Abelardo de la Espriella respondió a María Corina Machado y afirmó que en Colombia siempre "habrá una mano tendida" a Venezuela

Los mensajes de Abelardo de la Espriella y María Corina Machado fueron a través de sus cuentas oficiales de X - crédito Luisa González/Enea Lebrun/REUTERS

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que en en país siempre “habrá una mano tendida” para Venezuela, al responder públicamente al mensaje enviado por María Corina Machado.

El intercambio se produjo tras la felicitación de la dirigente venezolana al presidente colombiano, tras su posesión presidencial, realizada el 7 de agosto de 2026.

La comunicación, difundida a través de la red social X, comenzó con un mensaje de Machado dirigido a De la Espriella y a su equipo de gobierno. En él, la líder opositora venezolana expresó: “Mi fuerza y mejores deseos al Presidente Abelardo de la Espriella y a todo su equipo de gobierno en esta etapa desafiante que emprenden hoy al servicio del querido pueblo colombiano (sic)”.

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María Corina Machado le envió los "mejores deseos" a Abelardo de la Espriella tras asumir como presidente de Colombia - crédito @MariaCorinaYA/X

La dirigente remarcó el vínculo entre ambos países al señalar que comparten historia y cultura, y planteó que el futuro de Colombia y Venezuela “está indisolublemente enlazado”.

Machado consideró que Colombia inicia un proceso de fortalecimiento institucional y democrático, y confió en que Venezuela haga lo propio próximamente. Según su mensaje, el trabajo conjunto permitirá ejercer plenamente la soberanía nacional y garantizar la seguridad y prosperidad en ambas naciones. La declaración finalizó con una felicitación y bendición para el mandatario colombiano y la población del país.

En respuesta, Abelardo de la Espriella destacó la hermandad entre las dos naciones. “Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar”, afirmó el presidente. En su mensaje, reiteró el deseo de avanzar hacia instituciones robustas, libertad, seguridad y prosperidad compartidas.

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El mandatario colombiano enfatizó que en Colombia siempre habrá respaldo para el pueblo venezolano y para quienes defienden la democracia y la libertad. Cerró su declaración con un mensaje religioso, deseando bendiciones para ambos países.

“Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, unidos por una historia que ninguna frontera podrá separar. Anhelo el día en que nuestros países puedan avanzar juntos, con instituciones fuertes, plena libertad, seguridad y prosperidad para nuestra gente. Desde Colombia siempre habrá una mano tendida para el pueblo venezolano y para quienes defienden la democracia y la libertad (sic)”, expresó el mandatario colombiano.

Abelardo de la Espriella enfatizó que en Colombia siempre habrá respaldo para el pueblo venezolano y para quienes defienden la democracia y la libertad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ambos mensajes coincidieron en el reconocimiento de una historia común y en la aspiración de fortalecer los lazos bilaterales sobre la base de la democracia, la institucionalidad y el bienestar de sus ciudadanos. La referencia a la “mano tendida” de Colombia refuerza la intención de mantener un vínculo activo con Venezuela, tanto a nivel político como social, durante el nuevo periodo presidencial.

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Abelardo de la Espriella extendió también un mensaje de gratitud a María Elvira Salazar, congresista estadounidense, por su respaldo y afecto hacia Colombia.

“Comienza una etapa en la que trabajaremos sin descanso para recuperar la seguridad, enfrentar con toda la fuerza del Estado al narcotráfico y abrirle camino a la prosperidad y a las oportunidades que merecen los colombianos (sic)”, señaló De la Espriella.

En su declaración pública, el presidente colombiano anunció el inicio de una etapa orientada a la recuperación de la seguridad en el país, el combate frontal al narcotráfico y la promoción de la prosperidad y oportunidades para la población. De la Espriella afirmó: “Estados Unidos encontrará en Colombia un aliado firme en la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad de nuestro hemisferio (sic)”.

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Abelardo de la Espriella extendió también un mensaje de gratitud a María Elvira Salazar, congresista estadounidense, por su respaldo y afecto hacia Colombia - crédito Colprensa

En otro mensaje, De la Espriella agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña, por su acompañamiento en el inicio de su gestión. El mandatario colombiano aseguró que Paraguay contará con un aliado sólido en Colombia para impulsar una región más segura, próspera e integrada.

Remarcó la importancia de la cooperación bilateral y se comprometió a trabajar en conjunto para generar oportunidades reales para los ciudadanos de ambos países. El mensaje concluyó con un saludo dirigido al pueblo paraguayo.