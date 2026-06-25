Colombia

Gobierno suspendió implementación de Zona de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba: estos son los motivos

La decisión, que afecta de forma directa a 400 integrantes del grupo armado, fue comunicada al cierre de una reunión en Bogotá con la participación de países mediadores, la Procuraduría General, la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA

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Clan del Golfo
Esta estructura armada reafirmó su compromiso de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro, en medio de la suspensión de la ZUT en Córdoba - crédito Colprensa

La Zona de Ubicación Temporal (ZUT) prevista para el Clan del Golfo en Tierralta (Córdoba) no entrará en operación el jueves 25 de junio, como se había anunciado inicialmente. Todo después de que el Gobierno informó que el mecanismo todavía no cumple las condiciones exigidas por la ley, siendo esta una decisión que suspende uno de los instrumentos de verificación del proceso de paz establecido con esta estructura.

La decisión, que afecta a 400 integrantes del grupo armado, fue comunicada al término de una reunión en Bogotá en la que participaron países mediadores, la Procuraduría General de la Nación, la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Al dar a conocer esta decisión no se detalló qué requisitos siguen pendientes, ni se fijó otra fecha para este traslado.

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Según se había establecido por parte de la oficina del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, el espacio había sido diseñado para facilitar “el tránsito del grupo armado hacia la desmovilización de manera gradual, incremental y progresiva”. Por la suspensión, ese esquema de concentración regulado por el Estado quedó en pausa, en medio del proceso de conversación sociojurídica con la estructura armada.

La Zona de Ubicación Temporal había sido dispuesta en Tierralta (Córdoba) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Zona de Ubicación Temporal había sido dispuesta en Tierralta (Córdoba) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La explicación entregada con respecto a la decisión fue que la zona “no cuenta aún con las condiciones establecidas en la ley” para su puesta en marcha. El efecto inmediato es que no comenzará el dispositivo previsto en Tierralta, aunque la mesa de conversaciones seguirá vigente y deberá pasar por un empalme con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, que recibió su credencial en la misma jornada.

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En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se había pronunciado sobre la actualidad de los procesos de negociación. “Diálogos socio jurídicos con organizaciones armadas ilegales se hacen bajo leyes existentes y con el objetivo de acortar la violencia y el asesinato en Colombia. Es la vida el eje de la política gubernamental y así será hasta el 6 de agosto", expresó el primer mandatario en la red social.

Alias Chiquito Malo - Clan del Golfo - Estados Unidos
Alias Chiquito Malo es el cabecilla del Clan del Golfo desde 2021 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gobierno mantuvo la mesa, pero aplazó el mecanismo central de concentración

Y es que uno de los aspectos que causó interrogantes fue la imposibilidad de activar la herramienta que debía ordenar sobre el terreno el proceso con el grupo armado. La ZUT era el escenario al que se esperaba el traslado progresivo de miembros del Clan del Golfo mientras avanzaban las conversaciones; aunque, pese al aplazamiento, la delegación del Gobierno nacional sostuvo su permanencia en el proceso de paz.

En su misiva, el Ejecutivo expresó su decisión de “permanecer y continuar en el proceso de conversación sociojurídica en curso y hacer el respectivo proceso de empalme con el nuevo gobierno del Dr. Abelardo de la Espriella”. Aunque Petro, en sus redes, también dijo que “no se examinarán decretos que presente el nuevo gobierno en el proceso de empalme y que rompan con los preceptos de violación de derechos humanos”.

Gustavo Petro rechazó declaraciones del general (r) Sanabria
En este mensaje, en el que había rechazado declaraciones el exdirector de la Policía, general (r) Hernán Sanabria, el presidente Gustavo Petro también se refirió a la actualidad de los procesos de diálogo - crédito @petrogustavo/X

Este anuncio de la oficina del comisionado de Paz mantiene abierta la negociación, pero delegó a la próxima administración una parte del desarrollo operativo del proceso. Aún estaría por verse cómo sería ese empalme y en qué momento podría retomarse la implementación de la zona, en relación con los diálogos sostenidos con uno de los grupos armados que opera en todo el país y cuyo cabecilla es alias Chiquito Malo.

Frente al anuncio, la delegación del grupo armado respondió con una señal de continuidad, aunque sin novedades sobre el cronograma suspendido. En su pronunciamiento, también reiteró su compromiso de “mantener la voluntad de paz y de cumplimiento de los compromisos suscritos en la ciudad de Doha”, de acuerdo con la reseña de El Tiempo, de acuerdo con las reuniones de septiembre y diciembre de 2025.

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