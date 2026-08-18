Ministro de Defensa lanzó contundente advertencia a grupos armados tras el secuestro de tres policías: “El Estado no se arrodilla”

Una grabación muestra cómo sujetos armados interceptaron el vehículo de tres miembros de la Dijín sobre la vía Cúcuta-Ocaña y los obligaron a subir a otras camionetas bajo amenazas - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, lanzó un mensaje categórico a las organizaciones armadas ilegales tras el secuestro de tres funcionarios de la Policía Nacional en Norte de Santander. En sus declaraciones, enfatizó que la institucionalidad no cede ante la violencia.

Secuestro en plena vía y despliegue de la fuerza pública

El lunes 17 de agosto, tres integrantes de la Policía Nacional fueron interceptados y privados de la libertad mientras se desplazaban entre las ciudades de Ocaña y Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Los uniformados, mayor Fredy Alexis Russi González, patrullera Erika Tatiana Monroy y patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña, formaban parte del Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate), adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

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El vehículo hallado con impactos de bala y grafitis de Farc-EP orientó la investigación hacia disidencias- crédito @mindefensa / X

El hecho ocurrió en la zona rural conocida como La Curva, jurisdicción del municipio de Bucarasica, cerca de las 12:30 p. m.. Los policías, vestidos de civil y a bordo de un vehículo Chevrolet Spark rojo, fueron interceptados por sujetos armados que se movilizaban en dos camionetas.

Los agresores realizaron disparos de advertencia antes de obligar a los funcionarios a descender del automóvil, el cual fue hallado posteriormente con el vidrio trasero roto y grafitis alusivos a las Farc-EP. Esta evidencia orientó las primeras líneas de investigación hacia la posible autoría de disidencias de las Farc o del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos con presencia en la región.

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Advertencia del Gobierno nacional

A través de la red social X, el ministro Jorge Eduardo Mora rechazó enérgicamente el secuestro y confirmó que se dispusieron todas las capacidades de la fuerza pública para ubicar a los uniformados y garantizar su regreso con vida: “No descansaremos hasta encontrarlos”.

Jorge Eduardo Mora afirmó que el Estado no cede ante la violencia y ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para hallar a los policías - crédito @generaljmora / X

En el mismo mensaje, el general retirado fue enfático en advertir a los grupos ilegales: “Que les quede absolutamente claro: el Estado no se intimida, no se arrodilla y no retrocede. Quienes atenten contra nuestros soldados y policías y desafíen a la institucionalidad enfrentarán toda la fuerza del Estado y responderán ante la justicia. No habrá impunidad”.

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En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa Nacional reiteró que el hecho constituye una retaliación de los grupos armados ilegales frente a los resultados operacionales alcanzados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el Catatumbo y en Norte de Santander.

El Ministerio subrayó que, en el contexto de la cooperación internacional, se mantienen conversaciones con Estados Unidos y los países miembros de la coalición A3C para fortalecer el control fronterizo entre Colombia y Venezuela. Además, hizo un llamado a los grupos armados para que respeten la vida e integridad de los policías, asumiendo la responsabilidad por cualquier afectación, conforme al Derecho Internacional Humanitario.

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El Ministerio de Defensa vinculó el secuestro con una retaliación de grupos armados ilegales por los resultados operacionales en Catatumbo y Norte de Santander - crédito @mindefensa / X

A través de X, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, también reprochó el acto criminal y aseveró: “A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.

Investigación en curso y contexto regional

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda, incluyendo unidades especializadas en inteligencia y análisis forense en la zona de Bucarasica. Los investigadores analizan las rutas utilizadas por los secuestradores y las evidencias encontradas en el lugar de los hechos, entre ellas el video que muestra el momento exacto de la retención.

En el área operan estructuras armadas como el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, aunque ninguna de estas organizaciones se ha atribuido oficialmente el secuestro. El vehículo de los policías presentaba impactos de bala y grafitis con la leyenda “Farc-EP”, elementos que constituyen pistas clave en la investigación.

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