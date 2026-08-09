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César Pachón respondió a ministro de Agricultura tras denuncias de firmas de contratos a última hora en la ADR: “Muéstreme un solo contrato”

El director de la Agencia de Desarrollo Rural rechazó los señalamientos de Indalecio Dangond y pidió una retractación pública tras la revisión anunciada en la entidad

: El funcionario a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural respondió a las acusaciones de Indalecio Dangond, quien cuestionó la expedición de resoluciones y la legalidad de contratos autorizados al final del anterior periodo - crédito @CesarPachonAgro/X

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El 8 de agosto de 2026, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), bajo la dirección de César Pachón, emitió dos resoluciones para realizar acciones relacionadas con presupuesto, misión institucional y contratos, según reportó la entidad.

El nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, comunicó en Noticias RCN que revisará el contenido de dichas resoluciones y la legalidad de las decisiones adoptadas. Dangond señaló la posibilidad de que se hayan autorizado contratos por más de $250.000 millones y expresó preocupación por la declaración del sábado 8 de agosto como día hábil.

“Mientras nosotros nos estábamos posesionando en Cali, el señor César Pachón, a través de un acto administrativo, estaba declarando el sábado 8 de agosto como día hábil”, indicó el ministro.

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Indalecio Dangond - crédito Centro Democrático/@ADR_Colombia/X
Indalecio Dangond indicó que revisará el contenido de dichas resoluciones y la legalidad de las decisiones adoptadas. Dangond señaló la posibilidad de que se hayan autorizado contratos por más de $250.000 millones - crédito Centro Democrático/@ADR_Colombia/X

Dangond solicitó a Pachón abstenerse de realizar nuevas contrataciones salvo las estrictamente necesarias e indicó que la continuidad del funcionario en la entidad está en evaluación.

César Pachón respondió a estas declaraciones del ministro de Agricultura. Negó haber firmado los contratos señalados y exigió pruebas concretas.

“Muéstreme un solo contrato de los que usted asegura que firmé el día anterior. ¿Dónde está ese contrato por los millones que menciona? Le solicito que se retracte, porque esas afirmaciones son calumniosas y engañosas”, afirmó.

También sostuvo: “Hoy sigo cumpliendo con la misión de la Agencia. Legalmente, sigo siendo el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. ¿Qué espera, que detenga mi trabajo y deje de atender a las comunidades? Mi compromiso es seguir trabajando hasta el último minuto, como se lo expresé al presidente Gustavo Petro”.

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El director de la ADR explicó que la decisión de declarar hábil el 8 de agosto buscó garantizar la continuidad de los programas de riego, mercadeo y desarrollo productivo.

“Durante mi gestión como representante legal de la Agencia de Desarrollo Rural, he declarado varios días hábiles, incluido el 8 de agosto, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la misión de la Agencia en temas de riego, mercadeo y proyectos productivos”, señaló.

Pachón también precisó: “Lo único claro hasta ahora es que este gobierno entrante planea desmantelar la reforma agraria, del mismo modo que el anterior gobierno deshizo el acuerdo de paz hace cuatro años”.

César Pachón - crédito @CesarPachonAgro/X
César Pachón explicó que la decisión de declarar hábil el 8 de agosto buscó garantizar la continuidad de los programas de riego, mercadeo y desarrollo productivo - crédito @CesarPachonAgro/X

Aseguró que la política del nuevo ministro retoma esquemas anteriores que, según él, llevaron al sector agropecuario a depender de tratados de libre comercio y de la volatilidad de los precios internacionales.

Finalmente, el funcionario invitó a Dangond a conocer los resultados de la reforma agraria. “Estoy dispuesto a mostrarle los avances: hay zonas donde antes había cultivos ilícitos y hoy hay cacao y café, y donde hemos logrado procesos de exportación junto a las comunidades”, dijo.

En otro mensaje, César Pachón le solicitó a Dangond retractarse y advirtió que, si da crédito a rumores, no permanecerá en el cargo para el que fue designado por el presidente Abelardo de la Espriella.

“Pilas ministro Dangond, que hay muchos queriendo congraciarse con usted y le llevan chismes, si se los cree no va a durar un año en el cargo. Le solicito se retracte de sus acusaciones contra mi persona y se dedique a trabajar por el campo como yo si lo hago (sic)”, señaló.

César Pachón - crédito @CesarPachonAgro/X
César Pachón también respondió al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, pidiéndole que se retracte - crédito @CesarPachonAgro/X

La Resolución 407, expedida el 6 de agosto de 2026, determinó que el sábado 8 de agosto sería considerado día hábil para la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Esta medida permitió que se realizaran actividades administrativas, presupuestales, contractuales y otras tareas propias de la entidad durante esa jornada.

La decisión se apoyó en diversos fundamentos legales, entre ellos la Constitución Política, normas históricas como la Ley 4 de 1913, y disposiciones del Decreto 2364 de 2015. También se tuvieron en cuenta conceptos técnicos y resoluciones previas, como la 682 de 2017, la cual establece la jornada de trabajo ordinaria en la ADR.

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