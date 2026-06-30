Un muerto y ocho lesionados dejó una riña en las corralejas de El Espinal, Tolima

Ocho personas resultaron heridas y un joven perdió la vida durante las tradicionales corralejas de San Pedro en El Espinal, Tolima, luego de que emergencias por embestidas de toro, caídas y una riña mortal obligaran a suspender la programación en la plaza de toros Gilberto Charry - crédito Besame Radio Ibagué / Facebook

La celebración de las corralejas en El Espinal, Tolima, durante el fin de semana de San Pedro, terminó con la suspensión de la programación taurina tras una serie de incidentes que alteraron la seguridad en la plaza de toros Gilberto Charry.

El saldo incluyó ocho personas heridas y una víctima mortal, de acuerdo con lo que reportaron las autoridades y organismos de socorro que atendieron las emergencias.

Según la Defensa Civil en el Tolima, los hechos más graves se concentraron en la jornada del sábado 27 de junio de 2026. Ese día, los servicios de emergencia atendieron a personas lesionadas en dos escenarios diferentes: algunos sufrieron heridas tras ser embestidos por los toros durante la actividad central en el ruedo, mientras que otros resultaron afectados por la reacción de pánico en los palcos.

PUBLICIDAD

Uno de los datos más sensibles fue la presencia de un niño de ocho años entre los heridos. El menor recibió atención médica en la carpa de la Defensa Civil, luego de una crisis de pánico ocasionada por un movimiento inesperado en una de las estructuras de los palcos que generó temor colectivo. Además, una mujer adulta presentó un cuadro de shock por la misma causa.

La celebración de las corralejas en El Espinal durante el fin de semana de San Pedro terminó abruptamente: ocho personas sufrieron lesiones y un joven fue asesinado en una riña, lo que llevó a las autoridades a cancelar los eventos taurinos y reforzar la seguridad en la plaza de toros Gilberto Charry - crédito El Reportero Pelachiva / Facebook

Heridos por embestidas y evacuación caótica

Dos asistentes fueron embestidos por un toro y requirieron traslado inmediato al hospital local debido a la gravedad de sus lesiones. Un tercer lesionado por el animal pudo ser atendido en el lugar, sin necesidad de traslado.

PUBLICIDAD

El resto de los incidentes se vincularon con el pánico que se desató cuando uno de los palcos presentó un movimiento inusual. En ese momento, varias personas intentaron desalojar la estructura apresuradamente. Tres de ellas sufrieron caídas desde una altura considerable y otras dos presentaron lesiones menores durante la evacuación.

El director de la Defensa Civil, mayor Luis Fernando Vélez, explicó que los equipos de socorro estuvieron atentos en el sitio, brindando asistencia a quienes lo necesitaron. “Cinco personas resultaron lesionadas cuando intentaban evacuar por el susto provocado por el movimiento en el palco”, precisó Vélez.

Las autoridades reforzaron la seguridad en la plaza Gilberto Charry y mantienen investigaciones tras los incidentes ocurridos durante las celebraciones de San Pedro - crédito La VOZ De El Espinal / Facebook

Homicidio y suspensión de las corralejas

El desenlace más trágico ocurrió el domingo, minutos antes de que iniciara una nueva función taurina. Una riña al interior de la plaza dejó como resultado la muerte de un joven de 23 años, quien fue atacado con un arma cortopunzante e identificado como Johann Camilo Rivera Palma. El coronel Jhon Vargas, comandante de la Policía del Tolima, confirmó que la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

PUBLICIDAD

Este hecho determinó la suspensión inmediata de la programación restante de las corralejas. Las autoridades que conformaban el Puesto de Mando Unificado tomaron la decisión de cancelar cualquier actividad prevista en la plaza, mientras la Policía Judicial inició las investigaciones para identificar y capturar al responsable del homicidio.

Un equipo especial de la Policía Nacional fue designado para el esclarecimiento del caso, mientras la zona se mantuvo acordonada y bajo vigilancia. Al mismo tiempo, se pidió colaboración a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en el proceso judicial.

La jornada de corralejas en El Espinal dejó ocho heridos y forzó la suspensión de las festividades taurinas tras una violenta riña con saldo mortal - crédito Gustavo Arias Peña / Facebook

Balance en Ibagué y medidas preventivas

Mientras tanto, en la ciudad de Ibagué, donde se celebraba el Festival Folclórico Colombiano, los reportes de la Defensa Civil señalaron que no se presentaron incidentes graves. La atención se concentró en casos de deshidratación, insolación y descompensación entre los asistentes a los desfiles, pero no fue necesario intervenir por situaciones de mayor gravedad.

PUBLICIDAD

El mayor Vélez destacó que la labor de los organismos de socorro permitió mitigar riesgos y brindar atención oportuna tanto en El Espinal como en Ibagué. A raíz de los sucesos en la plaza Gilberto Charry, las autoridades locales anunciaron que revisarán las condiciones de seguridad del escenario antes de permitir la reanudación de cualquier evento relacionado con las festividades de San Pedro.