Colombia

Brigitte Baptiste reveló cómo fue su transición y si actualmente es mucho más fácil definirse como una mujer trans

En su testimonio durante el mes del Orgullo Lgbti+, la directora de la Universidad EAN dijo que muchas pioneras que ya trabajaban en la calle han llegado a la vejez sin protección social

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La rectora de la universidad EAN recordó cómo se enfrentó a la idea de reconocerse diferente hace más de cinco décadas - crédito @callmehopepodcast/IG

Con motivo del mes del Orgullo Lgbti+, la rectora trans de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste, repasó su proceso de transición en el pódcast Call me hope pódcast y dijo que hoy la visibilidad se apoya en trayectorias anteriores.

“Yo creo que sí”, respondió cuando le preguntaron si ahora es más fácil para aquellas personas que quieren iniciar su proceso de transición.

Baptiste sostuvo en la conversación con Esperanza Gómez, reconocida por su trayectoria en la industria del cine para adultos, que sintió “mucha gratitud con mujeres trans que, en el momento en que yo comenzaba a tener conciencia de quién venía siendo, ya estaban en la calle, ya estaban trabajando, normalmente como trabajadoras sexuales”.

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También situó esos primeros referentes en los años 70 y describió qué ocurrió con muchas de ellas: “Que hoy en día están la mayoría jubiladas, entre comillas, digamos, retiradas, en condiciones muy precarias”.

"Las microcredenciales permiten a las personas acceder al mercado laboral temprano, sin esperar a obtener el título" dijo Baptiste en medio de entrevista con infobae - Crédito Diego Pineda / Colprensa
"Las microcredenciales permiten a las personas acceder al mercado laboral temprano, sin esperar a obtener el título" dijo Baptiste en medio de entrevista con infobae - Crédito Diego Pineda / Colprensa

El peso de las trayectorias anteriores

En ese relato, la académica señaló que su historia no empezó de cero y marcó una dificultad concreta de la época: “Yo siempre reconozco que hubo mujeres trans antes y que tal vez lo más difícil fue desarrollar el vocabulario para poder hablar incluso del tema”.

Al recordar conversaciones familiares de esos años, Baptiste citó una pregunta de su madre sobre el silencio que rodeaba el tema: “¿Por qué nunca acudiste a mí? ¿Por qué nunca yo te hubiera apoyado?”, y luego planteó la explicación que, según dijo, definía ese contexto: “Porque en 1970 nadie conocía ni siquiera las palabras”.

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Cómo cambiaron los términos

En el intercambio, Esperanza Gómez intervino para precisar el problema de los términos: “En los 70 el término trans no existía”, y Baptiste lo confirmó: “No existía, no. Que yo recuerde, no existía”.

Brigitte Baptiste cuestiona el uso oportunista de la identidad de género en cargos públicos - crédito Colprensa
Brigitte Baptiste cuestiona el uso oportunista de la identidad de género en cargos públicos - crédito Colprensa

Consultada sobre cuándo comenzaron a usarse en Colombia palabras como “transgénero” o “transexual”, Baptiste ubicó ese cambio en la década siguiente: “Yo creo que hacia los 90, transexual primero y travesti”, y añadió sobre esas denominaciones: “Tiene cada uno su connotación, pero pues los acepto todos, me parecen maravillosos”.

Un poco de la historia de la comunidad Lgbti+ en Colombia

Desde 1981, las relaciones homosexuales dejaron de ser consideradas delito en el país. Sin embargo, la protección legal no garantiza una vida libre de prejuicios ni asegura el respeto pleno de los derechos. Las personas LGBT+ aún enfrentan situaciones de exclusión en el trabajo, la familia y el acceso a servicios básicos.

El fotógrafo Manuel Antonio Velandia Mora, pionero en la defensa de los derechos de esta comunidad, recordó para Infobae Colombia cómo surgió el primer movimiento de liberación homosexual en Colombia. “El 9 de abril de 1977 hicimos la primera reunión de lo que más tarde sería el movimiento de Liberación Homosexual en Colombia”, relató Velandia. Aquella fecha marcó el inicio de una lucha fundamental para el cambio social y legal en el país.

Primera marcha, aparece Leon Zuleta
Primera marcha LGBTI+ en Colombia en la que aparece León Zuleta, precursor del movimiento Lgbt - crédito Manuel Antonio Velandia

Velandia explicó que, en esa época, la homosexualidad se encontraba penalizada en el Código Penal. Descubrir la propia orientación sexual implicaba el riesgo de ser considerado delincuente únicamente por amar de manera diferente. El temor y la clandestinidad dominaban la vida de muchas personas.

Las experiencias de discriminación y violencia muestran la necesidad de transformar la cultura y fortalecer el respaldo institucional.

Quienes participaron en las primeras acciones colectivas insisten en la importancia de la memoria y la visibilización. Rememorar los riesgos asumidos y las barreras enfrentadas sirve para comprender la magnitud de cada conquista y la urgencia de continuar la defensa de los derechos humanos.

Aunque el mes del orgullo haya terminado, la lucha por la igualdad y la dignidad de la comunidad LGBT+ sigue siendo una tarea pendiente en Colombia.

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