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Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

El nuevo jugador del Real Madrid explicó las enseñanzas que le dejó el partido ante la Tricolor, y se refirió a Luka Modrić

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Bernardo Silva explicó lo que significó el duelo ante Croacia-crédito Marco Bello/REUTERS
Bernardo Silva explicó lo que significó el duelo ante Croacia-crédito Marco Bello/REUTERS

El 2 de julio de 2026, Portugal y Croacia se medirán por los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica en el estadio de Toronto.

Será uno de los reencuentros más esperados en el mundo del fútbol entre Luka Modrić y Cristiano Ronaldo, pero, además de ello, los jugadores lusos hicieron un balance sobre lo que dejó el grupo K.

Por esta razón, el volante del Real Madrid, Bernardo Silva, habló sobre lo que fue el partido ante el cuadro “Cafetero”, refiriéndose a las enseñanzas que le dejó el partido ante los de Néstor Lorenzo, y también explicó lo que espera del duelo ante los croatas, segundos del grupo L detrás de la selección de Inglaterra.

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Bernardo Silva habló sobre la dificultad del juego ante Croacia-crédito Marco Bello/REUTERS
Bernardo Silva habló sobre la dificultad del juego ante Croacia-crédito Marco Bello/REUTERS

En primer lugar, Bernardo Silva consideró que el partido ante Colombia representó una prueba exigente para Portugal y reconoció que el equipo aspiraba a finalizar en el primer puesto del grupo, aunque no lo consiguió.

El mediocampista restó dramatismo al desenlace, señalando que el resultado no altera la confianza interna y que la igualdad frente a Colombia sirvió para dimensionar la dificultad de enfrentar a selecciones de alto nivel. Silva evitó referirse a un claro favoritismo, subrayando el respeto hacia los rivales y el compromiso de Portugal por mantener el rendimiento y buscar avanzar en la competencia con determinación.

“Por supuesto que queríamos terminar en primer lugar, no lo logramos. No es el fin del mundo. Estamos bien, sentimos que el partido contra Colombia fue una gran prueba para darnos cuenta de lo difícil que es jugar contra estos equipos. No sé quiénes son los favoritos, pero les tenemos mucho respeto, aunque con el deseo de hacer las cosas bien", reseñó.

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Luka Modrić es un ejemplo de inspiración según Bernardo Silva-crédito Brian Snyder/REUTERS
Luka Modrić es un ejemplo de inspiración según Bernardo Silva-crédito Brian Snyder/REUTERS

El jugador portugués describió a Luka Modrić, su próximo adversario como una inspiración, tanto por la manera en que ha conducido su carrera como por el nivel que mantiene en la élite del fútbol. Compartió que ha tenido la oportunidad de enfrentarlo en varias ocasiones y que, en una de ellas, recibió su camiseta, a la que considera una de las más especiales de su colección personal. Subrayó que, aunque siente admiración y respeto, su deseo es lograr la victoria en el próximo partido.

“Es un ídolo para mí, por la forma en que se ha comportado a lo largo de su carrera; es una gran inspiración. Me alegra verlo jugar a este nivel. He jugado contra él varias veces; una vez le pedí su camiseta y me la dio. Es una de las camisetas más especiales que tengo. Quiero ganarle, pero es una gran inspiración", dijo.

Sobre la mentalidad de la selección de Croacia, explicó que la actitud y la mentalidad de los balcánicos es similar a lo que los portugueses muestran en el campo de juego, pero detalló que el estilo futbolístico varía:

“Quizás sea un equipo europeo, con un estilo más parecido al nuestro. Tengo amigos allí, conozco bien el espíritu croata. Sienten un gran amor por el país. Claro que su perfil es diferente al de los equipos contra los que hemos jugado hasta ahora”.

Cuándo juegan Croacia y Portugal

Lugar donde se jugará el Portugal vs. Croacia-crédito Julio César Rivas/EFE
Lugar donde se jugará el Portugal vs. Croacia-crédito Julio César Rivas/EFE

El partido se jugará el 2 de julio de 2026 en el estadio de Toronto a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Dsports (610-1610), de la aplicaciones DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, Gol Caracol, Fútbol RCN, y en las mismas aplicaciones del canal.

Por los lados de los portugueses, vienen de empatar sin goles en el estadio de Miami ante Colombia, el 27 de junio de 2026, mientras que los croatas vencieron por 2-1 a Ghana con anotaciones de Petar Sučić y Nikola Vlašić a los ghaneses, que empataron de forma parcial gracias a Derrick Luckassen al 73 de juego.

Así va el cuadro del Mundial 2026

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