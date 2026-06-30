El embarazo de Karina García y Kris R inspiró parodia de frutinovelas en redes sociales: “Cereza García y Coco R”

Una parodia viral recrea con frutas el momento en que la modelo anunció su embarazo al cantante, combinando humor, referencias familiares y guiños a figuras del entretenimiento digital - crédito @ luxurylife9836/ Instagram

La popularidad de la modelo Karina García y el cantante urbano Kris R volvió a encenderse en redes sociales luego de que se viralizara una recreación con formato de frutinovelas del momento en que la creadora de contenido anunció a su pareja que estaba embarazada.

El video, difundido a través de TikTok, convirtió una escena íntima de la pareja en un fenómeno digital, demostrando el alcance del humor y la creatividad en la cultura de internet.

En la parodia, la historia se adapta al característico estilo de las frutinovelas, un formato que utiliza frutas y verduras para representar a los personajes en situaciones cotidianas o de actualidad. En esta ocasión, Karina García es interpretada por una cereza, mientras que Kris R aparece como un coco, una elección que hace alusión de manera humorística al tamaño de su cabeza, un rasgo frecuentemente objeto de memes en las redes.

PUBLICIDAD

La producción no solo recrea el instante en que Karina le comparte la noticia a Kris R, sino que también representa la reacción de los hijos de la influencer, Valentino e Isabella. En la versión frutal, ambos pequeños expresan abiertamente su deseo de no tener más hermanos, un guiño que generó una ola de comentarios y risas entre los seguidores de la pareja.

Viralizan frutinovela del anuncio de embarazo de Karina García a Kris R - crédito @karinagarcialoficiall/ Instagram

En la parodia se refieren también a las burlas que ha recibido el cantante de trap por el tamaño de su cabeza, comentarios que se han hecho virales en redes sociales que se tocaron en el video. “Estoy muy feliz, pero me da miedo que nazca muy cabezón el niño”, dijo el personaje de Cereza García.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la mención a Yina Calderón. En la recreación, los personajes hacen un comentario sobre la necesidad de hacer público el embarazo antes de que “Gallina” —apodo que se refiere a la influencer— lo revele en redes sociales. Esta referencia conecta con la conocida reputación de Yina Calderón de anticipar noticias sobre la vida de otras figuras públicas antes de que ellas mismas lo confirmen. Ejemplos similares han ocurrido en el pasado con rumores sobre Aida Victoria Merlano y Lina Tejeiro, quienes también vieron sus noticias personales adelantadas por Calderón.

Ante la viralidad del video, que cuenta con más de 30 mil me gusta en redes sociales y millones de vistas, los usuarios no tardaron en reaccionar y dejar comentarios de todo tipo. “Karina viendo esto 😂😂😂“, ”Antes que gallina diga todo, muy bueno", “Ni la rosa de Guadalupe se atrevió a tanto”, “no se burlen de Kris R, que el es un padre CABEZA de familia”, “Neaaaaa que es esto 🤣“, (Sic), dicen las reacciones.

PUBLICIDAD

La noticia del embarazo sigue siendo tema de conversación, impulsada por la mezcla de humor viral y la franqueza con la que Karina García comparte su experiencia en redes sociales - crédito Karina García / Instagram

La noticia del embarazo de Karina García y Kris R sigue generando revuelo en redes sociales, no solo por la original frutinovela viralizada en TikTok que parodia el anuncio, sino por la sinceridad con la que la creadora de contenido ha compartido esta nueva etapa con sus seguidores.

Recientemente, la ex participante de La casa de los famosos Colombia decidió abrir su corazón y reveló detalles personales sobre cómo ha experimentado los primeros días de gestación de su tercer hijo, lo que añadió una nueva dimensión emotiva a la conversación digital.

En un video difundido en sus redes, Karina García confesó las dificultades que enfrenta con los cambios en su cuerpo. “Si yo le contara a ustedes cuántos kilos he subido, no me van a creer, obviamente yo sé que es normal, es normal mi reina que con esta barrigota nada te sirve”, expresó, mostrando tanto humor como vulnerabilidad. Aunque intentó tomarse los cambios con tranquilidad, admitió que la situación le ha resultado desafiante: “pero igual me da duro, mi ropita, mi ropita”, agregó, reflejando la mezcla de emociones que muchas mujeres atraviesan durante el embarazo.

PUBLICIDAD

Entre confesiones y humor, Karina García relató los cambios en su cuerpo y los síntomas que delataron su embarazo, mostrando la vulnerabilidad y autenticidad de esta etapa - crédito Karina García / Instagram

La modelo y empresaria también detalló algunos de los síntomas que la llevaron a sospechar de su embarazo antes de confirmarlo, revelando que la aparición de venas en la zona del pecho fue una de las señales más evidentes. “Vea esa fue una de las cosas que más me delató para que ustedes se dieran cuenta que yo iba a traer una bendición a este mundo, yo llamo a estas venas los caminos de la vida, juepucha, qué montón de venas que se están preparando para dar la lechita de mi bebé”, compartió mientras mostraba estos cambios a cámara.

A pesar de tener experiencia con la maternidad por sus hijos Isa y Valentino, Karina García aseguró que este embarazo se siente distinto y anunció que muy pronto realizará una transmisión en vivo para responder las preguntas de sus seguidores sobre cómo se enteró, los primeros síntomas y más detalles de esta nueva etapa.

PUBLICIDAD