El papa León XIV envía 100.000 euros de ayuda de emergencia a Venezuela

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los edificios dañados tras el terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

El papa León XIV destinó 100.000 euros a Venezuela a través de la Limosnería Apostólica como primera contribución de emergencia tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles, dejando al menos 188 muertos y más de 1.500 heridos, según informó Vatican News.

El pontífice tomó la decisión tras mantener contacto directo con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo. Los fondos se canalizarán a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

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Los dos sismos se registraron con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, lo que el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos calificó como un “doblete sísmico”: un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi de forma simultánea en la misma zona. La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que las autoridades han contabilizado al menos 30 réplicas desde los movimientos principales; el balance de víctimas es aún provisional.

El obispo de la diócesis de La Guaira, monseñor Pablo Modesto González Pérez, describió una situación de colapso total en esa zona costera del norte del país, declarada “zona de desastre natural”. “Estamos sin electricidad y hemos sido todos afectados. En el seminario se han derrumbado muchos muros”, relató según Vatican News.

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El arzobispo de Caracas precisó, tras una visita técnica, que la catedral y una docena de templos de la capital presentan graves daños estructurales. Biord Castillo añadió que las parroquias han abierto sus puertas para acoger a familias que perdieron sus hogares, y señaló que el impacto humano habría sido peor de no haber coincidido con un día festivo.

Papa León. REUTERS/Yara Nardi

La comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda desde las primeras horas del jueves. México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional; la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo. Chile anunció el envío de equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.

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Estados Unidos desplegará equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax, Virginia, y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y que Washington evaluará posteriormente su colaboración en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.

Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos. Países Bajos enviará al menos 60 especialistas —entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate— y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.

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Panamá, República Dominicana y El Salvador también anunciaron el envío de rescatistas, mientras Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía y Defensa Civil para un eventual despliegue. Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay también ofrecieron ayuda a Caracas.

Personas buscan víctimas entre los escombros de edificios derrumbados tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) se declaró “completamente movilizada” y coordina el despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) señaló que está preparado para ampliar su asistencia conforme se conozca el alcance de las necesidades, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.

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La Unión Europea activó el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa. China aseguró estar dispuesto a proporcionar “toda la ayuda” a su alcance, mientras Rusia expresó su solidaridad con el “amigo pueblo venezolano” y afirmó que atenderá “con prontitud” cualquier solicitud de asistencia.

Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados. El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares para apoyar las labores de World Central Kitchen, organización humanitaria que ya se moviliza para distribuir alimentos en las zonas afectadas.

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El cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, comenzó a afectar las comunicaciones aéreas internacionales. Las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelaron este jueves sus vuelos entre Madrid y Caracas.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.

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