensajes de repudio vinieron desde su gremio. Ese fue el caso del abogado Julián Rendón Toro que consideró que Calderón cruzó los límites éticos de su profesión.

“Hay un límite que cuando se cruza, le exige una respuesta a la profesión y ese límite consideramos que ya se cruzó”, indicó el jurista al inicio de su declaración.

El jurista Julián Rendón Toro expresó su preocupación por un límite ético que ha sido cruzado por su colega - crédito jrendon15/Instagram

Para Rendón Toro, lo dicho por el influencer colombiano no se basa en el derecho a la libertad de expresión sino que incurre en varios delitos tipificados en la legislación nacional.

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“Eso, con todo respeto, no es una opinión, es xenofobia, es un discurso de odio (...) un acto de esta gravedad, que degrada a todo un pueblo y mancha la dignidad de nuestra profesión en Colombia, no puede quedar impune”, mencionó.

El abogado señaló que los comentarios del 'Abogado Degenerado' cruzan los límites éticos - crédito @jrendon15/Instagram

Demanda contra el ‘Abogado Degenerado’

En este sentido, el abogado anunció que radicará una denuncia penal contra Nicolás Calderón, atendiendo el llamado de varios ciudadanos venezolanos que cuestionaron los insultos del jurista mencionado.

“Vamos a presentar una acción disciplinaria por la presunta vulneración de los deberes que nos conciernen como abogado. ¿Cuáles? Particularmente en este caso, el de defender los derechos humanos y el de conservar la dignidad y el decoro de la profesión”, recalcó.

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Imagen de referencia - El caso será estudiado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial - crédito Corte Suprema de Justicia

Igualmente, Rendón Toro enfatizó que será la primera vez en que prestará sus servicios en contra de una persona adscrita al gremio jurídico. “Quiero ser honesto con ustedes, con mi socia, la doctora Sara Quintero, dedicamos nuestro conocimiento en derecho disciplinario a defender a los colegas o a funcionarios públicos, nunca a denunciarlos. Esta es la primera vez que vamos a dar un paso así”, complementó.

Por último, el abogado colombiano ofreció una disculpa pública al pueblo venezolano por el comportamiento de su colega y prometió mantener informada a la comunidad sobre el avance del proceso disciplinario.

“Dejaremos en manos de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que falle conforme a derecho. Porque una cosa es la libertad de expresión y otra es la xenofobia y el odio”, puntualizó.

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