Elecciones Colombia 2026, EN VIVO: tras recibir su credencial, Abelardo de la Espriella le dio plazo de un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

Este miércoles 25 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la entrega de las credenciales como presidente y vicepresidente de Colombia a la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, para el periodo 2026 - 2030.
El acto oficial se realizó en Corferias (occidente de Bogotá), liderado por las autoridades electorales y seguidores del movimiento Defensores de la Patria.
Ambos dirigentes políticos fueron electos con cerca de 13 millones de votos, venciendo a la dupla oficialista Iván Cepeda y Aída Quilcué, sacando una diferencia de más de 250.000 sufragios.
Con esto, tanto De la Espriella como Restrepo se posesionarán formalmente el 7 de agosto en una sesión formal del Congreso de la República.
En pocas líneas:
Tras la certificación del triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), nuevas voces emergen desde la oposición para delinear el futuro político del país.
Primeras declaraciones de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia
En su cuenta de X, el presidente electo Abelardo de la Espriella expresó su agradecimiento a sus electores por llevarlo a ocupar el cargo más importante de la nación.
“Recibo este mandato con profunda humildad, con gratitud hacia Dios y con la plena conciencia de la responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre mis hombros”, indicó el mandatario electo.
La bancada del Pacto Histórico en el Congreso anunció que avanzará en la declaratoria formal de oposición al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, aunque reiteró su disposición a participar en la construcción de un gran acuerdo nacional y a mantener abiertos los canales de diálogo político.
Jefe de campaña de Abelardo de la Espriella festejó entrega de credencial al presidente electo
Mauricio Gómez Amín, exsenador del Partido Liberal, expresó su satisfacción ante la entrega de credenciales al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo.
“Dios nos acompañe a construir la patria milagro”, declaró el excongresista, en medio del acto oficial.
El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella aseguró que, tras las últimas elecciones en la región, él y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, compartieron la celebración de haber ganado en las urnas y resumió el intercambio con una frase: “¡Somos presidentes!”, según un comunicado de prensa fechado el 24 de junio de 2026.
Tras la derrota presidencial de Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella, el Pacto Histórico empezó a ordenar su estrategia para las elecciones regionales de 2027 con un objetivo explícito: convertir en poder territorial los más de 12.000.000 de votos obtenidos en todo el país.
Centro Democrático celebró entrega de credencial a Abelardo de la Espriella
En una publicación hecha en su cuenta de X, el partido Centro Democrático felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, tras recibir las credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
“El @CNE_COLOMBIA y la @Registraduria acreditaron a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo como Presidente y Vicepresidente de Colombia. El 7 de agosto comienza la recuperación de nuestra Patria”, escribió la colectividad.
Frente a las autoridades electorales, líderes del Congreso y cientos de asistentes, Abelardo de la Espriella recibió la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.