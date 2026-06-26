Director de la Ungrd confirmó que la ayuda humanitaria enviada a Venezuela ya aterrizó: “Lamentamos la pérdida de vidas humanas”

El director de la Ungrd, Jaime Pava, ofrece declaraciones a medios de comunicación en Caracas. Esta cobertura periodística registra la llegada de ayuda humanitaria a Caracas, Venezuela, después de los terremotos del 24 de junio - crédito redes sociales/X

A las 3:30 a. m. del viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegaron desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) rumbo a Maiquetía, Venezuela, con una misión humanitaria tras los fuertes terremotos del 24 de junio.

Un equipo colombiano de búsqueda y rescate llegó al vecino país para sumarse a las tareas en zonas afectadas, con el objetivo inmediato de “salvar vidas”, dijo Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (Ungrd), en una entrevista con Caracol Radio.

Pava precisó que se trata del “grupo USAR uno”, integrado por 73 rescatistas y cuatro caninos, con personal especializado y certificado para operaciones complejas. “Este equipo es un equipo de personal especializado en temas de labores de búsqueda y rescate, que se conformó de diferentes entidades del sistema de respuesta”, afirmó.

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Venezuela tras dos días de los dos terremotos que cobraron la vida de casi 200 personas y más de 1000 heridos - crédiro Europa Press

El funcionario detalló que en el contingente hay rescatistas de bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército, Policía y Armada, provenientes de distintas regiones del país. “Son hombres y mujeres entrenados y que han sido certificados por Unisdar en labores que requieren un tipo de actividades complejas”, agregó.

Sobre el despliegue en el terreno, Pava indicó que el equipo avanzaba en el proceso de acreditación antes de quedar bajo coordinación local. “Estamos haciendo en este momento el proceso de acreditación y ponernos a disposición del comandante de las operaciones, que me habrá distribuido… las zonas que están afectadas”, explicó al medio.

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Según el director, el primer paso en el sitio será organizar la intervención con especialistas y definir accesos y prioridades. “Inmediatamente nos desplegaremos hasta el sitio para realizar la primera labor, que es la planificación de las actividades. Ahí hay un equipo de ingenieros, planificadores”, señaló.

Un equipo colombiano de búsqueda y rescate llegó a Venezuela para sumarse a las tareas en zonas afectadas, con el objetivo inmediato de “salvar vidas”, dijo Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia - crédito Ungrd

Consultado por los objetivos iniciales en una zona con daños estructurales, Pava destacó que cada escenario exige una evaluación específica. “Lo primero que tenemos que hacer efectivamente es tener un proceso de planificación exacto de labores a realizar”, dijo.

En esa línea, describió el tipo de riesgos habituales en este tipo de operaciones: “Los trabajos están siempre debajo de edificio que tienen un riesgo de colapso. Toda esa parte hay que evaluarla. Hay un patólogo que haría la evaluación. Hay que revisar el proceso por donde ingresar”.

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Pava remarcó que la prioridad es localizar sobrevivientes. “Lo primero acá es el tema que tiene que ver con el tema de salvar vidas. Donde haya vida, hay una esperanza y allí estamos dispuestos a contribuir en que cada vez tengamos menos personas que fallezcan”, afirmó.

El director también adelantó que Colombia prepara más envíos de apoyo, además del equipo Usar ya en territorio venezolano. “Estamos coordinando otro envío de ayudas humanitarias que tiene que ver con temas médicos, con asistencia humanitaria, que llegará en un segundo y tercer equipo”, indicó.

Embajador de Colombia en Venezuela señaló daños en el consulado tras terremotos en el país

El embajador indicó que las cosas iban más allá de ideologías políticas- crédito Colprensa

El miércoles 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 con epicentro cercano a Morón sacudieron la región centro-norte de Venezuela, generando repercusiones en varias zonas de Colombia. El personal diplomático colombiano en Venezuela no sufrió daños personales, aunque la sede consular de Chacaíto, en Caracas, registró afectaciones materiales. Según Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, “el personal diplomático y consular está sin ningún lío” y “el personal diplomático está a salvo”.

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No se reportaron colombianos afectados ni solicitudes de asistencia consular. Tampoco hubo incidentes con connacionales privados de libertad en Venezuela, según la información oficial. Las autoridades de ambos países desplegaron equipos para evaluar daños y coordinar la atención de la emergencia, con monitoreo constante por parte de los servicios diplomáticos colombianos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que continuará vigilando la evolución de la emergencia y mantendrá la coordinación con las autoridades venezolanas. La secuencia sísmica incluyó cuatro réplicas posteriores, que, según Rengifo, provocaron “caos en las calles”, aunque la situación “está retornando a la normalidad, entre comillas, pero hay mucha afectación”. La población permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos sismos. Hasta el momento, no se registraron víctimas fatales ni heridos entre ciudadanos colombianos, y los esfuerzos se centran en la recuperación y el monitoreo de posibles réplicas.

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