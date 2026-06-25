Vecinos denuncian a un domiciliario de reconocida ‘app’ por presuntos actos obscenos en un parque de Engativá, en Bogotá

Vecinos de Las Ferias en Engativá denunciaron presuntos actos obscenos de un domiciliario con una maleta de Rappi en un parque de Bogotá. - crédito Pasa en Bogotá/X

Momentos de fuerte malestar sacudieron a la comunidad de Las Ferias, en el occidente de Bogotá, luego de que varios vecinos denunciaran en redes sociales la presencia de un hombre que habría realizado actos obscenos a plena luz del día en un parque frecuentado por menores.

La preocupación se intensificó al identificarse que el presunto responsable portaba una maleta de reparto de la plataforma Rappi.

La escena, registrada en la localidad de Engativá, provocó la reacción inmediata de las familias del sector. Según relataron los testigos, el individuo fue sorprendido en una actitud inapropiada mientras permanecía en el espacio público.

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Los padres de familia advirtieron que varios niños y jóvenes estaban presentes en el momento de los hechos, lo que elevó la alarma entre quienes transitaban o disfrutaban del parque.

Vecinos y residentes manifestaron su rechazo y exigieron respuestas rápidas de las autoridades. Solicitando mayor presencia policial, la comunidad pidió que se identifique al presunto implicado y se esclarezcan los detalles del incidente.

Residentes de Engativá afirmaron que el hombre fue visto con una actitud inapropiada en un espacio público de Las Ferias - crédito REUTERS/Edgard Garrido/Captura video

La denuncia pública generó una oleada de comentarios en redes sociales y motivó a los habitantes del barrio a exigir la intervención de la Policía. Según expresaron algunos de ellos, este tipo de conductas representa un riesgo directo para la seguridad y tranquilidad de las familias que acostumbran visitar los parques.

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“Más marica el que lo graba en lugar de bajar con un cuchillo y ya”; “Vida HP, yo veo alguien así y lo cojo a pata, o a palo al 100..”; “Pero se ponen es a grabar y no lo cogen a palo”; “Grabas , pero no llamas , no avisas , no bajas a hacer nada en fin. Por dios”; “Completa representación de lo mierda qué es Rappi, la peor aplicación de domicilios, llena de venezolanos sucios y ladrones, no utilizar más esa porquería es lo que todos debemos hacer”; “Me imagino que ni siquiera se lavo las manos para entregar el domicilio”: fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

De acuerdo con la normativa vigente, los actos de exhibicionismo o comportamientos obscenos en lugares públicos pueden derivar en sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Si la conducta afecta a menores de edad, la reglamentación prevé consecuencias más severas para quienes resulten responsables. En este caso, la comunidad espera que se apliquen los procedimientos correspondientes para proteger a los niños y restablecer la confianza en los espacios de esparcimiento del barrio.

El hecho denunciado ocurrió a plena luz del día en una zona de Bogotá frecuentada por niños y jóvenes - crédito Perú Retail

Actualmente, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Los residentes permanecen atentos a la evolución de la investigación y mantienen la exigencia de vigilancia reforzada en parques y zonas infantiles, con el objetivo de garantizar ambientes seguros para todos los vecinos.

Domiciliario de Rappi fue captado masturbándose en plena calle en Bogotá: “Cochino, abusador”

La difusión de un video de acoso sexual en vía pública generó una oleada de reacciones en el barrio Santa Isabel, en Los Mártires, Bogotá. El registro, grabado por una mujer el 16 de marzo de 2026, muestra a un hombre con casco y maleta de Rappi que, según la denunciante, se masturbó en plena calle antes de huir cuando fue increpado.

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Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron indignación en redes sociales. Diversos usuarios expresaron su rechazo, mientras otros pusieron el foco en la empresa de domicilios, preguntándose por la idoneidad de sus repartidores.

El incidente, ocurrido en horas de la tarde, quedó evidenciado en el video donde la afectada lo confronta con gritos: “No te da pena, cochino. Abusador. Ahí hay un hombre masturbándose”. El hecho, que involucró a un repartidor identificado solo por el uniforme y la maleta, llevó a cuestionamientos sobre la seguridad en el espacio público y el control de antecedentes en plataformas de entregas.