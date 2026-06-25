Petrismo alista sus cartas ganadoras para hacer oposición a Abelardo de la Espriella desde las alcaldías y gobernaciones

Gustavo Petro se prepara para hacer frente a Abelardo de la Espriella en las elecciones regionales - crédito Composición fotografica: infopresidencia/X; Abelardo de la Espriella/X

Tras la derrota presidencial de Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella, el Pacto Histórico empezó a ordenar su estrategia para las elecciones regionales de 2027 con un objetivo explícito: convertir en poder territorial los más de 12.000.000 de votos obtenidos en todo el país.

Ese reacomodo ya tiene plazas definidas y nombres en circulación. El petrismo busca competir con fuerza en Bogotá, Barranquilla, Antioquia, Valle del Cauca y Meta, territorios donde la izquierda midió su caudal o donde pretende recuperar espacio después de las presidenciales, revelaron fuentes del Pacto Histórico a El Tiempo.

En Barranquilla aparece el nombre del ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque Cepeda lo había apartado de la campaña por las investigaciones que tiene en su contra, al igual que a Roy Barreras. A ambos, de todos modos, se les atribuyó en el pasado un papel en el triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta de 2022 por las alianzas que ayudaron a tejer, por lo que no descartan un posible apoyo del partido de izquierda de cara a los comicios en la capital del Atlántico.

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La apuesta en esa ciudad tiene una lógica electoral concreta. Cepeda obtuvo allí 375.178 votos en segunda vuelta, frente a 309.652 de su rival, que había cerrado campaña en la capital del Atlántico. Benedetti ya dejó abierta esa posibilidad. Después de una reunión con miembros del Pacto Histórico en marzo de 2026, dijo a medios: “Yo tengo ganas si ustedes me apoyan”.

Bogotá concentra la disputa interna más visible del petrismo

Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo serían las dos principales opciones para representar al Pacto Histórico en las elecciones en Bogotá - crédito @CarlosCarrilloA/X

La capital del país también perfila una competencia intensa dentro del oficialismo. En Bogotá suena Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que presentó su renuncia el 5 de junio de 2026 para hacer campaña por Cepeda, pese a que tenía una suspensión de la Procuraduría General de la Nación por participación en política.

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Carrillo buscaría el aval del petrismo frente a nombres como Susana Muhamad, exministra de Ambiente, y el exsenador Gustavo Bolívar, cuya aspiración presidencial fue frenada por Petro. Del otro lado aparece Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, que superó el millón de votos, en su mayoría en Bogotá, durante la Gran Consulta por Colombia.

Antioquia, Valle y Meta integran el mapa para recuperar o disputar poder regional

En Antioquia, donde De La Espriella se impuso con amplitud, el Pacto Histórico también estaría armando una estrategia para recuperar terreno y repetir la llegada de un alcalde de izquierda como Daniel Quintero.

En ese departamento también se menciona una posible alianza con el exsenador conservador Carlos Trujillo, que renunció hace pocos días a esa colectividad. Fuentes en Antioquia, citadas por el diario, sostienen que podría recibir el aval del Pacto Histórico o de otro partido de izquierda.

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En el Valle del Cauca uno de los nombres en evaluación es Alexánder López Maya, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) entre marzo de 2024 y febrero de 2025. El actual senador del Pacto Histórico, cercano a Petro y jefe de debate en la campaña vicepresidencial de Aida Quilcué, podría llegar a una candidatura a la gobernación.

Alexander López Maya ha tenido acercaminetos con el Pacto Historico y Gustavo Petro - crédito Colprensa y Chepa Beltran/Vwpics/Europa Press

López Maya se refirió públicamente a esa posibilidad: “Yo voy a estar donde tenga que estar. Son temas que hemos venido hablando con la comisión política, con Iván, con Aida (...) hoy la izquierda y el progresismo son mayorías en el Valle del Cauca”. También fue una ficha de la campaña Petro Presidente 2022 y cercano a Francia Márquez.

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En ese mismo departamento circulan, además, los nombres del exministro y exembajador Roy Barreras y del interventor de la Nueva EPS y exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina. Ospina dijo a El Tiempo que no se referiría al tema, aunque fuentes del Valle señalaron que su nombre es de los más fuertes y que, por la votación reciente del Pacto Histórico, se da por hecho que el candidato a la gobernación será uno de los dirigentes más cercanos al presidente Petro.

La respuesta directa a la pregunta sobre dónde busca crecer el petrismo es esta: quiere disputar alcaldías y gobernaciones en las ciudades y departamentos donde ya mostró fuerza electoral o donde cree posible cerrar la distancia con la derecha, incluso con candidatos que salieron del Gobierno para hacer campaña o que hoy enfrentan cuestionamientos disciplinarios y judiciales.

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Felipe Harman podria ser la ficha del petrismo en el Meta- crédito @harmanfelipe/X

En Meta, de acuerdo con fuentes cercanas al petrismo citadas por el mismo medio, la apuesta sería Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En ese departamento De La Espriella ganó con 339.754 votos, mientras Cepeda consiguió 225.693.

Harman renunció a ese cargo para apoyar la candidatura de Cepeda y luego regresó a la dirección de la entidad. Ya había ocupado un cargo de elección popular en la región como alcalde de Villavicencio entre 2020 y 2023.