Alias Nain, líder de Los Pachenca, apareció celebrando la victoria de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Que viva Colombia”

El líder de las Acsn estuvo acompañado de su pareja sentimental - crédito Daniel Becerril - Reuters/Captura de Pantalla IG

La selección Colombia ha comenzado positivamente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos.

Con dos victorias ante Uzbekistán (3-1) y la República Democrática del Congo (1-0), el equipo sudamericano aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la cita mundialista, aunque todavía le resta un duelo ante Portugal donde se definirá si será el líder del grupo K.

La actuación de la Tricolor ha generado emoción entre los colombianos, quienes mantienen la ilusión de que el combinado nacional llegue a instancias lejanas del torneo mundialista. Sin embargo, la participación del equipo cafetero también ha expuesto la alegría entre los integrantes de grupos armados ilegales del país.

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Ese es el caso de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, señalado cabecilla del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) también conocido como Los Pachenca.

En sus redes sociales, el líder armado aprovechó el encuentro del seleccionado ante República Democrática del Congo para difundir varias fotografías junto con su pareja sentimental Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’ desde una casa finca cuya ubicación exacta no fue revelada.

Pérez Toncel apareció en dos publicaciones hechas el 24 de junio de 2026, mientras veía el partido. La primera fue cuando celebró el gol convertido por el defensa Daniel Muñoz que le dio la victoria a Colombia. En una de ellas escribió: “Que viva Colombia que viva la selección vamos Colombia, somos Colombia, somos Guajira”.

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En otra imagen, citada por El Heraldo, apareció junto a Tarazona con otro mensaje: “Preciosa Tarazona vamos Colombia uno más 2-0 vamos Colombia”. No obstante, la anotación, que había sido convertido por el delantero Luis Díaz, fue anulada por posición ilícita del jugador.

La reaparición provocó numerosas reacciones entre usuarios que siguen la situación de orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira. Parte de los comentarios cuestionó cómo seguía publicando mientras avanzan operativos de búsqueda en la región Caribe.

Por el momento, las autoridades no han emitido pronunciamientos sobre esas imágenes ni sobre el lugar desde donde fueron hechas.

Amenazas e intimidaciones en Riohacha

Esta no es la primera vez que alias Naín o Bendito Menor aparece en sus redes sociales.

El 18 de junio de 2026, el líder de las Acsn o Los Pachenca apareció en varios videos recorriendo las calles de Riohacha con hombres armados y mensajes contra presuntos rivales, lo que generó temor entre habitantes y comerciantes.

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“Aquí estamos en el Dividivi (corregimiento de Riohacha). Estamos es patrullando por todos lados. Llegó la hora. Puros conquistadores. Vamos a ver que es lo que es”, manifestó Pérez Toncel en la grabación.

En otro momento de los videos, Naín Pérez afirmó: “A partir de hoy, nosotros no vamos a cobrarle más ni nos vamos a lucrar más de los comerciantes, ni de los pequeños, ni de los medianos, ni de la gente emprendedora. Vamos a estar para el pueblo, para servirle al pueblo y para la gente de nosotros”.

Del mismo modo, se conoció un video difundido por medios locales en el que hombres armados llegaron a una vivienda del barrio Siete de Agosto e intimidaron a sus ocupantes mientras preguntaban por alias Danielito, señalado por ‘Bendito Menor’ de estar detrás de las intimidaciones contra la población guajira.

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“Aquí estamos en el siete de agosto, dándole raqueta a todos estos hijueputas (sic). sin placa, que hace (una moto) sin placa (...) díganle a Danielito que salga, va a pagar por todas esas muertes inocentes (...) No va a pasar nada, echen para adentro. Díganle a Danielito que salga de la cueva”, expresó alias Naín.

En las imágenes aparece una persona arrodillada, con las manos en la cabeza, que pide que le perdonen la vida. El cabecilla habló también de una mal llamada “limpieza social” contra “chirretes, atracadores, extorsionistas y asesinos de comerciantes (sic)”.

Medidas de seguridad y antecedentes en La Guajira

Los videos coincidieron con una jornada violenta en Riohacha que incluyó el homicidio del ciudadano venezolano Yonny Ramón Chirinos Marchán en Dividivi. La Policía situó ese crimen hacia las 7:50 del miércoles 17 de junio, cuando hombres armados entraron por la fuerza a un inmueble y dispararon contra la víctima.

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Ante lo ocurrido, las autoridades anunciaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar lo ocurrido en Riohacha y definir medidas.

Antes de la difusión del material audiovisual, la fuerza pública mantuvo operaciones de control territorial tras combates en la vereda Quebrada del Sol, en zona rural de Santa Marta, y después se produjeron bloqueos en la Troncal del Caribe que dejaron incomunicados a Magdalena y La Guajira por más de 24 horas entre el 15 y el 16 de junio.

Sobre este sujeto pesa una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicarlo y capturarlo.