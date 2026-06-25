Pacto Histórico propuso un acuerdo nacional y confirmó su papel como oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

El Pacto Histórico ratificó su respaldo a las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro y anunció la convocatoria a su primer congreso fundacional - crédito @MafeCarrascal/X

La bancada del Pacto Histórico en el Congreso anunció que avanzará en la declaratoria formal de oposición al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, aunque reiteró su disposición a participar en la construcción de un gran acuerdo nacional y a mantener abiertos los canales de diálogo político.

La decisión fue adoptada durante la primera reunión unitaria de la bancada, integrada por 43 representantes a la Cámara y 26 senadores, quienes además ratificaron su respaldo al proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro y a las reformas promovidas por el actual Gobierno.

A través de un comunicado, la colectividad señaló que la definición de oposición se realizará en coordinación con la Dirección Nacional Provisional del partido y en el marco de lo establecido por la Constitución, la ley y el Estatuto de la Oposición.

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Pese a esta postura, el bloque aseguró que trabajará en la construcción de un gran acuerdo nacional enfocado en la defensa de la democracia, la preservación de la paz y el respeto a la Constitución, sin renunciar al mandato de cambio que, según la bancada, respaldaron millones de colombianos en las urnas.

A través de un comunicado, la bancada del Pacto Histórico anunció su postura frente al próximo gobierno y definió nuevas líneas de acción política - crédito Pacto Histórico

La decisión de la colectividad se conoció un día después de que el excandidato presidencial Iván Cepeda reconociera oficialmente el triunfo electoral de De la Espriella, luego de que el escrutinio nacional confirmara la tendencia registrada en el preconteo de la segunda vuelta presidencial.

Cepeda anunció que aceptaba los resultados del proceso con el propósito de contribuir a la convivencia, la paz y el diálogo democrático en el país. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el escrutinio alcanzó una coincidencia del 99,997% con el preconteo, lo que prácticamente eliminó cualquier posibilidad de modificar el resultado electoral.

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El Pacto Histórico indicó que ejercerá una oposición “firme, democrática y movilizada” frente a aquellas iniciativas que, a su juicio, puedan afectar derechos sociales o reducir recursos destinados a áreas como la reforma agraria, la educación pública, los derechos laborales y pensionales, la paz y las libertades democráticas.

La postura marca el inicio de una nueva etapa política para la coalición de izquierda, que pasará de ser partido de gobierno a convertirse en una de las principales fuerzas de oposición en el Congreso durante la administración que comenzará el próximo 7 de agosto.

Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales y anunció que ejercerá una oposición democrática desde el Congreso - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

No obstante, la bancada dejó claro que su posición no significará el cierre de espacios de concertación. Por el contrario, manifestó su disposición a participar en acuerdos sobre asuntos de interés nacional, especialmente aquellos relacionados con la defensa de la democracia, la implementación de la paz y el fortalecimiento institucional.

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En el mismo encuentro, la bancada designó a 16 compromisarios encargados de liderar las negociaciones con las demás fuerzas políticas para la conformación de las comisiones y mesas directivas del Congreso, un proceso clave de cara al inicio de la nueva legislatura.

Por la Cámara de Representantes fueron escogidos Aida Quilcué, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Augusto Palacio Garzón, Andrea Camila Vargas de la Hoz, Alejandro Toro Ramírez, Natalia Moreno y Jaime Santamaría.

Por el Senado fueron designados Diana Carolina Corcho Mejía, Agmeth José Escaf Tijerino, Sandra Claudia Chindoy Jamioy, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Pedro Hernando Flórez Porras, Carlos Alberto Benavides Mora y Cristian Kevin Gómez Paz.

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El reconocimiento de Cepeda al triunfo de De la Espriella también abrió un nuevo escenario en el Legislativo. El dirigente político aseguró que, aunque acepta los resultados electorales, mantendrá una vigilancia permanente sobre las actuaciones del próximo gobierno y ejercerá una oposición democrática y constructiva.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que su gobierno garantizará plenamente el derecho a la oposición y la manifestación pacífica - crédito Defensores de la Patria/X

El excandidato sostuvo que reconocer la victoria del presidente electo no implica renunciar a las denuncias y cuestionamientos planteados durante la campaña presidencial, especialmente frente a hechos que, según afirmó, merecen ser investigados por las autoridades competentes.

Por su parte, la oficina del presidente electo calificó como positiva la decisión de Cepeda de reconocer los resultados y reiteró que el nuevo gobierno garantizará plenamente el ejercicio de la oposición política y la manifestación pacífica dentro del marco constitucional.

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La colectividad también anunció que impulsará la realización de su Primer Congreso Nacional Fundacional y promoverá la construcción del Frente Amplio por la Vida, una iniciativa que buscará articular a sectores democráticos, progresistas, sociales y populares en defensa de la paz, la democracia y las reformas sociales.