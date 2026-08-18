Icetex abrió 12 convocatorias en becas para maestrías, doctorados y cursos en ocho países en 2026: estas son las fechas para participar

El Icetex abrió una convocatoria de becas internacionales para colombianos en ocho países con programas de pregrado, maestría, doctorado y formación complementaria - crédito Infobae/Jesús Avilés

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El Icetex abrió una nueva convocatoria de becas internacionales para colombianos en ocho países, con programas de pregrado, maestría, doctorado y formación complementaria en áreas clave para el desarrollo profesional y académico.

La agenda de oportunidades para el segundo semestre de 2026 cubre Europa, América y Asia, con énfasis en la internacionalización, la cooperación interinstitucional y el acceso a educación de calidad en instituciones de reconocido prestigio mundial.

A través de alianzas con universidades y agencias de cooperación, el Icetex ofrece 12 programas académicos con becas y descuentos en matrícula, facilitando el acceso a estudios presenciales, virtuales o híbridos, e impulsando la formación de capital humano avanzado para el país.

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La agenda del Icetex para el segundo semestre de 2026 reúne 12 programas académicos con becas y descuentos en matrícula en modalidades presencial, virtual e híbrida - crédito Icetex

Reino Unido: maestrías en la University of Salford con descuentos y becas del 100 %

La University of Salford, en Manchester, otorga reducciones de £5,000 en la matrícula para diez estudiantes colombianos y una beca completa para el aspirante con mayor puntaje.

Los programas cubren áreas como animación, arte, tecnología creativa, ingeniería, gestión, inteligencia artificial, salud, música, negocios, periodismo y ciencias ambientales, todos con inicio en septiembre de 2027 y duración de un año. La convocatoria está abierta hasta el 26 de febrero de 2027.

Chile: maestrías y cursos cortos con beca total

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid) ofrece becas del 100% para maestrías en universidades acreditadas, con inicio entre marzo y septiembre de 2027. Áreas prioritarias incluyen astronomía, minería, energías renovables, ciencias antárticas, recursos marinos, comercio internacional, seguridad y políticas públicas. Las becas cubren matrícula, titulación, manutención, seguro y materiales.

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Chile concentra becas internacionales del Icetex con maestrías de Agcid al 100% y cursos sobre educación ambiental comunitaria y vulcanología - crédito Icetex

Agcid, Jica y el Ministerio del Medio Ambiente de Chile también ofrecen el curso híbrido “Desarrollo de Capacidades de Educación Ambiental Comunitaria”, dirigido a profesionales y funcionarios interesados en estrategias para enfrentar la triple crisis ambiental. El programa cubre matrícula, alojamiento, pasajes y viáticos.

En alianza con la Universidad de Chile y Jica, se abre el curso virtual “Vulcanología: Procesos, Amenaza y Mitigación en Contexto de Crisis”, orientado a profesionales en ciencias de la tierra, ingeniería y gestión del riesgo, con inicio en septiembre de 2026 y duración de cuatro semanas.

México: doctorados y maestrías en el Tecnológico de Monterrey

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ofrece becas del 100% para estudios de doctorado en política pública y becas de hasta el 50% para maestrías en ciencia de datos y políticas públicas. Los programas, de dos a cinco años, integran investigación, liderazgo, emprendimiento y vinculación internacional, en modalidad presencial y con titulación oficial.

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El Tecnológico de Monterrey en México otorga becas del 100 % para doctorado en política pública y apoyos de hasta el 50 % para maestrías - crédito Icetex

Estados Unidos: maestrías virtuales con beca del 60 %

La Broward International University (BIU) en Miami otorga 40 becas del 60% para maestrías virtuales en administración de negocios, inteligencia artificial, gestión deportiva, marketing digital, neurociencia aplicada a la educación e ingeniería de software, entre otras áreas.

Los programas inician en octubre de 2026 y tienen 18 meses de duración, facilitando el acceso a títulos oficiales estadounidenses desde Colombia.

España: becas del 60% para maestrías virtuales en la Universidad Europea y Unir

La Universidad Europea y la Universidad Internacional de La Rioja (Unir) ofrecen becas del 60% para maestrías online en múltiples áreas. Los programas inician entre septiembre y octubre de 2026, con duración de un año. Ambas instituciones destacan por su modelo académico innovador y su reconocimiento internacional.

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España suma becas del 60 % para maestrías virtuales en la Universidad Europea y Unir, mientras India abre un curso presencial para mujeres en economía circular - crédito Icetex

India: curso presencial en economía circular para mujeres

El Gobierno de la India abre la convocatoria “Circular Economy and Inclusive Growth (Ceig) – Women Only”, un curso presencial de 14 días en Hyderabad dirigido a mujeres profesionales, funcionarias y académicas. El objetivo es fortalecer el liderazgo femenino en economía ambiental, reciclaje y desarrollo sostenible, con enfoque en políticas inclusivas y buenas prácticas internacionales.

Singapur: curso corto sobre seguridad alimentaria

El Singapore Cooperation Programme ofrece el curso presencial “Food Security and Resilience”, del 11 al 15 de enero de 2027, para funcionarios públicos colombianos involucrados en políticas de seguridad alimentaria y resiliencia. El programa cubre estrategias, diversificación de cadenas de suministro, innovación tecnológica y alianzas internacionales.

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Singapur y Belice completan la convocatoria del Icetex con un curso sobre seguridad alimentaria y becas completas para certificación de inglés como segunda lengua - crédito Icetex

Belice: becas para certificación de inglés como segunda lengua

La Universidad de Belice concede 10 becas completas para el programa de Certificación de Inglés como Segunda Lengua (Cesl), con duración de 10 meses, dirigido a ciudadanos colombianos y de otros países de la región. El curso presencial inicia en enero de 2027 y cubre el total de la matrícula.

Finalmente, cada convocatoria establece requisitos específicos: nivel académico o profesional, dominio del idioma, documentación y plazos de postulación. Los interesados deben consultar el portal oficial del Icetex (en la opción de becas en el exterior) y en la web de las instituciones aliadas para detalles de cada programa, proceso de aplicación, beneficios y fechas límite.

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