Colombia

Presidente francés Emmanuel Macron envió mensaje de apoyo a su nuevo homólogo en Colombia, Abelardo de la Espriella: anunció cooperación bilateral

La misiva de felicitación enviada desde París planteó ampliar el trabajo bilateral en ámbitos estratégicos, con énfasis en la agenda conjunta y en un vínculo renovado entre ambos países, informó el entorno del mandatario electo

Guardar
Google icon
Emmanuel Macron reafirmó la cooperación entre Francia y Colombia tras la elección de Abelardo De La Espriella - crédito Colprensa/Prensa Abelardo de la Espriella
Emmanuel Macron reafirmó la cooperación entre Francia y Colombia tras la elección de Abelardo De La Espriella - crédito Colprensa/Prensa Abelardo de la Espriella

El presidente francés Emmanuel Macron reafirmó el interés de su país en profundizar la cooperación con Colombia en áreas clave como la seguridad y la economía, tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo.

En una carta oficial, Macron advirtió sobre la importancia de enfrentar de manera conjunta desafíos como el narcotráfico y las organizaciones criminales, y auguró una etapa renovada en el vínculo entre ambas naciones, según reveló el propio equipo de trabajo del recién electo mandatario colombiano.

“El presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió una carta oficial de felicitación al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. El jefe de Estado francés expresó sus deseos de éxito para el gobierno de De La Espriella y ratificó el compromiso de su nación de trabajar conjuntamente en materia de seguridad, economía y cooperación”, señaló el equipo del nuevo presidente colombiano.

PUBLICIDAD

Entre los puntos destacados del mensaje, Macron remarcó la “disposición de Francia para fortalecer la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico”. Esta declaración apunta a consolidar acciones conjuntas contra una de las problemáticas centrales en la agenda bilateral.

Macron planteó una acción conjunta de Francia y Colombia contra el narcotráfico y las organizaciones criminales - crédito prensa Abelardo de la Espriella
Macron planteó una acción conjunta de Francia y Colombia contra el narcotráfico y las organizaciones criminales - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El mandatario francés también planteó el deseo de que empresas de su país participen activamente en el desarrollo económico colombiano. Según informó el equipo de De la Espriella, Macron resaltó el valor de fortalecer los vínculos comerciales y alentó la llegada de nuevos inversionistas colombianos al mercado francés.

En la carta, entre otros temas, Macron reiteró la disposición de Francia para fortalecer la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico. Asimismo, manifestó el interés de las empresas francesas en acompañar el desarrollo económico de Colombia y de recibir nuevos inversionistas colombianos para fortalecer las alianzas comerciales bilaterales”, señaló el equipo de Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

Este acercamiento se produce en un contexto en el que ambos países buscan robustecer sus lazos económicos, abriendo oportunidades tanto para empresas francesas en Colombia como para empresarios colombianos en Francia.

La relación bilateral entre Colombia y Francia suma así un nuevo capítulo tras la victoria de De La Espriella. El presidente electo agradeció el gesto de Macron y manifestó su expectativa de que, a partir del 7 de agosto, la cooperación entre ambos gobiernos se vea fortalecida.

El presidente electo agradece las palabras del presidente Macron y espera que, a partir del 7 de agosto, comience una nueva etapa de fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones”, recalcó la oficina de prensa de De la Espriella.

Japón también felicitó a Abelardo de la Espriella

Takaichi Sanae recordó la estrecha cooperación a lo largo de más de ciento diez años de relaciones diplomáticas con Colombia y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral - crédito prensa Abelardo de la Espriella
Takaichi Sanae recordó la estrecha cooperación a lo largo de más de ciento diez años de relaciones diplomáticas con Colombia y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral - crédito prensa Abelardo de la Espriella

La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella en las presidenciales de Colombia y afirmó que el país “es un socio de gran importancia”, después de que el Consejo Nacional Electoral lo declarara presidente electo para el período 2026-2030 tras el escrutinio nacional de la segunda vuelta del 21 de junio.

De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, fue proclamado con 12.960.166 votos, frente a los 12.708.312 obtenidos por Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico. El resultado fue leído en el formulario E-26 por la Comisión Escrutadora Nacional, una vez concluido el conteo en los 32 departamentos, el Distrito Capital y la circunscripción del exterior.

