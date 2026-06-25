Por qué Colombia registra tantos sismos y cuáles son las ciudades más expuestas a un gran terremoto

Los científicos sostienen que la incertidumbre se limita al momento en que se presentará un evento de gran magnitud, en un país que reporta miles de movimientos telúricos cada mes - crédito Visuales IA

Los sismos en Colombia forman parte de la vida cotidiana del país, que registra miles de movimientos telúricos cada mes por su ubicación sobre una compleja red de placas tectónicas. Para los expertos, la pregunta no es si volverá a ocurrir un terremoto de gran magnitud, sino cuándo sucederá.

Las zonas con mayor amenaza sísmica en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se ubican en la cordillera Occidental, la cordillera Central y parte del sur del país; entre las ciudades más expuestas figuran Cali, Popayán, Pasto, Armenia, Pereira y Bucaramanga, todas cerca de estructuras geológicas que elevan el riesgo de movimientos fuertes.

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Los estudios de amenaza sísmica desarrollados en el país sitúan en los niveles más altos de riesgo a las regiones atravesadas por esas franjas montañosas.

Esa exposición se relaciona con la cercanía a sistemas de fallas geológicas y zonas de subducción.

Los análisis ubican el riesgo más alto en franjas montañosas y en el sur, donde la cercanía a fallas y a zonas de subducción eleva la probabilidad de sacudidas intensas en varias regiones - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia

Bogotá también se encuentra en una región donde puede ocurrir actividad sísmica. Su nivel de amenaza es inferior al de algunas ciudades del occidente colombiano.

Las ciudades y regiones con mayor amenaza sísmica

La experiencia histórica muestra el alcance de esa vulnerabilidad. Los terremotos de Popayán en 1983, Murindó en 1992 y el Eje Cafetero en 1999 dejaron cientos de víctimas, miles de viviendas destruidas y profundas consecuencias económicas y sociales.

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El nido sísmico de Bucaramanga

Uno de los fenómenos que más llaman la atención de los científicos es el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, localizado bajo el departamento de Santander.

La investigadora y exdirectora del Servicio Geológico Colombiano (SGC) Martha Liliana Calvache, quien fue directora del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó en diálogo con El País de Cali que esa zona concentra una actividad sísmica por la interacción de estructuras geológicas profundas.

Los estudios señalan también a Pasto, Armenia, Pereira y Bucaramanga, por su proximidad a estructuras geológicas activas, dentro de áreas donde la amenaza es mayor que en la capital del país - crédito Luisa González / Reuters

Los estudios científicos han identificado allí una concentración de sismos entre 140 y 180 kilómetros de profundidad. Esa condición lo sitúa entre los nidos sísmicos del planeta con mayor actividad. La región registra decenas de movimientos diarios y muchos resultan imperceptibles para los habitantes. Se mantiene como uno de los focos sísmicos más observados del país.

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¿Por qué no se pueden predecir los terremotos y qué sí se puede hacer?

La posibilidad de anticipar un gran sismo es una de las preocupaciones más frecuentes cada vez que ocurre un temblor fuerte. La comunidad científica coincide en que no existe tecnología capaz de predecir cuándo ocurrirá un terremoto, aunque sí es posible identificar áreas de riesgo, estudiar fallas geológicas y fortalecer el monitoreo.

Lo que sí permiten los estudios es identificar las zonas de mayor amenaza, estudiar el comportamiento de las fallas geológicas y mejorar los sistemas de monitoreo para reaccionar con mayor rapidez cuando ocurre un evento.

Ese trabajo busca mejorar la capacidad de respuesta. El SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres insisten por eso en fortalecer la cultura de prevención.

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El Gobierno colombiano ofrece apoyo a Venezuela tras el sismo de 7,5

Colombia ofrece ayuda a Venezuela tras el sismo de 7,5 que sacudió el centro-norte de ese país el miércoles 24 de junio, una emergencia que dejó reportes preliminares de daños estructurales, personas heridas y evacuaciones masivas, y que llevó al Gobierno colombiano a activar sus capacidades de respuesta para una eventual asistencia humanitaria y operativa.

Pedro Sánchez anunció la activación de capacidades del Sector Defensa para apoyar las labores de atención y respuesta ante la emergencia en Venezuela. - crédito @PedroSanchezCol/X

El principal movimiento fue ubicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos al noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, con una profundidad aproximada de 13 kilómetros, una condición que aumentó la intensidad con la que fue sentido en amplias zonas de Venezuela y en regiones fronterizas de Colombia.

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Antes, el Servicio Geológico Colombiano había informado un evento de magnitud 7,0 registrado a las 17:04, con epicentro cercano a la costa venezolana.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez anunció que el Gobierno activó las capacidades del sector Defensa para apoyar al país vecino en las labores de atención a los afectados.

El funcionario expresó solidaridad con las víctimas y sostuvo que Colombia está preparada para brindar asistencia si las autoridades venezolanas la requieren.

“Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias”, señaló Sánchez. Luego precisó: “Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la Ungrd, para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos. Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la Ungrd”.

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