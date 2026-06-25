Colombia

Elecciones Colombia 2026, EN VIVO: tras recibir su credencial, Abelardo de la Espriella le dio plazo de un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

El futuro mandatario obtuvo su distinción luego de que se culminaran los escrutinios que ratificaron su victoria en las elecciones del 21 de junio

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La fórmula del movimiento Defensores de la Patria recibió sus credenciales como presidente y vicepresidente electo por parte del CNE y la Registraduría - crédito Sergio Acero/Reuters
La fórmula del movimiento Defensores de la Patria recibió sus credenciales como presidente y vicepresidente electo por parte del CNE y la Registraduría - crédito Sergio Acero/Reuters

Este miércoles 25 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la entrega de las credenciales como presidente y vicepresidente de Colombia a la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, para el periodo 2026 - 2030.

El acto oficial se realizó en Corferias (occidente de Bogotá), liderado por las autoridades electorales y seguidores del movimiento Defensores de la Patria.

Ambos dirigentes políticos fueron electos con cerca de 13 millones de votos, venciendo a la dupla oficialista Iván Cepeda y Aída Quilcué, sacando una diferencia de más de 250.000 sufragios.

Con esto, tanto De la Espriella como Restrepo se posesionarán formalmente el 7 de agosto en una sesión formal del Congreso de la República.

En pocas líneas:

18:15 hsHoy

Aida Quilcué aceptó su derrota tras el CNE confirmar el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Este sueño no termina”

La exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda destacó la fuerza alcanzada por el llamado bloque alternativo, convocó a un encuentro nacional de pueblos y subrayó la importancia de proteger derechos y territorios

Aida Quilcué agradeció el respaldo de trece millones de votantes y convocó a la defensa de los derechos sociales - crédito @aida_quilcue/X

Tras la certificación del triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), nuevas voces emergen desde la oposición para delinear el futuro político del país.

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18:05 hsHoy

Primeras declaraciones de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia

En su cuenta de X, el presidente electo Abelardo de la Espriella expresó su agradecimiento a sus electores por llevarlo a ocupar el cargo más importante de la nación.

“Recibo este mandato con profunda humildad, con gratitud hacia Dios y con la plena conciencia de la responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre mis hombros”, indicó el mandatario electo.

- crédito @ABDELAESPRIELLA/X
- crédito @ABDELAESPRIELLA/X
17:55 hsHoy

Pacto Histórico propuso un acuerdo nacional y confirmó su papel como oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

La colectividad también designó a los congresistas que liderarán las negociaciones para la conformación de comisiones y mesas directivas, y anunció el impulso de un ‘Frente Amplio por la Vida’ junto a sectores sociales y progresistas

El Pacto Histórico ratificó su respaldo a las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro y anunció la convocatoria a su primer congreso fundacional - crédito @MafeCarrascal/X
El Pacto Histórico ratificó su respaldo a las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro y anunció la convocatoria a su primer congreso fundacional - crédito @MafeCarrascal/X

La bancada del Pacto Histórico en el Congreso anunció que avanzará en la declaratoria formal de oposición al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, aunque reiteró su disposición a participar en la construcción de un gran acuerdo nacional y a mantener abiertos los canales de diálogo político.

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17:45 hsHoy

Jefe de campaña de Abelardo de la Espriella festejó entrega de credencial al presidente electo

Mauricio Gómez Amín, exsenador del Partido Liberal, expresó su satisfacción ante la entrega de credenciales al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

“Dios nos acompañe a construir la patria milagro”, declaró el excongresista, en medio del acto oficial.

- crédito Mauricio Gómez Amín/X
- crédito Mauricio Gómez Amín/X
17:35 hsHoy

Abelardo de la Espriella dijo que celebró con Keiko Fujimori y habló con la presidenta de Costa Rica sobre seguridad y narcotráfico: “¡Somos presidentes!”

El abogado informó sobre una conversación con Laura Fernández, presidenta de Costa Rica y la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori, en la que ambos se plantea defini una agenda para fortalecer la cooperación bilateral

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella aseguró que, tras las últimas elecciones en la región, él y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, compartieron la celebración de haber ganado en las urnas y resumió el intercambio con una frase: “¡Somos presidentes!”, según un comunicado de prensa fechado el 24 de junio de 2026.

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17:25 hsHoy

Petrismo alista sus cartas ganadoras para hacer oposición a Abelardo de la Espriella desde las alcaldías y gobernaciones

La corriente política de tendencia progresista busca competir con fuerza en Bogotá, Barranquilla, Antioquia, Valle del Cauca y Meta

Gustavo Petro se prepara para hacer frente a Abelardo de la Espriella en las elecciones regionales - crédito Composición fotografica: infopresidencia/X; Abelardo de la Espriella/X
Gustavo Petro se prepara para hacer frente a Abelardo de la Espriella en las elecciones regionales - crédito Composición fotografica: infopresidencia/X; Abelardo de la Espriella/X

Tras la derrota presidencial de Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella, el Pacto Histórico empezó a ordenar su estrategia para las elecciones regionales de 2027 con un objetivo explícito: convertir en poder territorial los más de 12.000.000 de votos obtenidos en todo el país.

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17:15 hsHoy

Centro Democrático celebró entrega de credencial a Abelardo de la Espriella

En una publicación hecha en su cuenta de X, el partido Centro Democrático felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, tras recibir las credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“El @CNE_COLOMBIA y la @Registraduria acreditaron a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo como Presidente y Vicepresidente de Colombia. El 7 de agosto comienza la recuperación de nuestra Patria”, escribió la colectividad.

- crédito @CeDemocrático/X
- crédito @CeDemocrático/X
17:06 hsHoy

Abelardo de la Espriella habló por primera vez tras recibir credencial como presidente electo de los colombianos: “No los defraudaré”

El evento que inició con la intervención del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, se dio en Corferias (Bogotá) este jueves 25 de abril de 2026

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieron credenciales del CNE como presidente electo y vicepresidente - crédito CNE/Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieron credenciales del CNE como presidente electo y vicepresidente - crédito CNE/Captura de pantalla

Frente a las autoridades electorales, líderes del Congreso y cientos de asistentes, Abelardo de la Espriella recibió la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.

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