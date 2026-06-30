Hijo de María Fernanda Cabal cuestionó a Karol G tras carta a Abelardo de la Espriella: “Justo ahora se interesa por Colombia”

Lafaurie responde a Karol G: “Hace cuatro años guardó silencio” - crédito @LafaurieCabal/X - @karolg / Instagram

La reciente victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 generó una ola de reacciones en redes sociales, destacando la inesperada intervención pública de Karol G.

La cantante, reconocida mundialmente por su trayectoria musical, sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de X una carta abierta dirigida al presidente electo.

En el mensaje, la artista enfatizó que su postura no respondía a simpatía ni oposición, sino al deseo de ver “un país más unido y con un gobierno que represente a todos los colombianos sin distinción”.

Karol G compartió en X una carta abierta al presidente electo, alejándose de los temas musicales para expresar su deseo de unidad y representación para todos los colombianos - crédito @karolg / Instagram

“Señor Presidente: no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, expresó Karol G en su carta.

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En el texto, la artista también subrayó la importancia de la responsabilidad en el ejercicio del poder y la necesidad de trascender las diferencias políticas. “Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final, ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluyó.

La publicación de Karol G se convirtió rápidamente en tendencia y motivó diversas opiniones. Entre las respuestas más comentadas se encuentra la de Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y de José Félix Lafaurie. A través de la misma red social, Lafaurie cuestionó el momento elegido por la artista para pronunciarse sobre asuntos políticos y sociales.

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“Hace cuatro años la suscrita no dijo nada. En cuatro años guardó silencio. Durante el paro criminal de 2021 respaldó abiertamente a quienes sembraron terror en todo el país”, escribió Lafaurie, refiriéndose a la actitud de la cantante durante el gobierno anterior.

La carta de Karol G se volvió tendencia y generó respuestas como la de Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, quien la cuestionó por su silencio durante el gobierno anterior - crédito @LafaurieCabal/ X

El hijo de la senadora también puso en duda el compromiso cívico de Karol G, preguntándose si la artista participó en las jornadas electorales recientes. “Ahora bien, qué bueno que justo ahora se interese por Colombia; está en todo su derecho. Solo me queda una duda: ¿votó en mayo y en junio?”, agregó en su mensaje, dejando abierta la pregunta sobre la participación activa de la celebridad en el proceso democrático.

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Estas declaraciones avivaron el debate sobre el papel de las figuras públicas en la vida política del país. Mientras algunos seguidores defendieron la postura neutral y conciliadora de Karol G, otros compartieron el escepticismo de Lafaurie y cuestionaron el silencio previo de la cantante en momentos críticos, como el paro nacional de 2021.

Gustavo Petro respaldó a Karol G tras su carta a de la Espriella

La carta abierta de Karol G dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella no solo generó debate entre figuras políticas y usuarios de redes sociales, sino que también recibió una respuesta directa del presidente saliente, Gustavo Petro.

Desde Roma, donde se encontraba en visita oficial, el mandatario colombiano utilizó su cuenta de X para respaldar el mensaje de la artista y destacar el alcance de sus palabras en el actual contexto político del país.

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En su publicación, Petro agradeció la postura democrática de la cantante y elogió su llamado a la fraternidad y la inclusión. “Agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida. Viene la deshumanización y no solo de Colombia, sino del mundo. Consiste en que la gente no sepa que es verdad y que es falso”, escribió el mandatario, reconociendo a la artista como una voz influyente en la cultura nacional. Petro reveló que tenía la intención de entregarle la orden Cruz de Boyacá, la máxima distinción en Colombia, pero no pudo concretarse debido a la pronta salida de la cantante tras su participación en el concierto del jubileo.

El presidente exaltó las palabras de Karol G - crédito @petrogustavo/X

Petro dirigió críticas hacia Abelardo de la Espriella y su discurso, acusándolo de promover un ambiente de confrontación. “Karol G habla aquí de la necesidad de la fraternidad humana y estoy de acuerdo. Por eso no soy agente de una nueva violencia fratricida dentro de Colombia. Pero el nuevo presidente extranjero la busca y, si la inicia, nadie sabe cómo terminará, como enseña nuestra historia”, señaló.

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El mandatario también hizo referencia a la respuesta de de la Espriella a Karol G, quien invitó a la cantante a “ser manada” y compartir su visión de país. Petro advirtió que esa idea de colectividad animal es contraria al espíritu libertario de los colombianos. “Te invitan Karol G a ser manada, nunca lo aceptes, la manada no sabe hacer arte y la gente en Colombia hace arte desde hace 22.000 años y lo demuestra Chiribiquete”, expresó.