Takaichi envió una carta oficial de felicitación al presidente electo en nombre del Gobierno y del Pueblo del Japón. El comunicado del equipo de De la Espriella señaló que la jefa de Gobierno destacó el carácter estratégico de la relación bilateral y remarcó que ambos países comparten valores y principios fundamentales.

En ese mensaje, la primera ministra recordó la cooperación sostenida durante más de ciento diez años de relaciones diplomáticas entre los dos países. También expresó su intención de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral.

Con respecto a esa comunicación, el equipo del presidente electo indicó que De la Espriella recibió la carta “con gratitud” y reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer la relación entre ambas naciones. La referencia de Japón se convirtió así en uno de los primeros reconocimientos oficiales internacionales tras la confirmación del resultado.

Giorgia Meloni - crédito @GiorgiaMeloni/X
Giorgia Meloni - crédito @GiorgiaMeloni/X

La felicitación japonesa se sumó a una serie de mensajes de líderes extranjeros que reaccionaron a la victoria electoral. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó en sus redes sociales su intención de profundizar la relación con Colombia.

Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, recién elegido Presidente de la República de Colombia. Respaldado por su ya profunda relación personal con Italia, estoy listo para colaborar con él y fortalecer aún más nuestras sólidas relaciones bilaterales”, señaló Meloni. Después añadió que trabajarán en áreas como el crimen organizado, las mafias y la lucha contra las drogas.

La jefa del Gobierno italiano también sostuvo: “Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, como muestra de la cercanía entre nuestras naciones. Le deseo un mandato exitoso, Presidente @ABDELAESPRIELLA. ¡Espero darle la bienvenida a Italia!”.

Temas Relacionados

Emmanuel MacronAbelardo de la EspriellaRelaciones bilaterales Colombia FranciaNuevo presidente ColombiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Equipo de rescate colombiano USAR COL-1 completó 96 horas de búsqueda ininterrumpida en Venezuela: así es el trabajo en terreno tras los terremotos

El equipo colombiano busca más casos “milagrosos” como el del pequeño Moisés, que se reportó el sábado 27 de junio de 2026

Equipo de rescate colombiano USAR COL-1 completó 96 horas de búsqueda ininterrumpida en Venezuela: así es el trabajo en terreno tras los terremotos

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

El creador de contenido, amigo cercano de la pareja, compartió detalles sobre cómo comenzó la relación y afirmó que, en un principio, la unión fue concebida como una estrategia para redes sociales

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Varias figuras del entretenimiento hablaron en sus redes sociales por lo ocurrido en la intervención del líder del Pacto Histórico invitando a que no se cumplan las órdenes de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Cayeron dos criminales en Cundinamarca: gobernador ofreció hasta $20 millones de recompensa para capturar a los que faltan del cartel de los más buscados

Los hoy detenidos fueron identificados con los alias de Thomasito y “Pimpo”

Cayeron dos criminales en Cundinamarca: gobernador ofreció hasta $20 millones de recompensa para capturar a los que faltan del cartel de los más buscados

Este habría sido el rol de Álex Saab en la construcción de los edificios que se desplomaron tras los recientes terremotos en Venezuela

De las 3.524.370 de viviendas que prometió el régimen chavista, solo se construyeron 174.000, por lo que hay dudas sobre el destino de los millonarios fondos invertidos

Este habría sido el rol de Álex Saab en la construcción de los edificios que se desplomaron tras los recientes terremotos en Venezuela
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Mr. Stiven generó polémica luego de que se filtrara el monto de la donación que envió a Venezuela: ‘influencer’ mexicano le pidió respeto

Hijo de María Fernanda Cabal cuestionó a Karol G tras carta a Abelardo de la Espriella: “Justo ahora se interesa por Colombia”

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

Deportes

Carlos Queiroz lanzó fuerte crítica al formato del Mundial 2026: “Vulgar y ordinario”

Carlos Queiroz lanzó fuerte crítica al formato del Mundial 2026: “Vulgar y ordinario”

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Así fue el paso de Carlos Queiroz por la Tricolor, técnico de Ghana y rival de Colombia en el Mundial 2026

Inglaterra vs. RD Congo: hora y dónde ver a los “Leopardos” por el Mundial 2026

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, augura un posible duelo ante Colombia en la fase final del Mundial en 2026