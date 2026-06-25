Tras derrota de Iván Cepeda, Daniel Rojas propone reorganizar el Pacto Histórico y que Petro asuma la presidencia

Daniel Rojas Medellín expresó su intención de votar por Gustavo Petro para la presidencia del partido en la próxima asamblea fundacional. - crédito cortesía Presidencia

La derrota de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial frente a Abelardo de la Espriella ha provocado un llamado a la reorganización de las fuerzas progresistas en Colombia. Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, propuso consolidar el Pacto Histórico como partido-movimiento y convocar a Gustavo Petro para que asuma la presidencia de la colectividad.

El planteamiento surge en un contexto de alta tensión política y busca mantener la cohesión del sector progresista tras el revés electoral.

El comunicado de Daniel Rojas: unidad y reorganización

A través de un comunicado difundido este miércoles 24 de junio, Rojas Medellín se dirigió a los más de doce millones setecientas mil personas que apoyaron la propuesta progresista, subrayando que constituyen la principal fuerza política del país. El ministro remarcó: “El Presidente Gustavo Petro cumplió con su mandato” y defendió la gestión del gobierno saliente, destacando la transformación estructural iniciada en el modelo económico y social.

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Según el propio Rojas, el gobierno logró sacar a más de 4 millones de personas de la pobreza y proyecta llegar a 5 millones al cierre de 2026 con el impacto del salario vital y las reformas sociales. “Le dimos dignidad al pueblo”, afirmó en el documento, reiterando los logros del ejecutivo anterior.

El comunicado plantea que el Pacto Histórico debe consolidarse como un partido-movimiento con democracia interna y mayor participación social. - crédito Colprensa

Relevancia del Pacto Histórico como fuerza política

El comunicado enfatizó que consolidar el Pacto Histórico como partido-movimiento es ahora la tarea más urgente para las fuerzas vivas del progresismo. Rojas propuso que el partido integre de manera efectiva a las juventudes y movimientos sociales, permitiendo que estos sectores asuman la dirección política. El ministro consideró que el Pacto Histórico debe convertirse en un instrumento contemporáneo, capaz de enfrentar los desafíos de la “poli crisis” que atraviesa la humanidad.

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“Un partido de mayorías y no de cúpulas”, sostuvo Rojas, señalando la importancia de abrir espacios de participación real para quienes apoyaron la propuesta de gobierno. El ministro abogó por un modelo de partido donde prime la democracia interna y la acción colectiva, asegurando que las decisiones estratégicas emanen de la base social y no de los liderazgos tradicionales.

Propuesta de asamblea y llamado a elegir a Petro

Como militante y miembro fundador de Colombia Humana, Rojas solicitó en el comunicado que se convoque de inmediato una asamblea fundacional del Pacto Histórico. De acuerdo con el ministro, este encuentro permitiría formalizar la estructura del partido y garantizar la representación de los sectores progresistas en la dirección.

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En el documento, Rojas también planteó la necesidad de celebrar elecciones internas para definir la presidencia y los cargos directivos de la colectividad. En ese marco, expresó su intención de votar por Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente del partido, reconociendo el liderazgo e influencia del actual mandatario dentro del movimiento.

El presidente Gustavo Petro fue propuesto por Daniel Rojas para asumir la presidencia de la nueva estructura partidaria. - crédito REUTERS/Enea Lebrun

Perspectivas para el progresismo colombiano

La propuesta de Rojas llega en un momento en el que el sector progresista evalúa su futuro tras la derrota electoral. El ministro subrayó que el Pacto Histórico debe consolidarse como el vehículo para defender la obra del gobierno y proteger los intereses del pueblo colombiano. “Es el instrumento para luchar por un programa de cambio estructural de la economía colombiana que será más necesario que nunca”, afirmó.

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Rojas advirtió sobre la necesidad de prepararse para los desafíos venideros y de reponerse del “desastre”, en referencia a los resultados de la elección presidencial. El mensaje busca movilizar a la militancia y reconstruir el proyecto político desde una perspectiva de apertura, pluralidad y democracia interna.

Mensaje en el que Daniel Rojas llama a convocar una asamblea fundacional y a fortalecer la representación de las bases en la colectividad. - crédito @DanielRMed/X

Contexto de la derrota de Ivan cepeda

La propuesta de Daniel Rojas se conoce días después de la derrota de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Según el escrutinio nacional del Consejo Nacional Electoral (CNE), Iván Cepeda obtuvo 12.708.312 votos, 400 menos que los registrados en el preconteo electoral. Por su parte, Abelardo de la Espriella alcanzó 12.960.166 sufragios, lo que representó un aumento de 624 votos frente a los resultados preliminares.

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Con estas cifras definitivas, la diferencia entre ambos candidatos fue de 251.854 votos, margen que confirmó la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial.