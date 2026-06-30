Equipo de rescate colombiano USAR COL-1 completó 96 horas de búsqueda ininterrumpida en Venezuela: así es el trabajo en terreno tras los terremotos

El balance de la operación que se adelanta hasta el momento se conoció la mañana del martes 30 de junio de 2026 - crédito Ungrd

El equipo de búsqueda y rescate USAR COL - 1 de Colombia completa más de 96 horas de operaciones continuas en La Guaira, Venezuela, epicentro de la emergencia provocada por el reciente terremoto que ha dejado 1.719 víctimas mortales y más de 5.000 personas heridas, según el balance oficial de las autoridades venezolanas con corte al martes 30 de junio de 2026.

Desde su llegada, los 63 rescatistas y cuatro caninos especializados del USAR COL - 1, coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), han trabajado en jornadas extenuantes con apenas cuatro horas de descanso al día.

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En ese tiempo, han realizado 21 evaluaciones técnicas de posibles sitios de operación, priorizando la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificaciones colapsadas.

Uno de los momentos más esperanzadores se produjo el sábado 27 de junio con el rescate con vida de Moisés, un niño de 11 años, hallado entre los restos de una estructura derrumbada en la zona más afectada del estado de La Guaira.

Este rescate fue posible gracias a la intervención coordinada del equipo colombiano, que integra personal de la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana y la UNGRD, además de bomberos de Bogotá, Cali, Envigado, Manizales, Pasto, Pereira y Yopal.

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“Hemos instalado nuestro campamento, que ocupa aproximadamente 900 metros cuadrados. Hemos desarrollado en términos operativos más de 20 evaluaciones de posibles sitios de trabajo y entre ellos un rescate exitoso confirmado por parte de nuestros rescatistas”, indicó en su reporte Diana Corrales, líder del equipo de búsqueda USAR-COL1.

Declaraciones de Diana Corrales, líder del equipo de búsqueda USAR-COL1 - crédito Ungrd

Cómo actúa el equipo de búsqueda colombiano apoyando labores en Venezuela

Para intervenir en las estructuras inestables, USAR Col-1 emplea cámaras de búsqueda, drones y equipos especializados que permiten localizar signos de vida y minimizar los riesgos para el personal y los sobrevivientes.

Antes de cada ingreso, se realiza una evaluación técnica para identificar los puntos con mayor probabilidad de éxito, en un entorno marcado por el polvo, la inestabilidad de las edificaciones y condiciones climáticas adversas.

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La disciplina y nivel de preparación del equipo colombiano han sido reconocidos internacionalmente.

Y es que el USAR Col-1 fue reclasificado por la ONU y forma parte de los 59 equipos del mundo con la certificación internacional más alta para operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Las labores se concentran en La Guaira y Caracas - crédito Ungrd

La operación colombiana se desarrolla en coordinación con las autoridades venezolanas y los organismos internacionales presentes en el área del desastre.

Como parte del apoyo técnico, cuatro ingenieros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) se sumarán a la misión para realizar inspecciones y evaluaciones estructurales en edificaciones afectadas. Estos expertos aportarán información clave para la toma de decisiones sobre la seguridad y estabilidad de las infraestructuras en la zona de emergencia.

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En paralelo a las labores de búsqueda, el gobierno colombiano, mediante la Ungrd la Cancillería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el apoyo logístico de Hino Motors Colombia, ha transportado y entregado ocho toneladas de Bienestarina para apoyar a las familias damnificadas, así como 3.200 elementos de asistencia humanitaria de emergencia, incluyendo sábanas, colchonetas, frazadas, kits de aseo y carpas.

De momento, 49 equipos USAR de 25 países colaboran en Venezuela en una de las mayores operaciones internacionales de cooperación humanitaria de los últimos años, enfocada en la búsqueda de sobrevivientes y la atención de comunidades afectadas por el sismo.

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Las labores completaron 96 horas por parte de la misión enviada por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Ungrd