Mr. Stiven generó polémica luego de que se filtrara el monto de la donación que envió a Venezuela: ‘influencer’ mexicano le pidió respeto

El monto aportado por el streamer encendió la discusión en plataformas digitales, impulsando al influencer mexicano a cuestionar la transparencia y la exposición de estas acciones en situaciones de emergencia - crédito @reygruperomx/ Instagram

El streamer colombiano Mr. Stiven se convirtió en el centro de atención digital tras hacer pública una donación de 50 dólares para los afectados por los recientes terremotos en Venezuela.

La cifra, que quedó expuesta durante una transmisión en vivo, provocó una oleada de críticas lideradas por el influencer mexicano Rey Grupero, quien cuestionó abiertamente tanto el monto como la manera de anunciar la ayuda.

Mr. Stiven realizó el anuncio durante un directo en sus redes sociales, donde explicó a su audiencia que tenía la intención de aportar recursos para quienes sufrieron las consecuencias del sismo ocurrido el 25 de junio en territorio venezolano.

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“Yo voy a mandar unos cientos de dólares, no voy a mandar miles, pero voy a mandar”, declaró el streamer. La situación tomó otro rumbo cuando, por descuido, quedó registrado el importe exacto enviado: 50 dólares. El propio creador de contenido reaccionó con una sonrisa después de notar que su audiencia había visto la cifra.

Mr. Stiven queda en el centro de la polémica tras revelarse el monto de la donación que envió a Venezuela por el terremoto - crédito @mirstiventc/Instagram - MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS

La reacción de Rey Grupero, quien ha generado polémica en ocasiones anteriores, no tardó en aparecer. En un video difundido en sus plataformas, el mexicano revivió antiguas diferencias con el colombiano y opinó sobre la donación: “Recuerdo a ese que nos llamó ‘Mexichangos’”, expresó, en alusión a un episodio previo entre ambos. Luego, arremetió contra la suma donada por Mr. Stiven, sosteniendo que, dada la gravedad de la emergencia venezolana, el monto resultaba insuficiente. “Se me hace una grosería. Hay personas bajo los escombros, hay personas que se quedaron huérfanas”, manifestó Rey Grupero.

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El influencer mexicano también criticó la exposición mediática del gesto: “¿Para qué pones 50 dólares? Y no es menospreciar, sino que se me hace una burla que te pongas a alardear que vas a dar y resultes con 50 dólares”, sostuvo. Estas afirmaciones generaron un debate entre seguidores de ambos creadores, quienes cuestionaron tanto el monto donado como la actitud de Rey Grupero. Algunos usuarios le preguntaron qué acciones concretas había tomado él frente a la emergencia venezolana.

Usuarios en redes sociales debatieron la autenticidad y el impacto de los gestos solidarios anunciados por figuras públicas durante la crisis en Venezuela - crédito @stiven.tc/Instagram

Ante esos cuestionamientos, Rey Grupero indicó en sus redes sociales que envió víveres para los damnificados y aseguró que tiene previsto viajar personalmente para entregar la ayuda. “Eso es de corazón. No sabemos en qué momento podríamos estar nosotros de ese lado”, afirmó el mexicano.

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Mientras el intercambio de opiniones entre los influencers se viralizaba, usuarios de diversas plataformas debatieron sobre la responsabilidad y el alcance de las figuras públicas al anunciar donaciones en redes sociales.

“Soy Colombiana pero ése TIPEJO no representa a los Colombianos de buen corazón 🙏🙏 éso pasa por hacer " famoso" a cualquiera", “Se vio que lo hizo a manera de burla”, “Que le pasa a esos ‘INFLUERCERS’”, “Gracias Rey por tu apoyo! ❤️“, (Sic), dicen algunas de las reacciones.

Hasta ahora, el colombiano no se ha pronunciado sobre el malentendido, lo que ha desatado una sensación de malestar entre los internautas.

La controversia se produjo en un momento de alta sensibilidad para la población venezolana, tras los terremotos que dejaron numerosos damnificados. El 24 de junio de 2026, Venezuela vivió una de las catástrofes más graves de su historia reciente tras ser sacudida por dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con epicentro en el municipio de Veroes, estado Yaracuy.

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Más de 1.700 personas fallecieron y decenas de miles resultaron afectadas por los sismos del 24 de junio, lo que intensificó la sensibilidad social en el país - crédito Mikhail Makeyev/TASS

Los sismos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y afectaron principalmente a las zonas de La Guaira, Caracas y otros estados centrales, provocando una devastación generalizada. Según cifras oficiales, el balance de víctimas mortales supera los 1.700 fallecidos y más de 5.000 personas resultaron heridas, mientras que unas 15.866 quedaron desplazadas y más de 22.000 han sido reconocidas como afectadas directas.

Las autoridades y organismos internacionales advierten que el número real podría ser mucho mayor, ya que los registros en línea de personas desaparecidas superan las 46.000 solicitudes de búsqueda presentadas por familiares, aunque no todas se consideran confirmadas. La magnitud del desastre se refleja en el colapso de al menos 189 edificios y graves daños estructurales en más de 850 inmuebles, incluidos residencias, escuelas, hospitales y otras infraestructuras públicas.

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