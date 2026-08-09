Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abelardo de la Espriella respondió a María Corina Machado y afirmó que en Colombia siempre "habrá una mano tendida" a Venezuela

El presidente expresó afecto y gratitud por el mensaje de la dirigente venezolana, y precisó la importancia de mantener lazos sólidos entre los dos países en defensa de la democracia y la prosperidad

Abelardo de la Espriella y María Corina Machado - crédito Luisa González/Enea Lebrun/REUTERS
Los mensajes de Abelardo de la Espriella y María Corina Machado fueron a través de sus cuentas oficiales de X - crédito Luisa González/Enea Lebrun/REUTERS
Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que en en país siempre “habrá una mano tendida” para Venezuela, al responder públicamente al mensaje enviado por María Corina Machado.

El intercambio se produjo tras la felicitación de la dirigente venezolana al presidente colombiano, tras su posesión presidencial, realizada el 7 de agosto de 2026.

La comunicación, difundida a través de la red social X, comenzó con un mensaje de Machado dirigido a De la Espriella y a su equipo de gobierno. En él, la líder opositora venezolana expresó: “Mi fuerza y mejores deseos al Presidente Abelardo de la Espriella y a todo su equipo de gobierno en esta etapa desafiante que emprenden hoy al servicio del querido pueblo colombiano (sic)”.

PUBLICIDAD

María Corina Machado - crédito @MariaCorinaYA/X
María Corina Machado le envió los "mejores deseos" a Abelardo de la Espriella tras asumir como presidente de Colombia - crédito @MariaCorinaYA/X

La dirigente remarcó el vínculo entre ambos países al señalar que comparten historia y cultura, y planteó que el futuro de Colombia y Venezuela “está indisolublemente enlazado”.

Machado consideró que Colombia inicia un proceso de fortalecimiento institucional y democrático, y confió en que Venezuela haga lo propio próximamente. Según su mensaje, el trabajo conjunto permitirá ejercer plenamente la soberanía nacional y garantizar la seguridad y prosperidad en ambas naciones. La declaración finalizó con una felicitación y bendición para el mandatario colombiano y la población del país.

En respuesta, Abelardo de la Espriella destacó la hermandad entre las dos naciones. “Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar”, afirmó el presidente. En su mensaje, reiteró el deseo de avanzar hacia instituciones robustas, libertad, seguridad y prosperidad compartidas.

PUBLICIDAD

El mandatario colombiano enfatizó que en Colombia siempre habrá respaldo para el pueblo venezolano y para quienes defienden la democracia y la libertad. Cerró su declaración con un mensaje religioso, deseando bendiciones para ambos países.

“Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar. Anhelo el día en que nuestros países puedan avanzar juntos, con instituciones fuertes, plena libertad, seguridad y prosperidad para nuestra gente. Desde Colombia siempre habrá una mano tendida para el pueblo venezolano y para quienes defienden la democracia y la libertad (sic)”, expresó el mandatario colombiano.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella enfatizó que en Colombia siempre habrá respaldo para el pueblo venezolano y para quienes defienden la democracia y la libertad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ambos mensajes coincidieron en el reconocimiento de una historia común y en la aspiración de fortalecer los lazos bilaterales sobre la base de la democracia, la institucionalidad y el bienestar de sus ciudadanos. La referencia a la “mano tendida” de Colombia refuerza la intención de mantener un vínculo activo con Venezuela, tanto a nivel político como social, durante el nuevo periodo presidencial.

Abelardo de la Espriella extendió también un mensaje de gratitud a María Elvira Salazar, congresista estadounidense, por su respaldo y afecto hacia Colombia.

“Comienza una etapa en la que trabajaremos sin descanso para recuperar la seguridad, enfrentar con toda la fuerza del Estado al narcotráfico y abrirle camino a la prosperidad y a las oportunidades que merecen los colombianos (sic)”, señaló De la Espriella.

En su declaración pública, el presidente colombiano anunció el inicio de una etapa orientada a la recuperación de la seguridad en el país, el combate frontal al narcotráfico y la promoción de la prosperidad y oportunidades para la población. De la Espriella afirmó: “Estados Unidos encontrará en Colombia un aliado firme en la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad de nuestro hemisferio (sic)”.

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella extendió también un mensaje de gratitud a María Elvira Salazar, congresista estadounidense, por su respaldo y afecto hacia Colombia - crédito Colprensa

En otro mensaje, De la Espriella agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña, por su acompañamiento en el inicio de su gestión. El mandatario colombiano aseguró que Paraguay contará con un aliado sólido en Colombia para impulsar una región más segura, próspera e integrada.

Remarcó la importancia de la cooperación bilateral y se comprometió a trabajar en conjunto para generar oportunidades reales para los ciudadanos de ambos países. El mensaje concluyó con un saludo dirigido al pueblo paraguayo.

Temas Relacionados

Colombia y VenezuelaMaría Corina MachadoAbelardo de la EspriellaPresidente de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

La cuenta de TikTok de la que salió el video compartido por el expresidende publica contenidos de apología de la guerrilla, según el Ministerio de Defensa

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

La grabación que fue realizada desde una vivienda de la población captó estruendos, ráfagas y un apagón repentino durante el día de mercado para los habitantes de la zona, lo que generó pánico entre la comunidad que exige presencia de las autoridades

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados

El corte comenzó a las 3:00 p. m. del domingo 9 de agosto de 2026, tras una falla en la línea Tibitoc-Usaquén en la avenida 9 con calle 129

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

El futbolista en cuestión marcó 20 goles con el equipo caleño y 31 anotaciones con el equipo verdolaga, en varias etapas con ambos conjuntos

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

Por fin retomarán el estudio de la reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional: le pusieron la fecha para hacerlo y definir su futuro

Deliberaciones internas y trámites institucionales generaron un ambiente de incertidumbre legal y demoraron la implementación de cambios para millones de personas que esperan novedades en el sistema de jubilación

Por fin retomarán el estudio de la reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional: le pusieron la fecha para hacerlo y definir su futuro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe