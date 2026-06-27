USAR COL-1, el equipo colombiano de búsqueda de desaparecidos en La Guaira que rescató a menor de 11 años de los escombros de un edificio tras sismos en Venezuela

El equipo de búsqueda USAR COL-1 adelanta labores en el sector de La Guaira, uno de los más afectados - crédito Ungrd

El equipo USAR COL-1, conformado por especialistas en búsqueda y rescate de Colombia, mantiene operaciones en el estado La Guaira, la zona más afectada por los dos sismos en Venezuela (7.2 y 7.5), lograron la mañana del sábado 27 de junio el rescate con vida de un menor de 11 años que había quedadó atrapado entre los escombros de un edificio que se vino a tierra debido a la magnitud de los terremotos.

La delegación colombiana fue asignada por las autoridades venezolanas y cuenta con un total de 63 rescatistas y cuatro binomios caninos que participan en una intensa labor para encontrar más sobrevivientes entre los escombros de estructuras colapsadas.

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El episodio, que fue un bálsamo de esperanza en medio de las escenas de zozobra que se han compartido alrededor del planeta producto de la tragedia, provocó que se concentraran los esfuerzos en el rescate del niño, suministrándole agua para preservar sus condiciones mientras avanza la operación.

La misión por parte de los especialistas colombianos está prevista para diez días y es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bomberos, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Armada Nacional, Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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La Ungrd compartió en redes sociales los momentos de júbilo que se vivieron luego de hallar con vida al menor - crédito Ungrd

En el comunicado que emitió la entidad se precisó de paso, y una veza más, que todas las acciones de búsqueda y rescate de equipos colombianos en Venezuela requieren coordinación oficial con el Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro.

En paralelo, la Sala de Crisis Nacional, liderada por la Ungrd, evalúa el envío de un hospital de campaña y personal médico para ampliar la capacidad de atención en salud, según las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas.

Esta medida busca fortalecer la respuesta humanitaria y cubrir la demanda de servicios médicos en las zonas más afectadas.

Como parte de la operación humanitaria, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) realizó vuelos de apoyo en los que se repatriaron 47 ciudadanos colombianos que se encontraban en Venezuela, incluidos 19 niños deportistas.

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El anuncio del rescate del menor de 11 años se realizó la mañana del sábado 27 de junio de 2026 - crédito @UNGRD/X

Los mismos aviones Hércules C-130 que transportaron al equipo de rescate USAR COL-1 posibilitaron el regreso seguro de estos compatriotas.

La Cancillería de Colombia informó que, de acuerdo con reportes preliminares, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo, cifra que permanece en verificación y se actualiza en coordinación con las autoridades venezolanas.

Además, se habilitaron líneas de atención consular para asistir a los colombianos en Venezuela a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (Ciarc), disponible las 24 horas.

Próximamente se pondrá en marcha un centro de acopio para recibir alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad, enfocado principalmente en la población de la jurisdicción consular de los estados Miranda y La Guaira.

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Las personas que requieran orientación o asistencia pueden comunicarse al:

(+57 601) 382 6999, opción 2.

A la línea gratuita nacional 01 8000 938 000.

La línea gratuita en Venezuela 0800 100 7214.

Escribir al correo contactenos@cancilleria.gov.co.

El Gobierno nacional aclaró que no recibe donaciones en especie, sino aportes económicos a través de la Cruz Roja Colombiana, que canaliza la ayuda destinada a cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Declaraciones de Julio Bojacá, líder componente de búsqueda USAR COL-1 - crédito Ungrd

La campaña habilitada permite que quienes deseen contribuir lo hagan de forma segura y eficiente, en concordancia con los protocolos humanitarios establecidos.

La coordinación entre entidades colombianas y venezolanas continúa para garantizar la efectividad de las operaciones de rescate y la atención de la población damnificada, mientras el país vecino enfrenta las consecuencias de una de las emergencias más graves de los últimos años, en medio del paso de las horas y, con ello, del número de víctimas y estimados de pérdidas, mientras la delegación colombiana sigue sin cesar en los esfuerzos por dar con más sobrevivientes en el sector de La Guaira, uno de los más afectados por cuenta de los movimientos telúricos que han provocado el envío de ayudas por parte de varias naciones, incluidas EE. UU. y Colombia.

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