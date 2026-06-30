Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Cepeda y Petro se reunieron para hablar sobre cómo será la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Visuales IA

Una recientes declaraciones del excandidato presidencial Iván Cepeda agitaron la escena política colombiana al advertir que llamará a “la desobediencia civil” si el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no renuncia a su ciudadanía estadounidense ni descarta la posibilidad de extraditar al actual presidente, Gustavo Petro.

Cepeda, líder de la oposición y excandidato presidencial del Pacto Histórico, planteó que las decisiones y el estatus de De la Espriella abren interrogantes sobre la soberanía nacional.

Según expuso, el hecho de que el presidente electo haya jurado lealtad a Estados Unidos para obtener la ciudadanía crea —en palabras de Cepeda— compromisos incompatibles con el ejercicio de la presidencia en Colombia.

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El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

El exsenador fue enfático al exigir que De la Espriella aclare si ha sido colaborador o miembro de agencias de seguridad estadounidenses, y que explique qué tipo de colaboración pudo haber mantenido con ese país en el caso de Alex Saab, asunto que se mantiene bajo reserva y que ha despertado suspicacias en sectores opositores.

Según las palabras del excandidato a la presidencia, la ciudadanía estadounidense obliga a De la Espriella a tomar partido por ese país en situaciones de conflicto de intereses, lo que, en su criterio, pondría en duda su idoneidad como jefe de Estado y garante de la Constitución colombiana.

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Las sospechas de Cepeda no se limitan al ámbito diplomático. El dirigente mencionó un supuesto vínculo del presidente electo con el paramilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, conocido por ser informante de agencias federales de Estados Unidos.

Aunque Cepeda no aportó pruebas concretas, insistió en la necesidad de que las autoridades estadounidenses aclaren si De la Espriella ha sido agente o colaborador de la DEA, la CIA o cualquier otra agencia. Para Cepeda, esa condición sería incompatible con el mandato de defender la soberanía nacional.

Cepeda criticó que De la Espriella haya jurado lealtad a los Estados Unidos y ponga en conflicto de intereses su ejecución de funciones como presidente de Colombia - crédito Infobae-Itzallana

El líder opositor también denunció lo que percibe como interferencia de Estados Unidos en el proceso electoral colombiano. Afirmó que el expresidente Donald Trump influyó de modo determinante en la elección de De la Espriella, quien resultó vencedor el 21 de junio.

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En su intervención, Cepeda exigió que el presidente electo renuncie a la nacionalidad estadounidense, respete la soberanía judicial y cese todo intento de extraditar a Gustavo Petro. Además, pidió que De la Espriella termine lo que denomina persecución contra los opositores políticos y la judicialización de estos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cepeda advirtió que, si no se cumplen esas condiciones, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos, no reconocerá la autoridad presidencial de De la Espriella. Según sus palabras, emprenderá el camino de la desobediencia civil pacífica, invitando a sus seguidores a adoptar la misma postura: rechazar cualquier orden de quien, en su opinión, no protege la soberanía y la Constitución.

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La reacción en redes sociales

Sebastián Caicedo arremetió contra el senador y excandidato presidencial - crédito @SebasCaicedo/X

El anuncio encendió X. El cantante Jose Gaviria fue directo: “En qué universo es el perdedor quien pone las reglas... Si el candidato vencido llega a incitar a rebelarse ante la ley, la ley misma tiene los instrumentos para poner en orden. Llevan años corriendo la línea... Llegó el Gobierno que la sabrá mantener”.

El actor Sebastián Caicedo trazó un paralelo con el gobierno de Iván Duque: “Mismo libreto y misma estrategia que le hicieron a Duque: ¡No dejar gobernar desde el caos y ‘desobediencia civil pacífica’ sin argumentos, para tener un país inviable por cuatro años y decir que no se hizo nada!”.

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El productor musical arremetió contra la decisión del senador del Pacto Histórico - crédito @josegaviria/X

Agregó que “Esta vez no podrán, hoy más que nunca el pueblo Colombiano está Firme Por La Patria”.

La cantante Marbelle, por su parte, optó por respaldar al presidente electo sin mencionar a Cepeda directamente: “El trabajo no es solo de nuestro nuevo presidente .. nos necesita a todos! SOMOS DEFENSORES DE NUESTRA AMADA PATRIA!💪“.

Marbelle se habría pronunciado sobre comunicado de Iván Cepeda a la desobediencia civil - crédito @Marbelle30/IG