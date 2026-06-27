Colombia

Estiwar G denunció uso de publicaciones sin autorización en redes sociales apoyando a Abelardo de la Espriella y señaló a José Manuel Restrepo

El creador de contenido y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia acusó por medio de un video que han estado utilizando fragmentos de sus videos y los han “sacad de contexto”, en la antesala de los comicios presidenciales de segunda vuelta que dejaron vencedor a De la Espriella ante Iván Cepeda

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El creador de contenido tuvo la oportunidad de conversar con el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán - crédito @estiwar.g/IG

A poco más de una semana de la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta de elecciones presidenciales que se desarrolló en Colombia el domingo 21 de junio de 2026, el creador de contenido Luis Fernando Arias, reconocido en redes sociales por su personaje Estiwar G, hizo una grave denuncia sobre el uso de videos que él compartió semanas atrás, y que según lo que él mismo expuso, habrían sido utilizados por cuentas afines al “Tigre”.

Lo más delicado de lo que mencionó Arias es que uno de los perfiles que señaló el creador de contenido en el video que difundió el viernes 26 de junio fue el de la fórmula vicepresidencial de De la Espriella: José Manuel Restrepo.

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“Papi, están usando mis videos para campañas políticas sin mi autorización. Esta cuenta de aquí subió un video, un video mío editado y sacado de contexto, un video donde hablo de adicciones y este perfil apoya abiertamente al presidente electo”, inicia le grabación Estiwar G, haciendo referencia a la cuenta del analista político y económico Hugo Ruano (@hugoruanoc), y que el influencer y foodie y su apoyo abierto al nuevo jefe e Estado que asumirá el viernes 7 de agosto de 2026 y que sucede a Gustavo Petro.

El creador de contenido Luis Fernando Arias, más conocido como Estiwar G, mencionó nombres propios y compartió las cuentas que usaron fragmentos de sus videos, entre ellas la del vicepresidente electo José Manuel Restrepo - crédito @estiwar.g/IG

Más adelante, Estiwar G detalló lo que habría sido el uso de su imagen sin su consentimiento por parte del mismo Restrepo, que el 10 de junio de 2026 y en la antesala de los comicios, compartió un video desde su cuenta de X en el que a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la fórmula de Abelardo de la Espriella defendió la continuidad de los proyectos de movilidad en la capital, y criticando al Gobierno Petro por su gestión en materia de infraestructura en Bogotá luego de que se hicieron las primeras pruebas de los vagones que conformarán la primera línea del Metro, y en las que pudieron asistir periodistas y creadores de contenido, entre ellos Arias.

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Estiwar G compartió el video el viernes 26 de junio de 2026 - crédito @estiwar.g/IG
Estiwar G compartió el video el viernes 26 de junio de 2026 - crédito @estiwar.g/IG

“Y les tengo la cereza del pastel. La cuenta oficial del vicepresidente electo agarró un video mío hablando sobre el metro de Bogotá y lo utilizó así, a lo tártaro, para lo mismo, para hablar de propaganda política”, dijo Estiwar G en la grabación que recibió el respaldo de sus seguidores, y hasta le recomendaron que tomara acciones legales.

El influencer recalcó en el mismo video que su espacio en redes sociales no lo creó con el fin de que favoreciera campañas políticas.

“Señores, este canal es de gastronomía, de humor y de calle. Yo no hago videos para que otras personas los estén utilizando. En este canal no apoyamos campañas políticas, apoyamos directamente a la gente, a los emprendedores, sin intermediarios”, aseveró el también publicista y cantante.

Al final, Estiwar G dejó claro que desde su perfil “siempre los hemos motivado a tener criterio, a tener pensamiento crítico, a que no se dejen meter los dedos a la boca y a no creerse todo lo que aparece en las redes sociales”, finalizó el creador de contenido.

El creador de contenido también señaló al analista económico y político Hugo Ruano - crédito @estiwar.g/IG
El creador de contenido también señaló al analista económico y político Hugo Ruano - crédito @estiwar.g/IG

Qué dijo José Manuel Restrepo en su visita a las obras del Metro de Bogotá

Restrepo visitó en esa ocasión las obras de la primera línea del metro de Bogotá, donde presentó la propuesta de la llamada “Patria Milagro” y acusó al presidente Gustavo Petro de frenar el avance del tren elevado.

Desde el frente de las obras, el exministro de Hacienda señaló: “Una de las preocupaciones centrales de los bogotanos es la movilidad y en este gobierno no hubo apoyo a la movilidad de la ciudad de Bogotá”.

El vicepresidente electo añadió en dicho momento que la administración nacional ha dejado sola a la capital en materia de transporte masivo, relacionando la falta de recursos con el interés del presidente en modificar el diseño del metro elevado.

Restrepo sostuvo en el mismo video que aparecen dos planos que compartió Estiwar G cuando pudo entrar a uno de los vagones, que “por la soberbia de Petro, de que no pudo hacer lo que nunca hizo, que fue el metro de Bogotá. Él trató de acabar con esta línea, no dándole los recursos”.

- crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo visitó las obras de la primera línea del metro de Bogotá en plena recta final hacia la segunda vuelta presidencial - crédito @jrestrp/X

La propuesta de Restrepo y De la Espriella se centra en posicionar al futuro gobierno como aliado estratégico de los macroproyectos viales en la sabana de Bogotá.

Por lo anterior, el exministro de Comercio y Hacienda del expresidente Iván Duque, agregó el compromiso de su fórmula (De la Espriella) con la financiación de las principales troncales y trenes de cercanías, como el proyecto Calle 13, la Avenida Ciudad de Cali y el Regiotram de Occidente. “Nosotros nunca haríamos eso, porque el gobierno de Abelardo es amigo y será amigo de Bogotá”, aseguró Restrepo ante medios locales y en sus redes sociales.

La movilidad se plantea como un motor de desarrollo urbano y comercial, especialmente en las zonas del suroccidente de la ciudad, y por tal motivo el vicepresidente electo hizo hincapié acerca de la importancia de respaldar la terminación de la primera línea del metro, una obra que ya supera el 78% de ejecución y que, según cifras de la Alcaldía de Bogotá, cuenta con más de 15 kilómetros de viaducto elevado y un patio taller en Bosa que supera el 91% de avance.

El proyecto, de tipología 100% elevada, conectará nueve localidades a lo largo de 23,9 kilómetros.

El candidato vicepresidencial de Abelardo de la Espriella aseguró que las estaciones del metro impulsarán el comercio y el empleo en un video que compartió el 10 de junio, una semana después de que Estiwar G compartiera su contenido - crédito @jrestrp/X

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