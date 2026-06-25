Elecciones Colombia 2026, EN VIVO: tras recibir su credencial, Abelardo de la Espriella le dio plazo de un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

La fórmula del movimiento Defensores de la Patria recibió sus credenciales como presidente y vicepresidente electo por parte del CNE y la Registraduría - crédito Sergio Acero/Reuters

Este miércoles 25 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la entrega de las credenciales como presidente y vicepresidente de Colombia a la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, para el periodo 2026 - 2030.

El acto oficial se realizó en Corferias (occidente de Bogotá), liderado por las autoridades electorales y seguidores del movimiento Defensores de la Patria.

Ambos dirigentes políticos fueron electos con cerca de 13 millones de votos, venciendo a la dupla oficialista Iván Cepeda y Aída Quilcué, sacando una diferencia de más de 250.000 sufragios.

Con esto, tanto De la Espriella como Restrepo se posesionarán formalmente el 7 de agosto en una sesión formal del Congreso de la República.