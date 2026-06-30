Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Westcol reveló cómo inició la relación de Karina y Kris R - crédito @krisrofficial/ Instagram

La relación entre Karina García y el cantante urbano Kris R ha sido uno de los temas más comentados en el entretenimiento digital colombiano durante 2026. Ambos hicieron pública su relación a comienzos de año, luego de varios meses de especulaciones alimentadas por publicaciones y comentarios en redes sociales.

El primer acercamiento se dio durante la grabación del video musical de Ganas, donde Karina participó como modelo. Según reveló Kris R en una transmisión en vivo, la química entre ambos surgió de manera natural tras ese encuentro profesional, y poco después comenzaron a intercambiar mensajes y establecer una conexión más cercana.

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La relación se consolidó y fue oficializada cuando la pareja se mostró en público durante el concierto de Bad Bunny en Medellín, donde protagonizaron un beso que se volvió viral. Desde entonces, Karina y Kris R han compartido abiertamente su historia, abordando incluso temas personales como las diferencias de edad y la madurez emocional necesaria para sobrellevar una relación en el entorno del espectáculo.

La pareja oficializó su romance con un beso viral en el concierto de Bad Bunny en Medellín y desde entonces han compartido detalles íntimos de su vida juntos - crédito Dipo/Facebook

En este contexto, el streamer y creador de contenido Westcol desempeña un papel importante como amigo cercano de ambos. Westcol ha sido testigo y partícipe de momentos clave de la relación, y ha compartido transmisiones en vivo donde se han abordado anécdotas sobre el inicio del romance entre Karina y Kris R.

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Recientemente, en medio de un en vivo desde su canal de Kick, Westcol habló sobre cómo se dio la relación de Karina y Kris, pues como amigo tuvo la oportunidad de ver cómo se dio el romance. Sin embargo, el paisa sorprendió al revelar que el noviazgo inició siendo forzado.

“Por ejemplo, Kris R y Karina, esa relación fue algo muy forzado”, Westcol aseguró que la relación de ambos empezó siendo marketing para redes sociales y después se dejaron llevar por los sentimientos. “Ellos dijeron: ‘hey, vamos a hacer un marketing’ y tin, se terminaron enamorando, el amor no tiene orden”, recordó el streamer.

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Durante una transmisión en Kick, Westcol sorprendió al contar que la relación comenzó como una estrategia de marketing para redes sociales, pero terminó convirtiéndose en una historia de amor genuina - crédito @westcol/Instagram

La emoción por el embarazo de Karina García y Kris R continúa creciendo entre sus seguidores, quienes han estado atentos a cada detalle compartido por la pareja en redes sociales. La noticia, confirmada con una publicación frente al mar, marcó el inicio de una nueva etapa para la modelo paisa, que ya es madre de dos hijos y ahora espera su tercer bebé junto al cantante urbano.

En medio de la curiosidad de sus seguidores, Karina decidió hablar sobre una de las preguntas más frecuentes: el género del bebé. Contrario a lo que muchos suponían, la creadora de contenido reveló que aún desconoce si su hijo será niño o niña y admitió abiertamente sus emociones frente a la incertidumbre.

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“Hoy aún no sabemos cuál es el sexo de nuestro bebé y les confieso que hoy he tenido mucha ansiedad por saberlo. ¿Niño? ¿Niña?”, escribió la influencer en una historia publicada en sus redes, acompañada de un video junto a Kris R observando el mar.

La creadora de contenido documentó el momento en que confirmó su embarazo, mostrando la reacción de sorpresa y alegría junto a Kris R - crédito @karinagarciaoficiall/IG

La expectativa de la pareja se remonta al momento en que Karina García se enteró de su embarazo. Según relató, decidió hacerse una prueba luego de notar un retraso prolongado. En el video que compartió con sus seguidores, se puede ver el instante exacto en que descubre el resultado, acompañada de Kris R, quien se mostró sorprendido y emocionado ante la noticia. Entre risas y nervios, la ex participante de La casa de los famosos Colombia 2025 celebró la llegada del nuevo integrante a la familia.

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Karina también confesó que los síntomas de su embarazo han sido intensos: “Ya estoy teniendo náuseas, mareo, acidez y también incrementó mi sensibilidad”, comentó. La influencer ha decidido hacer partícipes a sus seguidores de cada etapa de esta experiencia, mostrándose cercana y transparente sobre los cambios físicos y emocionales que está viviendo.

Karina ha sido transparente sobre los síntomas y cambios físicos que ha experimentado en esta nueva gestación, acercándose aún más a sus seguidores - crédito @krisrofficial/ Instagram

Mientras la pareja espera el momento de conocer el género del bebé, la comunidad digital permanece atenta a las actualizaciones y relatos de Karina, que ha encontrado en sus plataformas un espacio para compartir la alegría, la ansiedad y la realidad de este nuevo capítulo familiar.