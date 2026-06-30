Cayeron dos criminales en Cundinamarca: gobernador ofreció hasta $20 millones de recompensa para capturar a los que faltan del cartel de los más buscados

Solo faltan cuatro delincuentes para completar la búsqueda de los criminales más buscados del departamento - crédito Departamento de Policía de Cundinamarca

En un resultado que se conoció la mañana del martes 30 de junio de 2026, las autoridades de Cundinamarca lograron la captura de Thomas Rodríguez Saravia, alias Thomasito; y Jhon Stiven Oliveros Bohórquez, alias Pimpo, dos criminales señalados de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Así lo confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey por medio de un video que se divulgó a través de las redes sociales del Departamento de Policía de Cundinamarca.

Ambos delincuentes figuraban en el cartel de los más buscados del departamento y su detención representa un avance en la estrategia de seguridad regional, una de las mayores apuestas del mandatario regional.

PUBLICIDAD

Rey destacó que “dos de los integrantes de este cartel ya fueron capturados”, y añadió: “Ahora vamos por los cuatro que aún deben responder ante la justicia. Su información puede marcar la diferencia para seguir fortaleciendo la seguridad en Cundinamarca”.

Declaraciones de Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca - crédito Decun

Por lo anterior, desde la Gobernación reiteró que se mantiene una recompensa de hasta 20 millones de pesos por datos que permitan ubicar a los cuatro prófugos restantes.

Las autoridades continúan la búsqueda de:

Ramiro de Jesús Rojas Álvarez.

Henry Estiven Moreno, alias Jorobado.

Humberto Quevedo Moreno.

Javier Esneider Moreno, alias Mueco.

Estas personas son requeridas por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como fabricación y tráfico de estupefacientes.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos que posean información relevante pueden comunicarse de manera confidencial a los números 320 305 1535 o 321 394 7755.

Los hoy detenidos son Thomas Rodríguez Saravia, alias Thomasito; y Jhon Stiven Oliveros Bohórquez, alias Pimpo - crédito Departamento de Policía de Cundinamarca

Al final se indicó que se garantiza la reserva de identidad para quienes colaboren con las autoridades en el proceso de localización de los buscados.

También cayeron dos de los más buscados en Cali

A inicios de junio de 2026, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación informaron la captura de siete personas señaladas de homicidio y otras actividades criminales en operativos simultáneos en las comunas 19 y 20 de la ciudad y en Bogotá.

Lo anterior se presentó en medio de un escenario de aumento de la violencia letal que tuvo en mayo su punto más alto del año con 105 asesinatos reportados.

PUBLICIDAD

Ese registro superó los 97 casos de enero, los 70 de febrero, los 102 de marzo y los 85 de abril, de acuerdo con datos de la Policía Metropolitana.

Las detenciones estuvieron dirigidas contra estructuras delincuenciales y oficinas de cobro a las que las autoridades atribuyen hechos violentos en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca.

Entre los detenidos figuran dos personas incluidas entre las más buscadas de la ciudad.

Una de ellas es alias Mico, que aparecía en ese cartel desde 2023, y la otra es alias Curramba, capturado en Bogotá y también señalado por las autoridades como uno de los objetivos prioritarios de Cali.

PUBLICIDAD

Alias Mico y alias Curramba estaban en el cartel de los más buscados de Cali

La Policía señaló que alias Mico modificó su apariencia física en varias ocasiones para evadir los controles. También aseguró que utilizaba una empresa de préstamos llamada Préstamos Mundial como fachada para actividades extorsivas en las comunas 13 y 17.

Las autoridades lo señalan como presunto determinador del homicidio de alias Vegeta, otro actor criminal asesinado en enero en el barrio Bochalema.

Su prontuario, según el reporte oficial, incluye una condena previa de 10 años de prisión, una investigación por desaparición forzada y una tentativa de homicidio contra un patrullero en 2022.

Por algunos de los delincuentes más buscados por homicidio en Cali se ofrecen hasta 100 millones de pesos - crédito Policía Metropolitana de Cali

Mientras que en Bogotá fue capturado alias Curramba, identificado por las autoridades como extranjero. Las investigaciones lo vinculan con el homicidio de un hombre conocido como alias Dormilón, ocurrido el 20 de julio de 2025 en el oriente de Cali.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el expediente judicial, ese crimen estaría relacionado con disputas por rentas derivadas del tráfico de estupefacientes.

Tras la detención de Curramba, la Policía anunció que quedó completo el proceso de judicialización de los presuntos autores materiales involucrados en ese caso.