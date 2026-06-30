Colombia

Policía de Cali investiga el asesinato a tiros en el que murió un conductor del MIO

El trabajador, de 45 años, vinculado a la empresa GIT Masivo, fue atacado mientras se transmitía el partido entre Colombia y Portugal el sábado 27 de junio de 2026

Guardar
Google icon
Un hombre habría acosado y fotografiado a una menor de 12 años en el MIO Imagen Colprensa
La comunidad trasladó a Jorge Enrique Chaves Valbuena al Hospital de Siloé, donde llegó sin signos vitale - crédito Colprensa

El asesinato de Jorge Enrique Chaves Valbuena, conductor del Masivo Integrado de Occidente (MIO), generó una reacción de conmoción entre los trabajadores del transporte público en Cali.

El crimen ocurrió en el barrio El Cortijo, en la zona conocida como Mata Gatos, mientras se disputaba el partido entre las selecciones de Colombia y Portugal el sábado 27 de junio de 2026.

Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos y recolectar las pruebas necesarias que permitan identificar a los responsables.

La Policía Metropolitana de Cali informó que el ataque sucedió en plena vía pública. Según el reporte oficial, la víctima fue herida con arma de fuego y trasladada por la comunidad al Hospital de Siloé, donde llegó sin vida.

PUBLICIDAD

Actualmente, no se han divulgado detalles sobre los motivos del homicidio ni sobre posibles sospechosos. La información disponible señala que el conductor, de 45 años y perteneciente a la empresa GIT Masivo, fue atacado mientras cumplía su labor.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La Policía Metropolitana de Cali informó que el ataque ocurrió en vía pública en el barrio El Cortijo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Reacción del gremio y estado de la investigación

La muerte de Chaves Valbuena ha dejado una profunda huella en su entorno personal y profesional. En redes sociales, compañeros de trabajo y habitantes del barrio han compartido mensajes para honrar su memoria y expresar su dolor.

Un colega escribió: “Compañero, te fuiste cumpliendo con tu deber, haciendo lo que te gustaba y luchando por tu familia”, reflejando el sentir de quienes compartieron su día a día en el sistema de transporte.

PUBLICIDAD

Un vecino también manifestó su solidaridad con la familia de la víctima, recordando su trayectoria como personas trabajadoras y queridas en la comunidad. La noticia ha puesto de relieve la inseguridad que enfrentan los conductores de transporte público en la ciudad.

El gremio transportador se encuentra a la espera de avances en la investigación oficial. Las autoridades han reiterado que tanto los móviles como la identidad de los agresores siguen siendo objeto de análisis y recopilación de pruebas.

Los disturbios en Cali dañaron cámaras de fotomultas y dispositivos de control del tránsito, con impacto en la vigilancia urbana y la prevención de accidentes - crédito Alcaldía Cali
Los disturbios en Cali dañaron cámaras de fotomultas y dispositivos de control del tránsito, con impacto en la vigilancia urbana y la prevención de accidentes - crédito Alcaldía Cali

Por el momento, no se han ofrecido hipótesis claras sobre la causa del ataque, ni se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso. La incertidumbre persiste entre los conductores y familiares, quienes exigen justicia y garantías para desempeñar su labor sin temor.

La comunidad y los allegados a Chaves Valbuena mantienen su respaldo y piden que no se repitan hechos similares. La consternación se ha extendido más allá del círculo cercano de la víctima, alcanzando a todo el sistema de transporte MIO y a la ciudadanía de Cali, que reclama condiciones de seguridad para quienes prestan este servicio esencial.

El temor por una escalada de homicidios en Cali marca el pulso social a mitad de 2026. La cifra de 500 asesinatos registrada hasta el 13 de junio ha encendido las alarmas entre autoridades y habitantes, quienes ahora miran con inquietud la posibilidad de que la ciudad cierre el año con 1.000 homicidios. Este dato pone en cuestión la efectividad de los planes de seguridad diseñados para contener la violencia.

Homicidios en Cali

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad, los hombres representan la inmensa mayoría de las víctimas, con 462 casos frente a 38 mujeres en el mismo periodo. El uso de armas de fuego predomina en la mayoría de los hechos violentos, con 403 homicidios cometidos con este tipo de armamento.

En menor medida, los agresores recurrieron a armas blancas en 69 ocasiones, mientras que otras armas estuvieron involucradas en 28 casos. Estos datos ofrecen una radiografía precisa sobre la letalidad y los patrones de agresión que enfrenta la capital vallecaucana.

En lo que va de 2026, Cali ha presenciado un total de 500 homicidios, la mayoría de ellos perpetrados con armas de fuego y afectando principalmente a hombres. Esta situación genera una creciente preocupación sobre la seguridad pública y el impacto de los planes estatales que buscan evitar que la ciudad alcance los 1.000 asesinatos al finalizar el año.

Temas Relacionados

Asesinato CaliConductor MIOCaliColombia y PortugalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Equipo de rescate colombiano USAR COL-1 completó 96 horas de búsqueda ininterrumpida en Venezuela: así es el trabajo en terreno tras los terremotos

El equipo colombiano busca más casos “milagrosos” como el del pequeño Moisés, que se reportó el sábado 27 de junio de 2026

Equipo de rescate colombiano USAR COL-1 completó 96 horas de búsqueda ininterrumpida en Venezuela: así es el trabajo en terreno tras los terremotos

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

El creador de contenido, amigo cercano de la pareja, compartió detalles sobre cómo comenzó la relación y afirmó que, en un principio, la unión fue concebida como una estrategia para redes sociales

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Presidente francés Emmanuel Macron envió mensaje de apoyo a su nuevo homólogo en Colombia, Abelardo de la Espriella: anunció cooperación bilateral

La misiva de felicitación enviada desde París planteó ampliar el trabajo bilateral en ámbitos estratégicos, con énfasis en la agenda conjunta y en un vínculo renovado entre ambos países, informó el entorno del mandatario electo

Presidente francés Emmanuel Macron envió mensaje de apoyo a su nuevo homólogo en Colombia, Abelardo de la Espriella: anunció cooperación bilateral

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Varias figuras del entretenimiento hablaron en sus redes sociales por lo ocurrido en la intervención del líder del Pacto Histórico invitando a que no se cumplan las órdenes de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Cayeron dos criminales en Cundinamarca: gobernador ofreció hasta $20 millones de recompensa para capturar a los que faltan del cartel de los más buscados

Los hoy detenidos fueron identificados con los alias de Thomasito y “Pimpo”

Cayeron dos criminales en Cundinamarca: gobernador ofreció hasta $20 millones de recompensa para capturar a los que faltan del cartel de los más buscados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Mr. Stiven generó polémica luego de que se filtrara el monto de la donación que envió a Venezuela: ‘influencer’ mexicano le pidió respeto

Hijo de María Fernanda Cabal cuestionó a Karol G tras carta a Abelardo de la Espriella: “Justo ahora se interesa por Colombia”

El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

Deportes

Carlos Queiroz lanzó fuerte crítica al formato del Mundial 2026: “Vulgar y ordinario”

Carlos Queiroz lanzó fuerte crítica al formato del Mundial 2026: “Vulgar y ordinario”

Figura de la selección de Portugal se refirió al empate ante Colombia en el Mundial 2026 y habló sobre lo que será el juego ante Croacia

Así fue el paso de Carlos Queiroz por la Tricolor, técnico de Ghana y rival de Colombia en el Mundial 2026

Inglaterra vs. RD Congo: hora y dónde ver a los “Leopardos” por el Mundial 2026

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, augura un posible duelo ante Colombia en la fase final del Mundial en 2026